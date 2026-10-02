Lesionado desde março, Dudu tem contrato renovado com o Vitória

O Esporte Clube Vitória anunciou nesta sexta-feira, 2, a renovação do contrato do volante Dudu, que está no clube desde 2023. O novo vínculo do jogador, válido até 31 de dezembro de 2028, também prevê uma alteração salarial.

O jogador de 27 anos está lesionado desde março, quando passou por uma cirurgia na coluna. O procedimento foi necessário para tratar uma espondilolistese, condição que já vinha sendo acompanhada pela equipe médica do clube. A previsão é que Dudu retorne somente em 2027.

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Dudu viveu altos e baixos no Leão da Barra

Dudu chegou ao Vitória em julho de 2023 e foi importante para a conquista do primeiro título nacional da história do clube, a Série B daquele ano. Em 2024, o volante também foi peça-chave do time campeão do Campeonato Baiano, encerrando um jejum de seis anos sem vencer a competição.

No entanto, pouco tempo depois da conquista do Baianão, Dudu foi agredido por integrantes da torcida organizada Os Imbatíveis após ser flagrado, ao lado de Rodrigo Andrade, em um bar no bairro de Canabrava, em Salvador. Cerca de 50 torcedores invadiram o estabelecimento e atacaram os atletas com socos, chutes e pedaços de madeira. Dudu ainda tentou fugir pulando o muro do local, mas foi perseguido e agredido.

O volante foi emprestado ao Novorizontino um mês depois do incidente para a disputa da Série B. No ano seguinte, em 2025, ele foi emprestado novamente, dessa vez para a Ponte Preta, que estava na Série C.

A situação para Dudu mudou novamente em agosto do ano passado, quando o Vitória solicitou o retorno antecipado dele. Ele voltou a ser importante para a equipe a partir daí, mas acabou se machucando e só estará à disposição do elenco no próximo ano.