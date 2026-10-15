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LYNK & CO

Renault e Geely lançarão SUV híbrido no Brasil com autonomia de 200km

SUV híbrido plug-in Lynk & Co 08 marca o início da operação da fabricante chinesa no país

Jair Mendonça Jr
Por
Lynk & Co SUV híbrido 08
Lynk & Co SUV híbrido 08 - Foto: Divulgação

A joint venture criada entre Renault e Geely confirmou a chegada da marca Lynk & Co ao Brasil no ano de 2027. A operação assumirá a gestão das marcas chinesas do grupo no país, incluindo o controle sobre a marca Zeekr.

O planejamento estratégico da empresa define a introdução da marca no mercado nacional. A montagem local de modelos na fábrica da Renault em São José dos Pinhais, no Paraná, permanece em análise para etapas futuras da operação.

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Primeiro modelo confirmado: SUV híbrido 08

Lynk & Co SUV híbrido 08
Lynk & Co SUV híbrido 08 - Foto: Divulgação

O primeiro veículo escalado para o mercado brasileiro é o SUV híbrido plug-in Lynk & Co 08.

Especificações técnicas e motorização

  • Comprimento: 4,82 metros
  • Coeficiente aerodinâmico (Cx): 0,295
  • Motor a combustão: 1.5 Turbo a gasolina com 139 cv e 23,5 kgfm de torque
  • Motor elétrico: 211 cv e 35,7 kgfm de torque
  • Potência combinada (versão de entrada): 349 cv
  • Tração: Dianteira
  • Transmissão: Híbrida dedicada (DHT) de 3 marchas
  • Aceleração de 0 a 100 km/h: 6,8 segundos
  • Autonomia em modo elétrico: até 200 km

Recursos de recarga e equipamentos

Painel Lynk & Co SUV híbrido 08
Painel Lynk & Co SUV híbrido 08 - Foto: Divulgação
  • Carregamento AC: até 11 kW
  • Carregamento DC: até 85 kW
  • Elementos visuais: Maçanetas embutidas, portas sem molduras nas janelas e lanternas traseiras interligadas
  • Sistema de áudio: Sistema de som composto por 23 alto-falantes

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Tags

Geely Renault. Zeekr

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