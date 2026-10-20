Moto mais vendida do Brasil vira flex em nova linha 2027; veja preços

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A Honda anunciou a chegada da nova linha 2027 da CG 160, agora, a motocicleta mais vendida do Brasil passa a ser flex em todas as suas categorias e recebeu um grande pacote de equipamentos.

Agora, na nova linha 2027, todas as configurações da Honda CG 160 recebem o motor monocilíndrico de 162,7 cm³, capaz de desenvolver 14,7 cv e 1,43 kgfm.

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Essa modificação também vale para a versão Start, que, até a linha 2026, era oferecida com o mesmo motor, porém, compatível somente com gasolina, que entregava 14,4 cv e 1,41 kgfm.

Veja os preços e a cores de cada modelo da Honda CG 2027

Honda CG 160 Start: R$ 17.778 (Vermelho, Prata Metálico e Preto);

R$ 17.778 (Vermelho, Prata Metálico e Preto); Honda CG 160 Cargo: R$ 18.884 (Branco);

R$ 18.884 (Branco); Honda CG 160 Fan: R$ 19.449 (Vermelho, Cinza Metálico e Cinza Perolizado);

R$ 19.449 (Vermelho, Cinza Metálico e Cinza Perolizado); Honda CG 160 Titan: R$ 21.098 (Azul Perolizado, Cinza Metálico e Vermelho).

Nova linha da Honda CG 160 2027 - Foto: Divulgação | Honda

O que muda na nova linha da Honda CG 160 2027?

Na lista de equipamentos, todas as versões oferecem um painel digital com indicador de marcha, computador de bordo, rodas de 18 polegadas, pneus sem câmara e mais.

Painel da nova Honda CG 160 2027 - Foto: Divulgação | Honda

Além disso, a Honda ainda aproveitou para promover as seguintes mudanças nos pacotes disponíveis para cada modelo.

Honda CG 160 Start (R$ 17.778)

Passa a ser equipada com motor flex;

Dispõe de comando no punho esquerdo com função de lampejador;

Traz nova entrada USB-C.

Honda CG 160 Start 2027 - Foto: Divulgação | Honda

Honda CG 160 Cargo (R$ 18.884)

Recebe função de lampejador e entrada USB-C

Conta com suspensão traseira reforçada e bagageiro de alta resistência

Vem equipada com freio dianteiro a disco com CBS, painel digital completo e lanterna traseira de LED

Honda CG 160 Cargo 2027 - Foto: Divulgação | Honda

Honda CG 160 Fan (R$ 19.449)

Recebe lampejador e entrada USB-C;

Preserva recursos como lanterna de LED, painel digital, sistema CBS e rodas de liga leve.

Honda CG 160 Fan 2027 - Foto: Divulgação | Honda

Honda CG 160 Titan (R$ 21.098)

Incorpora o sistema ESS (Emergency Stop Signal), que aciona automaticamente os piscas em frenagens bruscas para alertar outros condutores;

Traz novo lampejador;

Oferece iluminação integral de LED, cobrindo inclusive as seta.