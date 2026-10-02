Casa de craque da Argentina pega fogo em Buenos Aires

Destaque da Seleção Argentina nas últimas duas Copas do Mundo, o meio-campista Leandro Paredes passou por um susto na madrugada desta sexta-feira, 2. Isso porque a casa do jogador pegou fogo em Buenos Aires.



De acordo com o site argentino TyC Sports, o incêndio iniciou em uma bateria no segundo andar da casa. Por sorte, os bombeiros conseguiram chegar ao local e controlar as chamas rapidamente.



A reportagem ainda detalhou que o fogo não se alastrou pela casa de Paredes, de forma que a situação não passou de um susto. Mesmo com o caso, o meio-campista deve ser titular no jogo do Boca Juniors pelo Campeonato Argentino nesta sexta-feira.

O Boca Juniors recebe o Union Santa Fe, na La Bombonera, pela 11ª rodada da competição local. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília).



Atualmente, os Xeneizes estão na quinta colocação do Torneio Clausura, com 17 pontos conquistados. O adversário está em nono, com 13.