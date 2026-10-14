Novo Fiat Fastback: 5 mudanças confirmadas para a próxima geração

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

O projeto de renovação do Fiat Fastback estabelece adaptações na plataforma, no design e nas opções de motorização do utilitário esportivo com estilo cupê. As modificações têm como objetivo atualizar o veículo em relação às exigências técnicas e de mercado.

Abaixo estão listadas as 5 principais alterações estruturais e mecânicas projetadas para a nova geração do modelo em comparação com a versão comercializada atualmente.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Novo Fiat Fastback - Foto: Kleber SilvaKDesignAG

1. Alteração da plataforma e espaço interno

Modelo atual : Utiliza a arquitetura MLA, compartilhada com o Pulse e derivada da base de veículos compactos como Argo e Cronos. As dimensões de largura da cabine e o espaço para pernas na fileira traseira são limitados pelas proporções da base.

: Utiliza a arquitetura MLA, compartilhada com o Pulse e derivada da base de veículos compactos como Argo e Cronos. As dimensões de largura da cabine e o espaço para pernas na fileira traseira são limitados pelas proporções da base. Nova geração : Adoção da plataforma modular CMP (Smart Car), utilizada em veículos recentes do grupo Stellantis. A mudança altera a distância entre os eixos, amplia a largura das bitolas e modifica o aproveitamento do espaço interno.

2. Readequação proporcional do design

Novo Fiat Fastback - Foto: Divulgação Fiat

Modelo atual : Apresenta balanço traseiro sobressalente combinado com uma largura de carroceria estreita, configuração resultante da adaptação do caimento de teto cupê sobre a plataforma MLA.

: Apresenta balanço traseiro sobressalente combinado com uma largura de carroceria estreita, configuração resultante da adaptação do caimento de teto cupê sobre a plataforma MLA. Nova geração : Reajuste nas proporções da carroceria, com aumento da largura das vias, redução do balanço traseiro relativo e alinhamento com as diretrizes visuais globais da fabricante.

3. Introdução de sistemas de hibridização

Novo Fiat Fastback - Foto: Divulgação Fiat

Modelo atual : Equipado exclusivamente com motores a combustão interna a etanol e gasolina (1.0 Turbo 200 e 1.3 Turbo 270).

: Equipado exclusivamente com motores a combustão interna a etanol e gasolina (1.0 Turbo 200 e 1.3 Turbo 270). Nova geração : Incorporação de conjuntos mecânicos com tecnologia híbrida leve (MHEV em sistemas de 12V ou 48V). O objetivo é a redução no consumo de combustível em ciclos urbanos e o enquadramento em novas metas de emissões.

4. Atualização de materiais da cabine e sistemas ADAS

Modelo atual : Painel de instrumentos e superfícies das portas moldados em plástico rígido, reutilizando componentes estruturais e de acabamento de categorias de menor porte.

: Painel de instrumentos e superfícies das portas moldados em plástico rígido, reutilizando componentes estruturais e de acabamento de categorias de menor porte. Nova geração : Modificação nos componentes da cabine com inclusão de materiais de menor dureza ao toque, alteração nos isolamentos acústicos e atualização dos algoritmos dos sistemas avançados de assistência à condução (ADAS).

5. Padronização para homologação global

Modelo atual : Projeto desenvolvido com foco no mercado sul-americano e nas especificações regulatórias locais.

: Projeto desenvolvido com foco no mercado sul-americano e nas especificações regulatórias locais. Nova geração : Integração do veículo a uma família global de modelos. A mudança exige adequação aos testes de impacto e requisitos de segurança passiva vigentes em mercados internacionais fora da América Latina.

Resumo das especificações técnicas