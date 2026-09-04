Longe da Globo há 21 anos, atriz retorna para ‘ferrar’ vilão de Quem Ama Cuida

Nina de Pádua está de volta às telinhas da TV Globo. Longe da teledramaturgia global há 21 anos, a atriz fará uma participação especial na novela “Quem Ama Cuida”, como a juíza responsável por comandar o julgamento do vilão Ademir, interpretado por Dan Stulbach.

Na trama, o advogado é acusado de cometer assédio sexual contra algumas funcionárias de seu escritório e enfrentará o próprio filho, que está responsável por defender as vitimas no tribunal.

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Animada, Nina afirmou que está feliz em retornar a emissora. “É uma alegria enorme, uma surpresa, estou muito feliz de poder ferrar o Ademir (risos). Ainda mais que eu era tenista, então, tenho dupla vontade hoje de acabar com a raça dele”, disse ela ao Notícias da TV.

“Sou fã incondicional da novela, vejo todo dia. Fico com ódio de futebol porque diminui o capítulo (risos). Foi uma alegria extraordinária, estou aqui radiante de poder fazer essa participação em um papel bem bacana. Foi bem significativo”, completou.

Trabalhos de Nina na TV

Conhecida por suas participações em A Gata Comeu (1985) e Quatro por Quatro (1994), Nina de Pádua fez seu último trabalho na Globo em 2005, durante a novela Alma Gêmea, interpretando a personagem Eliete.

Após deixar o canal, ela trabalhou por nove anos na Record, onde integrou produções como Chamas da Vida (2008), Balacobaco (2012) e Os Dez Mandamentos (2016).