Fantástico vai acabar? Globo planeja reformulação total para domingo à noite

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A programação da Globo em 2027 vai contar com novidades, e uma delas inclui a reformulação total na principal atração da emissora nas noites de domingo: o ‘Fantástico’.

O Upfront, evento em que a emissora apresenta ao mercado publicitário suas principais apostas para o próximo ano, está se aproximando e alguns programas que já fazem parte da grade começam a ter sua permanência definida.

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Reformulação do Fantástico

O Fantástico está confirmado na grade do próximo ano, mas passará por uma reformulação total, segundo a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles.

A ideia é que as mudanças sejam implementadas gradativamente, sem uma transformação brusca no formato.

Programas confirmados

Os programas ‘Altas Horas’, ‘Mais Você’, ‘Encontro’ e ‘É de Casa’ seguirão como estão. A atração comandada por Serginho Groisman não deve passar por mudanças, pois a avaliação é de que o programa é considerado um sucesso tanto pelo formato quanto pela repercussão.

O Mais Você, de Ana Maria Braga, é considerado um sucesso comercial e nas redes sociais e, para 2027, o programa deverá ganhar novos quadros, revelou a coluna.

O Encontro também seguirá na grade. Os programas feitos pelos estados do país, dentro do projeto Encontro pelo Brasil, são considerados um sucesso e teriam se transformado em desejo de consumo, inclusive com fila de espera. Além disso, a atração segue como líder isolada no horário.

O É de Casa vai continuar devido ao retorno comercial que proporciona à emissora. A atração é avaliada positivamente nesse aspecto e, por isso, está entre os programas que devem permanecer na programação de 2027.