LYNK & CO
Renault e Geely lançarão SUV híbrido no Brasil com autonomia de 200km
SUV híbrido plug-in Lynk & Co 08 marca o início da operação da fabricante chinesa no país
A joint venture criada entre Renault e Geely confirmou a chegada da marca Lynk & Co ao Brasil no ano de 2027. A operação assumirá a gestão das marcas chinesas do grupo no país, incluindo o controle sobre a marca Zeekr.
O planejamento estratégico da empresa define a introdução da marca no mercado nacional. A montagem local de modelos na fábrica da Renault em São José dos Pinhais, no Paraná, permanece em análise para etapas futuras da operação.
Primeiro modelo confirmado: SUV híbrido 08
O primeiro veículo escalado para o mercado brasileiro é o SUV híbrido plug-in Lynk & Co 08.
Especificações técnicas e motorização
- Comprimento: 4,82 metros
- Coeficiente aerodinâmico (Cx): 0,295
- Motor a combustão: 1.5 Turbo a gasolina com 139 cv e 23,5 kgfm de torque
- Motor elétrico: 211 cv e 35,7 kgfm de torque
- Potência combinada (versão de entrada): 349 cv
- Tração: Dianteira
- Transmissão: Híbrida dedicada (DHT) de 3 marchas
- Aceleração de 0 a 100 km/h: 6,8 segundos
- Autonomia em modo elétrico: até 200 km
Recursos de recarga e equipamentos
- Carregamento AC: até 11 kW
- Carregamento DC: até 85 kW
- Elementos visuais: Maçanetas embutidas, portas sem molduras nas janelas e lanternas traseiras interligadas
- Sistema de áudio: Sistema de som composto por 23 alto-falantes