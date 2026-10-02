Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.BAHIA

TORNEIO DA AMIZADE DA UEFA

Kauê Furquim, joia do Bahia, brilha e vira artilheiro de competição da UEFA

Atacante de 17 anos marcou quatro gols em três jogos e é o principal goleador da competição

Téo Mazzoni
Por
| Atualizada em
Joia do Bahia já marcou quatro gols em três jogos pelo Brasil no Torneio da Amizade da UEFA.
Joia do Bahia já marcou quatro gols em três jogos pelo Brasil no Torneio da Amizade da UEFA. - Foto: Reprodução / CBF

O atacante Kauê Furquim, considerado uma das principais joias da base do Esporte Clube Bahia, é o grande destaque da Seleção Brasileira Sub-17 no Torneio da Amizade da UEFA, realizado na Suíça.

Kauê Furquim lidera artilharia da competição

Com o gol marcado contra a Costa do Marfim na última quarta-feira, 30, na última rodada da fase de grupos, o jovem de 17 anos se isolou na artilharia da competição, com quatro gols em três jogos disputados pelo Grupo B.

Na estreia, contra o Canadá, Kauê Furquim marcou duas vezes na vitória por 6 a 0 do Brasil. Na partida seguinte, diante da Espanha, embora a Seleção Brasileira tenha sido derrotada por 3 a 1, o gol da Amarelinha foi marcado pela joia da base tricolor. Para fechar a fase de grupos com chave de ouro, o atacante também balançou as redes uma vez contra a Costa do Marfim.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Confira o top 5 da artilharia do Torneio da Amizade da UEFA:

  • Kauê Furquim (Brasil): 4 gols
  • Ryan Kavuma-McQueen (Inglaterra): 2 gols
  • Yeremaiah Ramos Obiang (Espanha): 2 gols
  • Lucca Caramico (Brasil): 2 gols
  • Jashayade Greenwood (Inglaterra): 2 gols

Responsável por quatro dos nove gols marcados pela Seleção Brasileira Sub-17 na competição, Kauê Furquim registra, sozinho, 44,44% dos tentos da equipe no torneio.

Brasil disputa terceiro lugar contra a Colômbia

Apesar dos gols de Kauê Furquim, a Seleção Brasileira Sub-17 não garantiu uma vaga na final e vai disputar o terceiro lugar da competição contra a Colômbia neste sábado, 4, às 6h (11h na Suíça).

Dessa forma, a joia da base do Bahia poderá ampliar sua marca e terminar o Torneio da Amizade da UEFA como artilheiro isolado da competição.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Esporte Clube Bahia Kauê Furquim Seleção Brasileira Sub-17

Relacionadas

Mais lidas