Elenco de “Avenida Brasil 2” aprova presença de Juliano Cazarré

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​A TV Globo decidiu consultar o elenco da continuação de “Avenida Brasil” antes de selar a participação de Juliano Cazarré na trama de João Emanuel Carneiro.

De acordo com a apuração da Folha de S.Paulo, reproduzida pelo portal iG, a preocupação da emissora era avaliar se a escalação do intérprete geraria eventuais atritos nos bastidores, em razão de controvérsias recentes envolvendo o nome.

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​Como nenhum dos artistas consultados opôs resistência à presença do colega, a participação do ator foi confirmada.

Com isso, Cazarré volta a dar vida ao marcante Adauto na sequência da novela de 2012. O lançamento da nova produção está programado para o dia 25 de janeiro de 2027.

​Clima nos bastidores

​O cuidado da direção ocorreu após as críticas públicas — vindas, inclusive, da própria classe artística — direcionadas a um curso sobre empoderamento masculino idealizado pelo ator.

Para evitar potenciais saias-justas no set, a emissora preferiu ouvir a equipe antes de assinar o contrato do papel. A postura do elenco, contudo, foi pacífica, sem qualquer veto ou objeção formal.

​Nos bastidores da casa, o histórico de Cazarré costuma ser elogiado: colegas e profissionais de produção destacam a conduta profissional, gentileza no convívio diário e a postura discreta de não discutir pautas políticas ou convicções pessoais durante os expedientes de gravação.

​Retorno de Adauto

​Ao reinterpretar Adauto, Cazarré resgata um figura emblemática do núcleo cômico do Bairro do Divino, trabalho que impulsionou sua presença em sucessivas produções da emissora.

O trabalho mais recente do ator na teledramaturgia foi em "Três Graças" (2025). Vale notar que o artista integra o seletivo grupo de contratados fixos da Globo, com vínculo assegurado até 2029.

​Com previsão de reunir diversos nomes da versão original, “Avenida Brasil 2” mantém o texto sob a assinatura de João Emanuel Carneiro, enquanto a direção geral fica sob o comando de Ricardo Waddington.