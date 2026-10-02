Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > FUTEBOL

FUTEBOL

Casa de craque da Argentina pega fogo em Buenos Aires

Jogador se destacou com a camisa Albiceleste nas últimas duas Copas do Mundo

Gustavo Nascimento
Por
Messi, Leandro Paredes e Rodrigo De Paul em aquecimento com a Seleção Argentina
Messi, Leandro Paredes e Rodrigo De Paul em aquecimento com a Seleção Argentina - Foto: JUAN MABROMATA | AFP

Destaque da Seleção Argentina nas últimas duas Copas do Mundo, o meio-campista Leandro Paredes passou por um susto na madrugada desta sexta-feira, 2. Isso porque a casa do jogador pegou fogo em Buenos Aires.

De acordo com o site argentino TyC Sports, o incêndio iniciou em uma bateria no segundo andar da casa. Por sorte, os bombeiros conseguiram chegar ao local e controlar as chamas rapidamente.

A reportagem ainda detalhou que o fogo não se alastrou pela casa de Paredes, de forma que a situação não passou de um susto. Mesmo com o caso, o meio-campista deve ser titular no jogo do Boca Juniors pelo Campeonato Argentino nesta sexta-feira.

Leia Também:

AMISTOSO INTERNACIONAL

Índia x Brasil: onde assistir, escalações e palpites
Índia x Brasil: onde assistir, escalações e palpites imagem

BRASILEIRÃO 2026

Bahia x Palmeiras: Ceni e Abel colocam longevidade à prova na Série A
Bahia x Palmeiras: Ceni e Abel colocam longevidade à prova na Série A imagem

EMPRÉSTIMO

Ronaldo recorreu a Vorcaro para conseguir R$ 28 milhões ao Cruzeiro
Ronaldo recorreu a Vorcaro para conseguir R$ 28 milhões ao Cruzeiro imagem

O Boca Juniors recebe o Union Santa Fe, na La Bombonera, pela 11ª rodada da competição local. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília).

Atualmente, os Xeneizes estão na quinta colocação do Torneio Clausura, com 17 pontos conquistados. O adversário está em nono, com 13.

Tudo sobre Futebol em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Argentina Incêndio Leandro Paredes

Relacionadas

Mais lidas