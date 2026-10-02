450 dirigentes são investigados por envolvimento com apostas ilegais

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Cerca de 450 dirigentes de clubes do futebol turco foram denunciados pela Federação Turca de Futebol (TFF) no âmbito de uma investigação sobre apostas ilegais. O anúncio, publicado no site da federação, acontece 48 horas após a comunicação da prisão do principal responsável pela arbitragem turca e de outros seis suspeitos de corrupção.

O comunicado não conecta os dois casos, mas faz referência à suspensão, há um ano, de 149 árbitros devido a suspeitas de envolvimento em um escândalo de apostas.

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“No âmbito da investigação sobre apostas conduzida pela TFF, decidiu-se que as seguintes pessoas [...] sejam encaminhadas à Comissão Disciplinar do futebol profissional”, informou a federação, apresentando uma lista com 448 nomes.

Todos “exerceram funções de dirigentes em clubes que disputam [a principal divisão turca] durante a temporada 2026/27 e foram identificados como pessoas que fizeram apostas enquanto ocupavam seus cargos nos últimos cinco anos”, afirma o texto.

Entenda o escândalo no futebol turco

A lista inclui dezenas de nomes ligados a clubes da primeira divisão, entre eles o presidente do Trabzonspor, o vice-presidente do Besiktas, vários ex-dirigentes e atuais dirigentes do Galatasaray, além de três ex-dirigentes do Fenerbahçe.

No início desta semana, sete responsáveis pela arbitragem, entre eles o presidente do Comitê Central de Árbitros da Federação Turca de Futebol (MHK), Ferhat Gündogdu, foram presos por suspeita de corrupção.

Eles são acusados de “interferência na elaboração das classificações dos árbitros, nas escalações, nos processos de pontuação e nomeação, bem como nos exames sobre as regras”, detalhou o ministro da Justiça, Akin Gürlek.