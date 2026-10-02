Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > FUTEBOL

CONTRATO RECORDE

Postulante ao acesso anuncia patrocínio da BYD após proibição das bets

Montadora chinesa chega como patrocinadora máster do clube

Gustavo Nascimento
Por
Torcida do Vila Nova
Torcida do Vila Nova - Foto: Roberto Corrêa | Vila Nova

Após dominar o mercado de carros elétricos no Brasil, a BYD agora tem investido em publicidade no ramo esportivo. A montadora chinesa já patrocinava gigantes da Série A, como o Corinthians e o Esporte Clube Bahia, mas só agora se tornou patrocinadora máster de um clube do futebol brasileiro: o Vila Nova.

A BYD chega ao clube goiano para substituir uma empresa do ramo de apostas, a Bet da Sorte. O contrato com a casa de apostas foi encerrado por conta da proibição das bets no Brasil anunciada na última semana pelo Governo Federal.

Tudo sobre Futebol em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

E.C.VITÓRIA

Lesionado desde março, Dudu tem contrato renovado com o Vitória
Lesionado desde março, Dudu tem contrato renovado com o Vitória imagem

FUTEBOL

Gigante da Série A perde processo pelo Maracanã após ação de torcedor
Gigante da Série A perde processo pelo Maracanã após ação de torcedor imagem

FUTEBOL

Casa de craque da Argentina pega fogo em Buenos Aires
Casa de craque da Argentina pega fogo em Buenos Aires imagem

De acordo com informação divulgada pela jornalista Ana Lívia Dias, as negociações entre o Vila Nova e a BYD levaram cerca de dois dias até o anúncio oficial, nesta sexta-feira, 2.

“O Vila, assim como todos os clubes do Brasil, perdeu a sua maior fonte de receita, que eram as casas de apostas. O Vila tem todo um 2026 para terminar. O time tem um bom relacionamento com o Alexandre Baldy, CEO da BYD, por isso o Vila entrou em contato com a BYD Nacional, que acionou o grupo do conglomerado internacional”, disse ela.

Maior contrato da história do Vila Nova

A jornalista ainda afirmou que os valores envolvidos no contrato com a BYD são cerca de 20% maiores do que os previstos no acordo com a Bet da Sorte.

De acordo com a diretoria, trata-se do maior acordo de patrocínio já fechado pelo clube, mas os valores não foram divulgados. Em seu balanço financeiro de 2025, o Vila Nova divulgou que recebeu R$ 9,35 milhões dos seus parceiros.

A nova marca já será exibida no uniforme do Vila Nova neste sábado, quando o clube enfrenta o Botafogo-SP, na Arena Nicnet, às 18h30.

O Vila Nova é líder da Série B com 54 pontos e busca a terceira vitória consecutiva para ficar isolado na ponta da tabela, já que o Novorizontino chegou à mesma pontuação ao vencer o Goiás na noite de quinta-feira, 1º.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

byd série b vila nova

Relacionadas

Mais lidas