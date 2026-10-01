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REFORÇO!

De olho na Copa do Mundo, Globo tira jornalista da ESPN

Profissional estava desde 2020 na antiga casa

João Grassi
Por
Imagem ilustrativa da TV Globo
Imagem ilustrativa da TV Globo - Foto: Divulgação | Globo

Jornalista que já estava seis anos na ESPN, Mariana Pereira é a nova contratada do Grupo Globo e reforça os canais Sportv. A profissional de 37 anos atuava como apresentadora e comentarista.

Mari Pereira, como é conhecida, construiu o início da sua trajetória no projeto Dibradoras, especializado em futebol feminino. Ainda fez estágio na Federação Paulista de Futebol (FPF).

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Sua estreia no Sportv, inclusive, já tem data marcada. Mariana vai participar, na próxima segunda-feira, 5, do programa 'Redação Sportv'.

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Reforço para a Copa do Mundo Feminina

A chegada de Mari Pereira no Grupo Globo é uma contratação importante para o ano de 2027, em que acontecerá a Copa do Mundo Feminina. Ela possui vasta experiência em coberturas e conhecimento aprofundado da modalidade.

“Eu estou muito feliz pela oportunidade de fazer parte deste time. Eu sei do tamanho da responsabilidade de estar na Globo, de vestir essa camisa e tenho certeza que a gente vai construir e contar histórias maravilhosas", projetou Mariana Pereira.

Mariana Pereira
Mariana Pereira - Foto: Reprodução | Instagram

"Estamos em um ciclo de Copa do Mundo Feminina, o que me deixa empolgada demais para ajudar a fortalecer ainda mais o futebol entre as mulheres”, completou a jornalista.

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Tags

copa do mundo feminina Globo

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