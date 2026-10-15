DOIS MOTORES ELÉTRICOS
Jetour registra picape F700 no Brasil com 904 cv e 1.300 km de alcance
Interior possui opções de configuração para quatro ou cinco ocupantes
A fabricante chinesa Jetour, pertencente ao grupo Chery, registrou a patente da picape F700 no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) do Brasil. O modelo comercializado na China utiliza motorização híbrida plug-in com arquitetura elétrica de 800 volts.
Especificações do sistema híbrido
O conjunto mecânico da picape combina um motor 2.0 turbo a gasolina com dois motores elétricos instalados nos eixos dianteiro e traseiro. A transmissão DHT possui duas marchas.
- Potência total: 904 cv
- Torque máximo: 115,7 kgfm
- Aceleração (0 a 100 km/h): 5 segundos
- Capacidade da bateria: 35,4 kWh (fornecida pela CATL)
- Autonomia elétrica: 150 km no ciclo CLTC
- Autonomia combinada: 1.300 km
- Consumo de combustível: 12,5 km/l
O sistema de recarga permite passar de 10% para 80% da carga da bateria em 10 minutos. O veículo oferece tecnologia V2L de 6,6 kW e uma tomada na caçamba com fornecimento de até 20 kW.
Dimensões e capacidade de carga
A picape apresenta dimensões superiores às de veículos médios da categoria e capacidades declaradas para transporte e reboque:
- Comprimento: 5,49 metros
- Largura: 2,05 metros
- Altura: 1,98 metros
- Distância entre-eixos: 3,35 metros
- Capacidade de carga útil: entre 181 kg e 223 kg
- Capacidade de reboque: 3.500 kg
Painel e recursos internos
O interior possui opções de configuração para quatro ou cinco ocupantes. Na base do para-brisa, há uma tela de 35,4 polegadas que integra o painel de instrumentos e exibe velocidade, consumo de combustível, bússola e inclinômetro.