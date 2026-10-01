Conheça o projeto do maior estádio do mundo, com mais de 80 metros

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O mundo pode estar perto de conhecer o maior estádio de futebol da história - as obras do futuro VinFast Stadium, no Vietnã, seguem em ritmo acelerado e já dão forma ao que promete ser o maior estádio do planeta.

Com capacidade projetada para 135 mil pessoas, a arena construída em Hanói completou nove meses de trabalho e teve novas imagens divulgadas, mostrando a evolução da estrutura.

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Nas fotos mais recentes, já é possível ver o esqueleto das arquibancadas e torres que chegam a 80 metros de altura. A meta da construção é concluir toda a estrutura de concreto até o fim de 2026.

Maior estádio do mundo - Foto: VTC News

Projeto mudou de nome e ganhou força

Inicialmente chamado de Trong Dong Stadium, o empreendimento agora passou a ser identificado como VinFast Stadium, e começou a ser construído em dezembro do ano passado. Desde então, avançou de forma significativa principalmente ao longo de agosto, mesmo com condições climáticas desfavoráveis.

A previsão de conclusão também mudou, passando de agosto de 2028 para julho de 2027. Quando estiver pronto, o estádio assumirá com folga o posto de maior do mundo em capacidade. Hoje, o recorde pertence ao Estádio Rungrado Primeiro de Maio, em Pyongyang, na Coreia do Norte, que comporta 114 mil torcedores.

Maior estádio do mundo - Foto: VTC News

Complexo esportivo e referência cultural

A nova arena será uma das peças centrais do complexo esportivo internacional Hung Vuong, erguido na região sul de Hanói. O projeto é liderado pelo conglomerado Vingroup, grupo vietnamita com atuação em setores como tecnologia, indústria, serviços e mercado imobiliário.

Além do tamanho, o estádio chama atenção pelo conceito arquitetônico. A cobertura dourada foi inspirada no formato de um "trong dong", tambor tradicional de grande importância histórica e cultural para o Vietnã.

Veja imagens:

Maior estádio do mundo - Foto: VTC News

Maior estádio do mundo - Foto: VTC News

Maior estádio do mundo - Foto: VTC News