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FUTEBOL

Gigante inglês recorre de decisão sobre 115 violações financeiras

Time do Grupo City foi declarado culpado pela Premier League

Gustavo Nascimento
Por
Etihad Stadium, estádio do Manchester City
Etihad Stadium, estádio do Manchester City - Foto: Divulgação | Manchester City

Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, 2, o Manchester City informou que entrou com um recurso contra a decisão da Premier League, que declarou o principal time do Grupo City como culpado de cometer 115 irregularidades financeiras, em uma investigação que vinha sendo realizada desde 2018.

Na nota oficial, o time inglês criticou a investigação da liga e atacou o processo. “A posição firme do clube é a de que, por diversos motivos, o parecer da Premier League contém erros materiais claros – de direito, de princípio e de fato – e não se sustenta”, afirmou o City.

“O clube é inocente das acusações feitas pela Premier League, e existe um conjunto abrangente de provas irrefutáveis ​​que corroboram todas as suas posições em relação a este caso. Continuaremos a respeitar o devido processo legal e estamos, por necessidade, limitados quanto ao que podemos declarar até a conclusão de todos os procedimentos”, completou.

Associação de Futebol da Inglaterra também se posicionou

Também nesta sexta, a Associação de Futebol da Inglaterra (FA) também emitiu comunicado sobre o tema. A entidade expressou preocupação com o caso e disse que o veredito de culpa do City “mancha a integridade do esporte”.

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“A decisão da Comissão Independente tem implicações significativas para a integridade do esporte. Estamos analisando cuidadosamente a decisão e suas implicações e tomaremos medidas quando apropriado”, disse a FA.

“Como o processo entre a Premier League e o Manchester City ainda está em andamento, não pretendemos fazer mais comentários nesta fase. No entanto, continuaremos acompanhando os desdobramentos de perto”, finalizou a organização.

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