Yamaha lança no Brasil a scooter Aerox 160 ABS que faz 45km por litro

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A Yamaha iniciou as vendas da scooter Aerox 160 ABS Connected no mercado brasileiro. O modelo combina elementos visuais inspirados na linha esportiva R-Series com foco em eficiência de combustível e conectividade para uso urbano.

Preço e garantia

Yamaha Aerox 160 ABS - Foto: Divulgação Yamaha

Preço público sugerido : R$ 18.990,00 (frete não incluso).

: R$ 18.990,00 (frete não incluso). Garantia : 4 anos de fábrica.

: 4 anos de fábrica. Manutenção : Programa de revisão com preço fixo.

: Programa de revisão com preço fixo. Cores disponíveis : Racing Blue (Azul Metálico), Moon Silver (Prata Fosco) e Midnight Black (Preto Metálico).

Consumo de combustível e autonomia

Yamaha Aerox 160 ABS - Foto: Divulgação Yamaha

Consumo em condução econômica : até 45 km/l.

: até 45 km/l. Consumo médio em trajeto urbano/misto : 35 km/l a 40 km/l.

: 35 km/l a 40 km/l. Consumo em rodovia : 30 km/l a 33 km/l.

: 30 km/l a 33 km/l. Capacidade do tanque : 5,5 litros.

: 5,5 litros. Autonomia estimada por tanque : 190 km a 240 km.

Motorização e transmissão

A Aerox utiliza motor monocilíndrico de 155 cc com tecnologia de Atuação de Válvula Variável (VVA), responsável por alterar o tempo de abertura das válvulas conforme a rotação.

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Motor : Monocilíndrico, 155 cc, 4 tempos, SOHC, 4 válvulas, refrigeração líquida e cilindro em DiASil.

: Monocilíndrico, 155 cc, 4 tempos, SOHC, 4 válvulas, refrigeração líquida e cilindro em DiASil. Potência máxima : 15,1 cv a 8.000 rpm.

: 15,1 cv a 8.000 rpm. Torque máximo : 1,4 kgf.m a 6.500 rpm.

: 1,4 kgf.m a 6.500 rpm. Transmissão : Automática do tipo CVT.

: Automática do tipo CVT. Combustível : Gasolina.

: Gasolina. Sistema Stop & Start: Desliga o motor em paradas temporárias e religa automaticamente ao acelerar.

Chassi, suspensão e freios

Yamaha Aerox 160 ABS - Foto: Divulgação Yamaha

Freio dianteiro : Disco de 230 mm com sistema ABS.

: Disco de 230 mm com sistema ABS. Freio traseiro : Disco de 230 mm.

: Disco de 230 mm. Suspensão dianteira: Garfo telescópico com 100 mm de curso.

Garfo telescópico com 100 mm de curso. Suspensão traseira : Motor-balança com dois amortecedores e reservatório de gás (subtank), com 86 mm de curso.

: Motor-balança com dois amortecedores e reservatório de gás (subtank), com 86 mm de curso. Pneu dianteiro : 110/80 - 14M/C.

: 110/80 - 14M/C. Pneu traseiro : 140/70 - 14M/C.

Tecnologia e equipamentos de série

Yamaha Aerox 160 ABS - Foto: Divulgação Yamaha

Aplicativo Y-Connect: Conexão Bluetooth com smartphone para monitorar consumo de combustível, dados de viagem, alertas de manutenção, localização de estacionamento e notificações do celular.

Conexão Bluetooth com smartphone para monitorar consumo de combustível, dados de viagem, alertas de manutenção, localização de estacionamento e notificações do celular. Painel de instrumentos : Tela digital LCD blackout.

Chave presencial : Sistema Smart Key com função Answer Back.

: Sistema Smart Key com função Answer Back. Iluminação : Conjunto óptico Full LED com projetores e luzes de rodagem diurna (DRL).

: Conjunto óptico Full LED com projetores e luzes de rodagem diurna (DRL). Conectividade física : Porta USB Tipo-C no compartimento dianteiro.

Dimensões e capacidades

Peneu traseiro da Yamaha Aerox 160 ABS - Foto: Divulgação Yamaha