Postulante ao acesso anuncia patrocínio da BYD após proibição das bets

Após dominar o mercado de carros elétricos no Brasil, a BYD agora tem investido em publicidade no ramo esportivo. A montadora chinesa já patrocinava gigantes da Série A, como o Corinthians e o Esporte Clube Bahia, mas só agora se tornou patrocinadora máster de um clube do futebol brasileiro: o Vila Nova.

A BYD chega ao clube goiano para substituir uma empresa do ramo de apostas, a Bet da Sorte. O contrato com a casa de apostas foi encerrado por conta da proibição das bets no Brasil anunciada na última semana pelo Governo Federal.

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De acordo com informação divulgada pela jornalista Ana Lívia Dias, as negociações entre o Vila Nova e a BYD levaram cerca de dois dias até o anúncio oficial, nesta sexta-feira, 2.

“O Vila, assim como todos os clubes do Brasil, perdeu a sua maior fonte de receita, que eram as casas de apostas. O Vila tem todo um 2026 para terminar. O time tem um bom relacionamento com o Alexandre Baldy, CEO da BYD, por isso o Vila entrou em contato com a BYD Nacional, que acionou o grupo do conglomerado internacional”, disse ela.

Maior contrato da história do Vila Nova

A jornalista ainda afirmou que os valores envolvidos no contrato com a BYD são cerca de 20% maiores do que os previstos no acordo com a Bet da Sorte.

De acordo com a diretoria, trata-se do maior acordo de patrocínio já fechado pelo clube, mas os valores não foram divulgados. Em seu balanço financeiro de 2025, o Vila Nova divulgou que recebeu R$ 9,35 milhões dos seus parceiros.

O MAIOR DA NOSSA HISTÓRIA! 🇦🇹



O espaço mais nobre do nosso Manto agora carrega uma das maiores marcas do mundo.



O Vila Nova Futebol Clube tem o prazer de anunciar a BYD como sua nova patrocinadora master, em um acordo que marca um novo capítulo na história do clube.



Mais do… pic.twitter.com/7BxT0TvoAm — Vila Nova F.C. (@VilaNovaFC) October 2, 2026

A nova marca já será exibida no uniforme do Vila Nova neste sábado, quando o clube enfrenta o Botafogo-SP, na Arena Nicnet, às 18h30.

O Vila Nova é líder da Série B com 54 pontos e busca a terceira vitória consecutiva para ficar isolado na ponta da tabela, já que o Novorizontino chegou à mesma pontuação ao vencer o Goiás na noite de quinta-feira, 1º.