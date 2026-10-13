UPSIDE-DOWN
Honda lança CB 300F Twister 2027 com suspensão invertida no Brasil
CB 300F Twister ganha controle de tração, fim da versão CBS e freios ABS de série no Brasil
A Honda apresentou a nova CB 300F Twister 2027 durante o Festival Interlagos, realizado em São Paulo. O modelo chega ao mercado brasileiro com atualizações no sistema de suspensão, alterações na oferta de versões e inclusão de assistências eletrônicas na pilotagem.
Mudanças no sistema de suspensão e freios
A principal alteração mecânica da linha 2027 é a adoção da suspensão dianteira invertida (upside-down). O sistema substitui o garfo telescópico tradicional utilizado na versão anterior.
No sistema de freios, a fabricante encerrou a oferta da versão com freios combinados (CBS). A partir desta linha, o sistema de freios antibloqueio (ABS) passa a integrar o equipamento de série em todas as opções.
Duas versões no mercado
A linha passa a ser comercializada em duas configurações
- CB 300F Twister ABS: versão com opções de cores em tom sólido e metálico (vermelho e preto).
- CB 300F Twister S: versão com acabamento diferenciado nas carenagens e opções exclusivas de pintura, como o azul metálico.
Recursos eletrônicos e motorização
O modelo incorpora o controle de tração eletrônico (HSTC), sistema que gerencia a entrega de torque na roda traseira em superfícies de baixa aderência.
O painel digital em tela LCD recebeu a tecnologia Optical Bonding, voltada à redução de reflexos de iluminação externa.
A motorização permanece com o bloco monocilíndrico de 293,5 cm³ arrefecido a ar com radiador de óleo, dotado de tecnologia flex. A potência é de 24,7 cv com etanol e 24,5 cv com gasolina a 7.500 rpm.
O torque atinge 2,67 kgfm com etanol e 2,61 kgfm com gasolina a 5.500 rpm. A transmissão mantém seis marchas com embreagem assistida e deslizante.
Especificações técnicas
- Motor: Monocilíndrico, 293,5 cc, OHC, 4 tempos
- Alimentação: Injeção eletrônica PGM-FI (FlexOne)
- Potência máxima: 24,7 cv (Etanol) / 24,5 cv (Gasolina) a 7.500 rpm
- Torque máximo: 2,67 kgfm (Etanol) / 2,61 kgfm (Gasolina) a 5.500 rpm
- Câmbio: 6 velocidades (embreagem deslizante e assistida)
- Suspensão Dianteira: Garfo invertido
- Freios: ABS de dois canais
- Capacidade do tanque: 14,1 litros
- Peso a seco: 142 kg
Preços sugeridos
- CB 300F Twister ABS: R$ 26.880
- CB 300F Twister S: R$ 27.680