Renault e Geely lançarão SUV híbrido no Brasil com autonomia de 200km

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A joint venture criada entre Renault e Geely confirmou a chegada da marca Lynk & Co ao Brasil no ano de 2027. A operação assumirá a gestão das marcas chinesas do grupo no país, incluindo o controle sobre a marca Zeekr.

O planejamento estratégico da empresa define a introdução da marca no mercado nacional. A montagem local de modelos na fábrica da Renault em São José dos Pinhais, no Paraná, permanece em análise para etapas futuras da operação.

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Primeiro modelo confirmado: SUV híbrido 08

Lynk & Co SUV híbrido 08 - Foto: Divulgação

O primeiro veículo escalado para o mercado brasileiro é o SUV híbrido plug-in Lynk & Co 08.

Especificações técnicas e motorização

Comprimento : 4,82 metros

: 4,82 metros Coeficiente aerodinâmico (Cx): 0,295

(Cx): 0,295 Motor a combustão : 1.5 Turbo a gasolina com 139 cv e 23,5 kgfm de torque

: 1.5 Turbo a gasolina com 139 cv e 23,5 kgfm de torque Motor elétrico : 211 cv e 35,7 kgfm de torque

: 211 cv e 35,7 kgfm de torque Potência combinada (versão de entrada): 349 cv

(versão de entrada): 349 cv Tração : Dianteira

: Dianteira Transmissão : Híbrida dedicada (DHT) de 3 marchas

: Híbrida dedicada (DHT) de 3 marchas Aceleração de 0 a 100 km/h : 6,8 segundos

: 6,8 segundos Autonomia em modo elétrico : até 200 km

Recursos de recarga e equipamentos

Painel Lynk & Co SUV híbrido 08 - Foto: Divulgação