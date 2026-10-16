Carros mais baratos: o que muda no preço a partir de janeiro de 2027

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A reforma tributária e as novas diretrizes do programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover) alteram a estrutura de custos do setor automotivo brasileiro a partir de 1º de janeiro de 2027.

O cenário aponta para uma reconfiguração na cobrança de impostos sobre veículos automotores, o que pode impactar o valor final cobrado ao consumidor nas concessionárias.

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Os principais fatores da mudança tributária

A transição do modelo fiscal atual para o novo sistema unificado altera tributos federais e estaduais. As principais frentes de impacto são:

Fim gradual do IPI e PIS/Cofins : A substituição dos tributos federais pela Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) altera a alíquota incidente sobre a cadeia fabril.

: A substituição dos tributos federais pela Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) altera a alíquota incidente sobre a cadeia fabril. Imposto Seletivo (IS) : Veículos com menor emissão de poluentes e maior eficiência energética terão alíquotas reduzidas em relação a modelos com maior pegada de carbono.

: Veículos com menor emissão de poluentes e maior eficiência energética terão alíquotas reduzidas em relação a modelos com Alíquota do IBS : A entrada do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) padroniza a cobrança estadual e municipal, reduzindo distorções regionais na produção.

Impacto do Programa Mover na produção

Exigência de reciclabilidade : Mínimo de componentes recicláveis por veículo, com foco na redução de custo de matéria-prima no longo prazo.

: Mínimo de componentes recicláveis por veículo, com foco na redução de custo de matéria-prima no longo prazo. Controle de emissão de carbono : Medição do ciclo do poço à roda, gerando incentivos fiscais e tributação menor para modelos eletrificados e eficientes.

: Medição do ciclo do poço à roda, gerando Estímulo ao conteúdo local : Exigência de percentual mínimo de peças e montagem nacionais para reduzir a exposição à variação cambial.

Lista dos carros mais vendidos do Brasil que podem ficar mais baratos

Os modelos que lideram o volume de vendas no país e contam com versões eficientes ou produção nacional enquadrada nas metas de descarbonização tendem a se beneficiar da reestruturação fiscal:

Fiat Strada : Picape mais vendida do país, com alta produção local.

: Picape mais vendida do país, com alta produção local. Volkswagen Polo : Hatch compacto de grande volume nas concessionárias.

: Hatch compacto de grande volume nas concessionárias. Chevrolet Onix: Modelo de entrada com forte participação de mercado.

Fiat Argo : Hatch fabricado no país com opções de motorização de baixo consumo.

: Hatch fabricado no país com opções de motorização de baixo consumo. Volkswagen T-Cross : SUV compacto entre os líderes de vendas da categoria.

: SUV compacto entre os líderes de vendas da Hyundai HB20: Hatch compacto com volume expressivo de emplacamentos.

BYD Dolphin Mini e Song : Modelos eletrificados que se enquadram nas alíquotas reduzidas por baixa emissão de carbono.

O que esperar do mercado no início de 2027

A combinação entre a simplificação da carga tributária e os incentivos do programa Mover tende a reequilibrar a tabela de preços dos veículos de entrada e intermediários.

Modelos equipados com motores mais eficientes e tecnologias limpas terão vantagens fiscais superiores às dos veículos movidos exclusivamente a combustíveis fósseis.