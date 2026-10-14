SUV CUPÊ
Novo Fiat Fastback: 5 mudanças confirmadas para a próxima geração
Nova arquitetura modular CMP e sistema híbrido leve substituem a base MLA e motores a combustão
O projeto de renovação do Fiat Fastback estabelece adaptações na plataforma, no design e nas opções de motorização do utilitário esportivo com estilo cupê. As modificações têm como objetivo atualizar o veículo em relação às exigências técnicas e de mercado.
Abaixo estão listadas as 5 principais alterações estruturais e mecânicas projetadas para a nova geração do modelo em comparação com a versão comercializada atualmente.
1. Alteração da plataforma e espaço interno
- Modelo atual: Utiliza a arquitetura MLA, compartilhada com o Pulse e derivada da base de veículos compactos como Argo e Cronos. As dimensões de largura da cabine e o espaço para pernas na fileira traseira são limitados pelas proporções da base.
- Nova geração: Adoção da plataforma modular CMP (Smart Car), utilizada em veículos recentes do grupo Stellantis. A mudança altera a distância entre os eixos, amplia a largura das bitolas e modifica o aproveitamento do espaço interno.
2. Readequação proporcional do design
- Modelo atual: Apresenta balanço traseiro sobressalente combinado com uma largura de carroceria estreita, configuração resultante da adaptação do caimento de teto cupê sobre a plataforma MLA.
- Nova geração: Reajuste nas proporções da carroceria, com aumento da largura das vias, redução do balanço traseiro relativo e alinhamento com as diretrizes visuais globais da fabricante.
3. Introdução de sistemas de hibridização
- Modelo atual: Equipado exclusivamente com motores a combustão interna a etanol e gasolina (1.0 Turbo 200 e 1.3 Turbo 270).
- Nova geração: Incorporação de conjuntos mecânicos com tecnologia híbrida leve (MHEV em sistemas de 12V ou 48V). O objetivo é a redução no consumo de combustível em ciclos urbanos e o enquadramento em novas metas de emissões.
4. Atualização de materiais da cabine e sistemas ADAS
- Modelo atual: Painel de instrumentos e superfícies das portas moldados em plástico rígido, reutilizando componentes estruturais e de acabamento de categorias de menor porte.
- Nova geração: Modificação nos componentes da cabine com inclusão de materiais de menor dureza ao toque, alteração nos isolamentos acústicos e atualização dos algoritmos dos sistemas avançados de assistência à condução (ADAS).
5. Padronização para homologação global
- Modelo atual: Projeto desenvolvido com foco no mercado sul-americano e nas especificações regulatórias locais.
- Nova geração: Integração do veículo a uma família global de modelos. A mudança exige adequação aos testes de impacto e requisitos de segurança passiva vigentes em mercados internacionais fora da América Latina.
Resumo das especificações técnicas
- Plataforma: Substituição da arquitetura regional MLA pela plataforma modular global CMP / Smart Car.
- Motorização: Transição de motores exclusivamente a combustão (1.0 e 1.3 Turbo Flex) para teto com assistência híbrida leve (MHEV).
- Escopo de mercado: Mudança de foco de produção regional sul-americana para homologação e venda global.
- Acabamento interno: Evoluição de superfícies em plástico rígido para revestimentos macios ao toque e novo isolamento acústico.