Carros híbridos mais baratos do Brasil em 2026: veja preços e opções

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Carros híbridos no Brasil já custam a partir de R$ 124.990 em 2026. A expansão de modelos nacionais e a entrada de concorrentes chineses reduziram os preços da categoria, que oferece opções leve (MHEV), plena (HEV) e plug-in (PHEV) abaixo de R$ 180 mil.

Abaixo estão listados os modelos híbridos de menor custo no mercado nacional em 2026

1. Caoa Chery Tiggo 5X Sport Hybrid (MHEV)

Caoa Chery Tiggo 5X Sport Hybrid (MHEV) - Foto: Divulgação

Preço: A partir de R$ 124.990

Conjunto mecânico: Motor 1.5 turbo flex com sistema híbrido leve de 48 volts

Potência: 160 cv

Origem: Produção nacional (Anápolis - GO)

O modelo utiliza gerador elétrico para auxiliar o motor a combustão em acelerações e saídas, reduzindo o consumo urbano de combustível.

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2. Fiat Pulse Audace Hybrid (MHEV)

Fiat Pulse Audace Hybrid (MHEV) - Foto: Divulgação

Preço: A partir de R$ 131.990

Conjunto mecânico: Motor 1.0 turbo flex acoplado ao sistema Bio-Hybrid

Potência: 130 cv

Origem: Produção nacional (Betim - MG)

Integra a plataforma de eletrificação leve da Stellantis. O gerador elétrico substitui o alternador e o motor de partida para otimizar a eficiência energética.

3. Kia Stonic (MHEV)

Kia Stonic (MHEV) - Foto: Divulgação

Preço: A partir de R$ 134.990

Conjunto mecânico: Motor 1.0 turbo a gasolina com sistema híbrido leve de 48V

Potência: 120 cv

Origem: Importado (Coreia do Sul)

O crossover utiliza câmbio automatizado de dupla embreagem de 7 marchas e sistema de rolagem por inércia com motor desligado em velocidades de cruzeiro.

4. Omoda 5 SHS (HEV)

Omoda 5 SHS (HEV) - Foto: Divulgação

Preço: A partir de R$ 159.990

Conjunto mecânico: Motor 1.5 a gasolina associado a motor elétrico (híbrido pleno)

Potência: 190 cv

Origem: Importado (China)

Funciona no sistema híbrido pleno, sem necessidade de carregamento em tomada. O motor elétrico pode tracionar as rodas de forma independente em baixas velocidades.

5. BYD King GL (PHEV)

BYD King GL (PHEV) - Foto: Divulgação

Preço: A partir de R$ 169.990

Conjunto mecânico: Motor 1.5 a gasolina e motor elétrico plug-in

Potência: 207 cv

Origem: Importado (China)

Sedã médio com recarga externa de bateria. Oferece autonomia em modo 100% elétrico para trajetos urbanos curtos.

6. Toyota Yaris Cross Hybrid (HEV)

Toyota Yaris Cross Hybrid (HEV) - Foto: Divulgação

Preço: A partir de R$ 172.390

Conjunto mecânico: Motor 1.5 flex e dois motores elétricos

Potência: 111 cv

Origem: Produção nacional (Sorocaba - SP)

Utiliza o sistema híbrido pleno da Toyota, com regeneração de energia durante frenagens e desacelerações para alimentar a bateria.