‘Quem Ama Cuida’ terá mudanças na nova fase da novela

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‘Quem Ama Cuida’ entrará em uma nova fase nos próximos capítulos e os acontecimentos prometem mudar drasticamente os rumos da novela. A trama reúne novos conflitos, reviravoltas e mistérios na vida dos personagens.

Entre as novas mudanças, Adriana (Letícia Colin) será inocentada ao provar que não matou Arthur (Antonio Fagundes) e Heitor (Renato Góes) finalmente aparecerá na trama.

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Saiba o que acontecerá em ‘Quem Ama Cuida’

Adriana provará sua inocência

O personagem de Rainer Cadete terá papel decisivo na investigação sobre a morte de Arthur. César comprará os arquivos deixados por Adélia (Juliana Guimarães) e encontrará os laudos originais da perícia.

Ao analisar os documentos com Bia (Maria Ribeiro), ele descobrirá que Adriana, sua fisioterapeuta, é a pessoa condenada pelo assasinato. O dermatologista entregará a prova para Adriana.

A descoberta permitirá a revisão da condenação e, após seis anos de prisão, ela conseguirá provar que não matou Arthur. No entanto, a identidade verdadeira do assassino continuará escondida.

Heitor aparecerá na trama

Dado como morto por anos, Heitor (Renato Góes) finalmente aparecerá na novela. Antes disso, Francesca (Nathalia Dill) revelará a Otoniel (Tony Ramos) que ele sobreviveu ao acidente. A revelação poderá chegar a Adriana.

O filho de Arthur sofreu um acidente nos Himalaias e passou meses internado. Após se recuperar, ele preferiu continuar longe da família. No entanto, ele se arrependerá da decisão após a morte do pai.

Com a inocência de Adriana comprovada, Heitor retornará escondido para São Paulo para investigar a asssinato do pai. Pedro (Chay Suede) será o primeiro a descobrir que ele está vivo.

Reviravolta triunfal

Adriana revelará aos Brandão que se tornou uma das donas da empresa da família. Após comprar as ações de Ulisses (Alexandre Borges), ela aproveitará a exposição do anel de preferido Arthur para divulgar que é a nova sócia, deixando Pilar surpresa.

O evento será marcado por uma notícia especial: Arthur deixou uma herança para Adriana, e as informações sobre o dinheiro estavam escondidas no anel.