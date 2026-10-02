Proibição das bets: governo diz que derrubou 10 mil sites ilegais

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O governo federal já derrubou mais de 10 mil sites ilegais de apostas online. Foi o que afirmou o ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, afirmou nesta sexta-feira, 2, em uma coletiva de imprensa em Brasília para apresentar o balanço das ações contra bets.

O resultado foi alcançado apenas uma semana da Medida Provisória nº 1.394 que encerrou as atividades, para as apostas de quota fixa no Brasil.

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"Hoje, passamos de 10 mil sites derrubados. Na última coletiva [realizada na segunda-feira (29)], tínhamos 5,2 mil. Esse número continua crescendo", declarou Lima e Silva.

"Só nesta semana, foram mais de 10 mil sites identificados e encaminhados para a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que faz comunicado para as empresas. Questão de horas para que esses sites sejam derrubados", acrescentou o ministro da Fazenda, Dario Durigan .

Antes da publicação da MP, outros 78 mil sites ilegais já haviam sido derrubados pela Anatel a pedido do Executivo.

Proibição das bets

O governo federal anunciou na sexta-feira, 26, medidas para proibir as bets e os jogos online no Brasil. Em coletiva de imprensa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou uma Medida Provisória (MP) para formalizar a derrubada das plataformas de apostas inicialmente por 120 dias.

As autorizações concedidas às empresas que atualmente operam nesse mercado devem ser extintas em 30 dias. Além disso, a MP também estabelece regras para a devolução dos recursos dos apostadores, proíbe publicidade e patrocínio das bets e cria mecanismos para bloquear sites, aplicativos e transações financeiras relacionados às apostas.

Conforme o MP divulgado, os sites e aplicativos irão sair do ar a partir das 00h do dia 6 de outubro, e os apostadores serão convocados a realizarem os saques nas plataformas no dia 5 de outubro.