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Elenco de “Avenida Brasil 2” aprova presença de Juliano Cazarré
Ator volta a dar vida ao marcante Adauto na sequência da novela de 2012
A TV Globo decidiu consultar o elenco da continuação de “Avenida Brasil” antes de selar a participação de Juliano Cazarré na trama de João Emanuel Carneiro.
De acordo com a apuração da Folha de S.Paulo, reproduzida pelo portal iG, a preocupação da emissora era avaliar se a escalação do intérprete geraria eventuais atritos nos bastidores, em razão de controvérsias recentes envolvendo o nome.
Como nenhum dos artistas consultados opôs resistência à presença do colega, a participação do ator foi confirmada.
Com isso, Cazarré volta a dar vida ao marcante Adauto na sequência da novela de 2012. O lançamento da nova produção está programado para o dia 25 de janeiro de 2027.
Clima nos bastidores
O cuidado da direção ocorreu após as críticas públicas — vindas, inclusive, da própria classe artística — direcionadas a um curso sobre empoderamento masculino idealizado pelo ator.
Para evitar potenciais saias-justas no set, a emissora preferiu ouvir a equipe antes de assinar o contrato do papel. A postura do elenco, contudo, foi pacífica, sem qualquer veto ou objeção formal.
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Nos bastidores da casa, o histórico de Cazarré costuma ser elogiado: colegas e profissionais de produção destacam a conduta profissional, gentileza no convívio diário e a postura discreta de não discutir pautas políticas ou convicções pessoais durante os expedientes de gravação.
Retorno de Adauto
Ao reinterpretar Adauto, Cazarré resgata um figura emblemática do núcleo cômico do Bairro do Divino, trabalho que impulsionou sua presença em sucessivas produções da emissora.
O trabalho mais recente do ator na teledramaturgia foi em "Três Graças" (2025). Vale notar que o artista integra o seletivo grupo de contratados fixos da Globo, com vínculo assegurado até 2029.
Com previsão de reunir diversos nomes da versão original, “Avenida Brasil 2” mantém o texto sob a assinatura de João Emanuel Carneiro, enquanto a direção geral fica sob o comando de Ricardo Waddington.