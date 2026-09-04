Homem pede indenização de R$ 510 milhões após perder perna em reality

As gravações de um reality show terminaram em tragédia. Participante da 13ª temporada de Survivor Grécia, Stavros Floros sofreu um acidente e perdeu uma perna durante uma pesca em mar aberto, após ser atingido por um barco.

Internado por mais de 2 meses após o ocorrido, que aconteceu em maio deste ano, o jovem entrou com uma ação judicial contra a equipe do programa. De acordo com o site TMZ, ele pede uma indenização de 100 milhões de dólares, cerca de R$ 510 milhões na cotação atual.

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No processo, Stavros alega que a produção do programa não tomou as precauções necessárias de segurança durante as gravações. Ele afirma que os diretores deveriam ter colocado barcos de contenção e sinalização adequada, a fim de evitar acidentes desse porte.

O ex-participante do programa também afirma que foi salvo apenas por um torniquete aplicado por um desconhecido a bordo do barco turístico que o atingiu, sendo encaminhado em seguida para um hospital em Miami, nos Estados Unidos.

Até o momento, a equipe do programa não se pronunciou sobre o pedido da indenização milionária e o caso segue tramitando na Justiça dos Estados Unidos.