Honda lança CB 300F Twister 2027 com suspensão invertida no Brasil

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A Honda apresentou a nova CB 300F Twister 2027 durante o Festival Interlagos, realizado em São Paulo. O modelo chega ao mercado brasileiro com atualizações no sistema de suspensão, alterações na oferta de versões e inclusão de assistências eletrônicas na pilotagem.

Mudanças no sistema de suspensão e freios

CB 300F Twister 2027 - Foto: Divulgação Honda

A principal alteração mecânica da linha 2027 é a adoção da suspensão dianteira invertida (upside-down). O sistema substitui o garfo telescópico tradicional utilizado na versão anterior.

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No sistema de freios, a fabricante encerrou a oferta da versão com freios combinados (CBS). A partir desta linha, o sistema de freios antibloqueio (ABS) passa a integrar o equipamento de série em todas as opções.

Duas versões no mercado

CB 300F Twister 2027 - Foto: Divulgação Honda

A linha passa a ser comercializada em duas configurações

CB 300F Twister ABS : versão com opções de cores em tom sólido e metálico (vermelho e preto).

: versão com opções de cores em tom sólido e metálico (vermelho e preto). CB 300F Twister S : versão com acabamento diferenciado nas carenagens e opções exclusivas de pintura, como o azul metálico.

Recursos eletrônicos e motorização

Painel CB 300F Twister 2027 - Foto: Divulgação Honda

O modelo incorpora o controle de tração eletrônico (HSTC), sistema que gerencia a entrega de torque na roda traseira em superfícies de baixa aderência.

O painel digital em tela LCD recebeu a tecnologia Optical Bonding, voltada à redução de reflexos de iluminação externa.

A motorização permanece com o bloco monocilíndrico de 293,5 cm³ arrefecido a ar com radiador de óleo, dotado de tecnologia flex. A potência é de 24,7 cv com etanol e 24,5 cv com gasolina a 7.500 rpm.

O torque atinge 2,67 kgfm com etanol e 2,61 kgfm com gasolina a 5.500 rpm. A transmissão mantém seis marchas com embreagem assistida e deslizante.

Especificações técnicas

Motor : Monocilíndrico, 293,5 cc, OHC, 4 tempos

: Monocilíndrico, 293,5 cc, OHC, 4 tempos Alimentação : Injeção eletrônica PGM-FI (FlexOne)

: Injeção eletrônica PGM-FI (FlexOne) Potência máxima : 24,7 cv (Etanol) / 24,5 cv (Gasolina) a 7.500 rpm

: 24,7 cv (Etanol) / 24,5 cv (Gasolina) a 7.500 rpm Torque máximo : 2,67 kgfm (Etanol) / 2,61 kgfm (Gasolina) a 5.500 rpm

: 2,67 kgfm (Etanol) / 2,61 kgfm (Gasolina) a 5.500 rpm Câmbio : 6 velocidades (embreagem deslizante e assistida)

: 6 velocidades (embreagem deslizante e assistida) Suspensão Dianteira: Garfo invertido

Dianteira: Garfo invertido Freios : ABS de dois canais

: ABS de dois canais Capacidade do tanque : 14,1 litros

: 14,1 litros Peso a seco : 142 kg

Preços sugeridos

CB 300F Twister 2027 veresão ABS - Foto: Divulgação Honda

CB 300F Twister ABS : R$ 26.880

: R$ 26.880 CB 300F Twister S : R$ 27.680

CB 300F Twister 2027 veresão S - Foto: Divulgação Honda