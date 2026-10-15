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Carros híbridos mais baratos do Brasil em 2026: veja preços e opções

Modelos elétricos e a combustão reduzem gasto de combustível a partir de R$ 124.990 em 2026

Jair Mendonça Jr
Por
Toyota Yaris Cross Hybrid (HEV)
Toyota Yaris Cross Hybrid (HEV) - Foto: Divulgação

Carros híbridos no Brasil já custam a partir de R$ 124.990 em 2026. A expansão de modelos nacionais e a entrada de concorrentes chineses reduziram os preços da categoria, que oferece opções leve (MHEV), plena (HEV) e plug-in (PHEV) abaixo de R$ 180 mil.

Abaixo estão listados os modelos híbridos de menor custo no mercado nacional em 2026

1. Caoa Chery Tiggo 5X Sport Hybrid (MHEV)

Caoa Chery Tiggo 5X Sport Hybrid (MHEV)
Caoa Chery Tiggo 5X Sport Hybrid (MHEV) - Foto: Divulgação
  • Preço: A partir de R$ 124.990
  • Conjunto mecânico: Motor 1.5 turbo flex com sistema híbrido leve de 48 volts
  • Potência: 160 cv
  • Origem: Produção nacional (Anápolis - GO)

O modelo utiliza gerador elétrico para auxiliar o motor a combustão em acelerações e saídas, reduzindo o consumo urbano de combustível.

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2. Fiat Pulse Audace Hybrid (MHEV)

Fiat Pulse Audace Hybrid (MHEV)
Fiat Pulse Audace Hybrid (MHEV) - Foto: Divulgação
  • Preço: A partir de R$ 131.990
  • Conjunto mecânico: Motor 1.0 turbo flex acoplado ao sistema Bio-Hybrid
  • Potência: 130 cv
  • Origem: Produção nacional (Betim - MG)

Integra a plataforma de eletrificação leve da Stellantis. O gerador elétrico substitui o alternador e o motor de partida para otimizar a eficiência energética.

3. Kia Stonic (MHEV)

Kia Stonic (MHEV)
Kia Stonic (MHEV) - Foto: Divulgação
  • Preço: A partir de R$ 134.990
  • Conjunto mecânico: Motor 1.0 turbo a gasolina com sistema híbrido leve de 48V
  • Potência: 120 cv
  • Origem: Importado (Coreia do Sul)

O crossover utiliza câmbio automatizado de dupla embreagem de 7 marchas e sistema de rolagem por inércia com motor desligado em velocidades de cruzeiro.

4. Omoda 5 SHS (HEV)

Omoda 5 SHS (HEV)
Omoda 5 SHS (HEV) - Foto: Divulgação
  • Preço: A partir de R$ 159.990
  • Conjunto mecânico: Motor 1.5 a gasolina associado a motor elétrico (híbrido pleno)
  • Potência: 190 cv
  • Origem: Importado (China)

Funciona no sistema híbrido pleno, sem necessidade de carregamento em tomada. O motor elétrico pode tracionar as rodas de forma independente em baixas velocidades.

5. BYD King GL (PHEV)

BYD King GL (PHEV)
BYD King GL (PHEV) - Foto: Divulgação
  • Preço: A partir de R$ 169.990
  • Conjunto mecânico: Motor 1.5 a gasolina e motor elétrico plug-in
  • Potência: 207 cv
  • Origem: Importado (China)

Sedã médio com recarga externa de bateria. Oferece autonomia em modo 100% elétrico para trajetos urbanos curtos.

6. Toyota Yaris Cross Hybrid (HEV)

Toyota Yaris Cross Hybrid (HEV)
Toyota Yaris Cross Hybrid (HEV) - Foto: Divulgação
  • Preço: A partir de R$ 172.390
  • Conjunto mecânico: Motor 1.5 flex e dois motores elétricos
  • Potência: 111 cv
  • Origem: Produção nacional (Sorocaba - SP)

Utiliza o sistema híbrido pleno da Toyota, com regeneração de energia durante frenagens e desacelerações para alimentar a bateria.

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