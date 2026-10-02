Gigante inglês recorre de decisão sobre 115 violações financeiras

Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, 2, o Manchester City informou que entrou com um recurso contra a decisão da Premier League, que declarou o principal time do Grupo City como culpado de cometer 115 irregularidades financeiras, em uma investigação que vinha sendo realizada desde 2018.



Na nota oficial, o time inglês criticou a investigação da liga e atacou o processo. “A posição firme do clube é a de que, por diversos motivos, o parecer da Premier League contém erros materiais claros – de direito, de princípio e de fato – e não se sustenta”, afirmou o City.



“O clube é inocente das acusações feitas pela Premier League, e existe um conjunto abrangente de provas irrefutáveis ​​que corroboram todas as suas posições em relação a este caso. Continuaremos a respeitar o devido processo legal e estamos, por necessidade, limitados quanto ao que podemos declarar até a conclusão de todos os procedimentos”, completou.

Associação de Futebol da Inglaterra também se posicionou

Também nesta sexta, a Associação de Futebol da Inglaterra (FA) também emitiu comunicado sobre o tema. A entidade expressou preocupação com o caso e disse que o veredito de culpa do City “mancha a integridade do esporte”.

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“A decisão da Comissão Independente tem implicações significativas para a integridade do esporte. Estamos analisando cuidadosamente a decisão e suas implicações e tomaremos medidas quando apropriado”, disse a FA.



“Como o processo entre a Premier League e o Manchester City ainda está em andamento, não pretendemos fazer mais comentários nesta fase. No entanto, continuaremos acompanhando os desdobramentos de perto”, finalizou a organização.