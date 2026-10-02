Kauê Furquim, joia do Bahia, brilha e vira artilheiro de competição da UEFA

O atacante Kauê Furquim, considerado uma das principais joias da base do Esporte Clube Bahia, é o grande destaque da Seleção Brasileira Sub-17 no Torneio da Amizade da UEFA, realizado na Suíça.



Kauê Furquim lidera artilharia da competição

Com o gol marcado contra a Costa do Marfim na última quarta-feira, 30, na última rodada da fase de grupos, o jovem de 17 anos se isolou na artilharia da competição, com quatro gols em três jogos disputados pelo Grupo B.



Na estreia, contra o Canadá, Kauê Furquim marcou duas vezes na vitória por 6 a 0 do Brasil. Na partida seguinte, diante da Espanha, embora a Seleção Brasileira tenha sido derrotada por 3 a 1, o gol da Amarelinha foi marcado pela joia da base tricolor. Para fechar a fase de grupos com chave de ouro, o atacante também balançou as redes uma vez contra a Costa do Marfim.

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Confira o top 5 da artilharia do Torneio da Amizade da UEFA:

Kauê Furquim (Brasil): 4 gols

Ryan Kavuma-McQueen (Inglaterra): 2 gols

Yeremaiah Ramos Obiang (Espanha): 2 gols

Lucca Caramico (Brasil): 2 gols

Jashayade Greenwood (Inglaterra): 2 gols

Responsável por quatro dos nove gols marcados pela Seleção Brasileira Sub-17 na competição, Kauê Furquim registra, sozinho, 44,44% dos tentos da equipe no torneio.

Brasil disputa terceiro lugar contra a Colômbia

Apesar dos gols de Kauê Furquim, a Seleção Brasileira Sub-17 não garantiu uma vaga na final e vai disputar o terceiro lugar da competição contra a Colômbia neste sábado, 4, às 6h (11h na Suíça).



Dessa forma, a joia da base do Bahia poderá ampliar sua marca e terminar o Torneio da Amizade da UEFA como artilheiro isolado da competição.