PROGRAMA MOVER
Carros mais baratos: o que muda no preço a partir de janeiro de 2027
Mudanças na tributação e regras do Programa Mover podem reduzir o preço final dos veículos no Brasil
A reforma tributária e as novas diretrizes do programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover) alteram a estrutura de custos do setor automotivo brasileiro a partir de 1º de janeiro de 2027.
O cenário aponta para uma reconfiguração na cobrança de impostos sobre veículos automotores, o que pode impactar o valor final cobrado ao consumidor nas concessionárias.
Os principais fatores da mudança tributária
A transição do modelo fiscal atual para o novo sistema unificado altera tributos federais e estaduais. As principais frentes de impacto são:
- Fim gradual do IPI e PIS/Cofins: A substituição dos tributos federais pela Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) altera a alíquota incidente sobre a cadeia fabril.
- Imposto Seletivo (IS): Veículos com menor emissão de poluentes e maior eficiência energética terão alíquotas reduzidas em relação a modelos com maior pegada de carbono.
- Alíquota do IBS: A entrada do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) padroniza a cobrança estadual e municipal, reduzindo distorções regionais na produção.
Impacto do Programa Mover na produção
- Exigência de reciclabilidade: Mínimo de componentes recicláveis por veículo, com foco na redução de custo de matéria-prima no longo prazo.
- Controle de emissão de carbono: Medição do ciclo do poço à roda, gerando incentivos fiscais e tributação menor para modelos eletrificados e eficientes.
- Estímulo ao conteúdo local: Exigência de percentual mínimo de peças e montagem nacionais para reduzir a exposição à variação cambial.
Lista dos carros mais vendidos do Brasil que podem ficar mais baratos
Os modelos que lideram o volume de vendas no país e contam com versões eficientes ou produção nacional enquadrada nas metas de descarbonização tendem a se beneficiar da reestruturação fiscal:
- Fiat Strada: Picape mais vendida do país, com alta produção local.
- Volkswagen Polo: Hatch compacto de grande volume nas concessionárias.
- Chevrolet Onix: Modelo de entrada com forte participação de mercado.
- Fiat Argo: Hatch fabricado no país com opções de motorização de baixo consumo.
- Volkswagen T-Cross: SUV compacto entre os líderes de vendas da categoria.
- Hyundai HB20: Hatch compacto com volume expressivo de emplacamentos.
- BYD Dolphin Mini e Song: Modelos eletrificados que se enquadram nas alíquotas reduzidas por baixa emissão de carbono.
O que esperar do mercado no início de 2027
A combinação entre a simplificação da carga tributária e os incentivos do programa Mover tende a reequilibrar a tabela de preços dos veículos de entrada e intermediários.
Modelos equipados com motores mais eficientes e tecnologias limpas terão vantagens fiscais superiores às dos veículos movidos exclusivamente a combustíveis fósseis.