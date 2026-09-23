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Governo Lula rejeita pedido da Globo, afeta Quem Ama Cuida e explica motivo

Novela das 21h da emissora é alvo de decisão do Ministério da Justiça

Luiz Almeida
Por
Adriana em 'Quem Ama Cuida'
Adriana em 'Quem Ama Cuida' - Foto: Reprodução| Globo

O Governo Lula, por meio do Ministério da Justiça, rejeitou o pedido de reconsideração apresentado pela Globo e manteve a classificação indicativa da novela Quem Ama Cuida como não recomendada para menores de 14 anos.

A decisão do governo federal frustra os planos da emissora carioca, que tentava reduzir a restrição etária da produção para ampliar o público em sua grade de programação.

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Em decisão divulgada no Diário Oficial, ao justificar a manutenção da censura de 14 anos, o órgão vinculado ao governo federal apontou que a trama apresenta conteúdos incompatíveis com faixas etárias mais baixas.

Entre os elementos determinantes para a rejeição do recurso estão a exibição e consumo de drogas lícitas, abordagens com temas de preconceito, cenas de violência e presença de enredos ligados a apostas e jogos de azar.

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Com o indeferimento do recurso, Quem Ama Cuida permanece formalmente vinculada à classificação de 14 anos, mantendo a determinação federal sobre o teor dos temas abordados na história.

Quem Ama Cuida entra em momento decisivo

Nos próximos capítulos, Adriana, vivida por Letícia Colin, apresentará uma transformação marcante e reaparecerá durante um evento em homenagem a Arthur, personagem de Antonio Fagundes.

Na ocasião, a mocinha escrita por Walcyr Carrasco vai finalmente ser apresentada como nova sócia da joalheria da família Brandão, provocando surpresa e muito desconforto entre os presentes.

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Globo Lula novela Quem Ama Cuida

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