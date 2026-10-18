MECÂNICO LEGAL
Fumaça saindo do escapamento? Saiba quando se preocupar
Quadro “Mecânico Legal” do Portal A TARDE traz dicas práticas de manutenção todos os domingos
Em uma cidade movida tanto por carros como Salvador, é normal pegarmos o carro logo no começo do dia; porém, é nesse momento que o veículo pode te dar um grande sinal sobre seu funcionamento.
Após dar a partida no carro ainda frio, é comum que uma fumaça saia do escapamento, porém é na cor dela que o motorista deve ficar atento, já que ela pode mostrar um grave problema no motor.
Pensando nisso, no episódio deste domingo, 18, do quadro “Mecânico Legal”, vamos explicar quando a fumaça do escapamento do seu carro pode demonstrar um perigo ao motor e quando é algo normal.
Fumaça do escapamento pode ser um diagnóstico do motor
Não é segredo que o carro tem diversas maneiras de mostrar que algo está errado em seu funcionamento, e uma delas é a fumaça do escapamento, pois é ela que mostra o que está sendo queimado no motor.
Então, quando se liga o carro e a fumaça que sai do escapamento apresenta uma coloração diferente e não usual, é válido ficar atento para não gastar muito dinheiro no futuro.
Veja o que cada cor de fumaça significa
Logo após dar a partida, o ideal para um carro é que a fumaça que saía do escapamento seja incolor, porém, existe a chance de que ela saia com as seguintes cores:
- Branco;
- Preto;
- Azul.
A seguir, veja o que cada cor significa.
O que a fumaça branca no escapamento significa?
Se o motorista notar que uma fumaça branca está saindo do escapamento do carro logo após a partida de manhã, ele deve saber que está em um grande dilema, visto que existem dois finais para essa situação; um bom e um ruim.
Final bom, em que nenhum centavo precisa ser gasto
No melhor dos casos, essa fumaça branca nada mais é do que vapor de água, resultado da umidade que se acumulou dentro do cano do escapamento durante a noite e, com o carro ligando de manhã, entrou em contato com os gases quentes do motor e virou vapor.
Ele pode ser identificado pelo visual, pois é uma fumaça branca bem clara e leve, parecendo-se com o vapor de uma chaleira ou de panela de pressão.
Vale ressaltar que ela não apresenta cheiro e deve sumir em poucos minutos, assim que o motor esquentar completamente.
Nesse caso, tudo está em ordem no carro e nenhum centavo precisa ser gasto.
Final ruim onde o problema é urgente
O outro final da fumaça branca saindo do escapamento é bem diferente do primeiro amostrado, visto que ele é um problema crítico e pode condenar o motor do seu carro.
Nesse caso, a fumaça branca é diferente da primeira; ela é densa, espessa, que continua saindo mesmo com o motor já quente e pode ter o cheiro levemente adocicado.
Ela é causada quando a água do sistema de arrefecimento do carro, o radiador, está, de alguma forma, entrando na câmara de combustão do motor. Isso geralmente acontece quando a junta do cabeçote queima ou trinca.
Uma forma de ter certeza que isso está acontecendo é checar se o nível da água do radiador está baixando sozinha no reservatório.
Nesse caso, o veredito é bem diferente: oficina urgente, já que andar com o carro nesse estado pode fundir o motor.
Como consertar a fumaça branca do líquido de arrefecimento?
Nesse caso, o ideal é levar o carro diretamente para oficina, lá o mecânico vai precisar:
- Abrir a parte de cima do motor, retirando o cabeçote;
- Enviá-lo para uma retífica para que ele seja nivelado;
- Trocar a junta do cabeçote;
- Trocar os parafusos;
- Renovar o óleo e o líquido do radiador.
Por esse processo envolver uma mão de obra pesada e o processo de retífica, seu preço costuma variar de R$ 1.200 a R$ 3.500, dependendo do modelo do carro.
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Fumaça preta também é sinal de alerta
Engana-se quem acha que é normal um carro soltar uma fumaça preta enquanto roda. Na verdade, esse hábito é tão prejudicial quanto a fumaça branca, mas sua causa é diferente.
Nesse cenário, o problema acontece quando o motor está recebendo muito mais combustível do que o necessário e o excesso está sendo mal queimado, resultando na fumaça preta.
Na linguagem usual, esse fenômeno é normalmente chamado de “mistura rica”.
Ele pode ser mais recorrente no período da manhã, visto que, quando se dá a partida com o carro frio, a injeção eletrônica pode acabar colocando mais combustívelde propósito para fazer o carro pegar mais fácil.
Caso um componente esteja desregulado ou sujo, esse excesso acaba passando diretamente para o escapamento, virando fumaça preta e fuligem.
Para isso acontecer, alguns culpados podem ser apontados, como:
- Filtro de ar muito sujo: O motor não consegue "respirar" o suficiente para queimar o combustível.
- Bico injetor travado ou gotejando: joga combustível demais para dentro do cilindro.
- Vela de ignição gasta ou cabo ruim: não gera a faísca certa para queimar a mistura.
- Sensor de temperatura com defeito: A injeção acha que o carro está a -10°C e injeta um oceano de combustível à toa.
Nessa situação, o problema não é tão crítico quanto a fumaça branca densa e pode ser resolvido no futuro, mas saiba que você está jogando dinheiro fora no posto de combustível e sujando todo seu motor internamente.
Como resolver o problema da fumaça preta?
Para resolver esse problema, o melhor a se fazer é levar o carro para uma oficina; lá alguns processos serão feitos:
- Um scanner será passado na oficina para ler os erros da injeção.
- Os bicos injetores serão limpos ou trocados, a depender da quantidade de dano;
- O filtro de ar será trocado, assim como as velas de ignição, caso estejam muito gastas.
Esse processo todo pode custar até R$ 1.100, a depender da quantidade de reparos necessários.
Fumaça azulada ou cinza escura: saiba o que significa
Outro possível tom de fumaça que pode ser obtido em um problema no carro é o azulado ou cinza escuro, normalmente seguido por um cheiro de óleo queimado.
Nesse caso, a causa desse problema é que o óleo lubrificante está vazando para dentro do sistema de alimentação do carro e está sendo queimado junto do combustível.
Existem dois principais motivos causadores desse vazamento: os anéis de segmento dos pistões estão gastos ou os retentores de válvula estão com folga que resulta do famoso “motor fumando”.
Um truque para ver esse problema, além da fumaça, é ficar sempre atento à vareta de óleo; se o nível estiver baixando muito rápido, é bom investigar.
Como resolver o problema do “motor fumando”?
Esse problema pode ter duas soluções a depender das causas, mas ambos devem ser resolvidos na oficina; o que difere é o preço:
- Se o problema forem apenas os retentores de válvula, vazamento na parte de cima, o mecânico consegue trocar sem abrir o motor todo, resultando em um custo menor;
- Se o problema forem os anéis de segmento gastos, o motor "cansou" por dentro, vai ser preciso fazer uma retífica parcial ou total do motor, acarretando um custo maior.
Veja o preço de cada procedimento
- Troca só dos retentores: de R$ 400 a R$ 900.
- Retífica interna de motor (troca de anéis, pistões, camisas, etc.): R$ 3.500 a R$ 8.000+ (dependendo do modelo do carro).
Veja um resumo sobre todas as fumaças
O quadro Mecânico Legal fica por aqui, e no próximo domingo, 25, traremos mais orientações de mecânica descomplicada para proteger a sua segurança e o seu bolso. Até lá!