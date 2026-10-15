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DOIS MOTORES ELÉTRICOS

Jetour registra picape F700 no Brasil com 904 cv e 1.300 km de alcance

Interior possui opções de configuração para quatro ou cinco ocupantes

Jair Mendonça Jr
Por
Jetour F700
Jetour F700 - Foto: Divulgação

A fabricante chinesa Jetour, pertencente ao grupo Chery, registrou a patente da picape F700 no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) do Brasil. O modelo comercializado na China utiliza motorização híbrida plug-in com arquitetura elétrica de 800 volts.

Especificações do sistema híbrido

O conjunto mecânico da picape combina um motor 2.0 turbo a gasolina com dois motores elétricos instalados nos eixos dianteiro e traseiro. A transmissão DHT possui duas marchas.

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  • Potência total: 904 cv
  • Torque máximo: 115,7 kgfm
  • Aceleração (0 a 100 km/h): 5 segundos
  • Capacidade da bateria: 35,4 kWh (fornecida pela CATL)
  • Autonomia elétrica: 150 km no ciclo CLTC
  • Autonomia combinada: 1.300 km
  • Consumo de combustível: 12,5 km/l

O sistema de recarga permite passar de 10% para 80% da carga da bateria em 10 minutos. O veículo oferece tecnologia V2L de 6,6 kW e uma tomada na caçamba com fornecimento de até 20 kW.

Dimensões e capacidade de carga

A picape apresenta dimensões superiores às de veículos médios da categoria e capacidades declaradas para transporte e reboque:

  • Comprimento: 5,49 metros
  • Largura: 2,05 metros
  • Altura: 1,98 metros
  • Distância entre-eixos: 3,35 metros
  • Capacidade de carga útil: entre 181 kg e 223 kg
  • Capacidade de reboque: 3.500 kg

Painel e recursos internos

Interior Jetour F700
Interior Jetour F700 - Foto: Divulgação

O interior possui opções de configuração para quatro ou cinco ocupantes. Na base do para-brisa, há uma tela de 35,4 polegadas que integra o painel de instrumentos e exibe velocidade, consumo de combustível, bússola e inclinômetro.

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