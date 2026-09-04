ACIDENTE GRAVE
Homem pede indenização de R$ 510 milhões após perder perna em reality
Jovem sofreu acidente grave durante as gravações do programa
As gravações de um reality show terminaram em tragédia. Participante da 13ª temporada de Survivor Grécia, Stavros Floros sofreu um acidente e perdeu uma perna durante uma pesca em mar aberto, após ser atingido por um barco.
Internado por mais de 2 meses após o ocorrido, que aconteceu em maio deste ano, o jovem entrou com uma ação judicial contra a equipe do programa. De acordo com o site TMZ, ele pede uma indenização de 100 milhões de dólares, cerca de R$ 510 milhões na cotação atual.
No processo, Stavros alega que a produção do programa não tomou as precauções necessárias de segurança durante as gravações. Ele afirma que os diretores deveriam ter colocado barcos de contenção e sinalização adequada, a fim de evitar acidentes desse porte.
O ex-participante do programa também afirma que foi salvo apenas por um torniquete aplicado por um desconhecido a bordo do barco turístico que o atingiu, sendo encaminhado em seguida para um hospital em Miami, nos Estados Unidos.
Até o momento, a equipe do programa não se pronunciou sobre o pedido da indenização milionária e o caso segue tramitando na Justiça dos Estados Unidos.