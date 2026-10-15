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Carros híbridos mais baratos do Brasil em 2026: veja preços e opções
Modelos elétricos e a combustão reduzem gasto de combustível a partir de R$ 124.990 em 2026
Carros híbridos no Brasil já custam a partir de R$ 124.990 em 2026. A expansão de modelos nacionais e a entrada de concorrentes chineses reduziram os preços da categoria, que oferece opções leve (MHEV), plena (HEV) e plug-in (PHEV) abaixo de R$ 180 mil.
Abaixo estão listados os modelos híbridos de menor custo no mercado nacional em 2026
1. Caoa Chery Tiggo 5X Sport Hybrid (MHEV)
- Preço: A partir de R$ 124.990
- Conjunto mecânico: Motor 1.5 turbo flex com sistema híbrido leve de 48 volts
- Potência: 160 cv
- Origem: Produção nacional (Anápolis - GO)
O modelo utiliza gerador elétrico para auxiliar o motor a combustão em acelerações e saídas, reduzindo o consumo urbano de combustível.
2. Fiat Pulse Audace Hybrid (MHEV)
- Preço: A partir de R$ 131.990
- Conjunto mecânico: Motor 1.0 turbo flex acoplado ao sistema Bio-Hybrid
- Potência: 130 cv
- Origem: Produção nacional (Betim - MG)
Integra a plataforma de eletrificação leve da Stellantis. O gerador elétrico substitui o alternador e o motor de partida para otimizar a eficiência energética.
3. Kia Stonic (MHEV)
- Preço: A partir de R$ 134.990
- Conjunto mecânico: Motor 1.0 turbo a gasolina com sistema híbrido leve de 48V
- Potência: 120 cv
- Origem: Importado (Coreia do Sul)
O crossover utiliza câmbio automatizado de dupla embreagem de 7 marchas e sistema de rolagem por inércia com motor desligado em velocidades de cruzeiro.
4. Omoda 5 SHS (HEV)
- Preço: A partir de R$ 159.990
- Conjunto mecânico: Motor 1.5 a gasolina associado a motor elétrico (híbrido pleno)
- Potência: 190 cv
- Origem: Importado (China)
Funciona no sistema híbrido pleno, sem necessidade de carregamento em tomada. O motor elétrico pode tracionar as rodas de forma independente em baixas velocidades.
5. BYD King GL (PHEV)
- Preço: A partir de R$ 169.990
- Conjunto mecânico: Motor 1.5 a gasolina e motor elétrico plug-in
- Potência: 207 cv
- Origem: Importado (China)
Sedã médio com recarga externa de bateria. Oferece autonomia em modo 100% elétrico para trajetos urbanos curtos.
6. Toyota Yaris Cross Hybrid (HEV)
- Preço: A partir de R$ 172.390
- Conjunto mecânico: Motor 1.5 flex e dois motores elétricos
- Potência: 111 cv
- Origem: Produção nacional (Sorocaba - SP)
Utiliza o sistema híbrido pleno da Toyota, com regeneração de energia durante frenagens e desacelerações para alimentar a bateria.