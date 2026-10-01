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HOME > ESPORTES

QUER CONVENCER A CONMEBOL

Clube planeja reformar estádio para disputar semifinal em casa

Vasco e Boca Juniors se enfrentam dias 13 e 20 de outubro pela semifinal da Copa Sul-americana

Marina Branco
Por
São Januário
São Januário - Foto: Divulgação I Vasco da Gama

O Vasco quer reformar sua casa, e apresentou, nesta quarta-feira, 30, um projeto para ampliar a capacidade de São Januário para 24.155 pessoas. A reunião com órgãos do poder público teve como objetivo adequar o estádio às exigências para receber a semifinal da Copa Sul-Americana contra o Boca Juniors, da Argentina.

A principal mudança prevista é a reserva de um setor com capacidade para 4 mil torcedores visitantes, número estimado pela Conmebol para partidas desta fase da competição. A ampliação representaria cerca de 4 mil lugares a mais em relação à capacidade atual do estádio.

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Clube aguarda análise dos órgãos públicos

O encontro aconteceu no Estado-Maior-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro e contou com representantes da corporação, da Diretoria-Geral de Diversões Públicas e do staff do Vasco.

Segundo nota do Corpo de Bombeiros, o clube apresentou um novo projeto com alterações no layout de alguns setores do estádio. As modificações também incluem adequações nos cálculos de ocupação e nos fluxos de escoamento do público.

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O Vasco deu entrada nos pedidos de autorização junto à Diretoria-Geral de Diversões Públicas e de aprovação do projeto junto à Diretoria-Geral de Serviços Técnicos.

"As propostas serão analisadas pelas diretorias competentes, conforme os requisitos técnicos e de segurança aplicáveis", informou o CBMERJ.

Objetivo é convencer a Conmebol

Mesmo com a ampliação prevista, São Januário ainda ficaria abaixo da capacidade mínima de 30 mil pessoas exigida pela Conmebol para estádios de semifinais. A estratégia do Vasco, caso consiga a liberação dos órgãos públicos, é usar a adequação do espaço para visitantes como argumento em um pedido de flexibilização excepcional à entidade.

A diretoria acredita que, se resolver a questão operacional e de segurança, poderá reforçar a tentativa de disputar a semifinal em sua própria casa.

Planos alternativos

Enquanto tenta viabilizar São Januário, o Vasco trabalha com alternativas. O clube deve acionar a Justiça contra o Consórcio Fla-Flu após vetos ao uso do Maracanã, incluindo para o duelo contra o Boca Juniors.

Caso não consiga jogar em São Januário e continue sem autorização para usar o Maracanã, o plano alternativo é recorrer ao Estádio Nilton Santos.

A definição precisa acontecer até 10 de outubro, data limite estabelecida pela Conmebol para a escolha de um estádio no Rio de Janeiro.

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boca juniors Sul-Americana vasco

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