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EFICIÊNCIA DE COMBUSTÍVEL

Yamaha lança no Brasil a scooter Aerox 160 ABS que faz 45km por litro

Scooter de 15,1 cv traz freios ABS, painel digital blackout e conectividade Bluetooth via aplicativo

Jair Mendonça Jr
Por
Yamaha Aerox 160 ABS
Yamaha Aerox 160 ABS - Foto: Divulgação Yamaha

A Yamaha iniciou as vendas da scooter Aerox 160 ABS Connected no mercado brasileiro. O modelo combina elementos visuais inspirados na linha esportiva R-Series com foco em eficiência de combustível e conectividade para uso urbano.

Preço e garantia

Yamaha Aerox 160 ABS
Yamaha Aerox 160 ABS - Foto: Divulgação Yamaha
  • Preço público sugerido: R$ 18.990,00 (frete não incluso).
  • Garantia: 4 anos de fábrica.
  • Manutenção: Programa de revisão com preço fixo.
  • Cores disponíveis: Racing Blue (Azul Metálico), Moon Silver (Prata Fosco) e Midnight Black (Preto Metálico).

Consumo de combustível e autonomia

Yamaha Aerox 160 ABS
Yamaha Aerox 160 ABS - Foto: Divulgação Yamaha
  • Consumo em condução econômica: até 45 km/l.
  • Consumo médio em trajeto urbano/misto: 35 km/l a 40 km/l.
  • Consumo em rodovia: 30 km/l a 33 km/l.
  • Capacidade do tanque: 5,5 litros.
  • Autonomia estimada por tanque: 190 km a 240 km.

Motorização e transmissão

A Aerox utiliza motor monocilíndrico de 155 cc com tecnologia de Atuação de Válvula Variável (VVA), responsável por alterar o tempo de abertura das válvulas conforme a rotação.

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  • Motor: Monocilíndrico, 155 cc, 4 tempos, SOHC, 4 válvulas, refrigeração líquida e cilindro em DiASil.
  • Potência máxima: 15,1 cv a 8.000 rpm.
  • Torque máximo: 1,4 kgf.m a 6.500 rpm.
  • Transmissão: Automática do tipo CVT.
  • Combustível: Gasolina.
  • Sistema Stop & Start: Desliga o motor em paradas temporárias e religa automaticamente ao acelerar.

Chassi, suspensão e freios

Yamaha Aerox 160 ABS
Yamaha Aerox 160 ABS - Foto: Divulgação Yamaha
  • Freio dianteiro: Disco de 230 mm com sistema ABS.
  • Freio traseiro: Disco de 230 mm.
  • Suspensão dianteira: Garfo telescópico com 100 mm de curso.
  • Suspensão traseira: Motor-balança com dois amortecedores e reservatório de gás (subtank), com 86 mm de curso.
  • Pneu dianteiro: 110/80 - 14M/C.
  • Pneu traseiro: 140/70 - 14M/C.

Tecnologia e equipamentos de série

Yamaha Aerox 160 ABS
Yamaha Aerox 160 ABS - Foto: Divulgação Yamaha
  • Aplicativo Y-Connect: Conexão Bluetooth com smartphone para monitorar consumo de combustível, dados de viagem, alertas de manutenção, localização de estacionamento e notificações do celular.
  • Painel de instrumentos: Tela digital LCD blackout.
  • Chave presencial: Sistema Smart Key com função Answer Back.
  • Iluminação: Conjunto óptico Full LED com projetores e luzes de rodagem diurna (DRL).
  • Conectividade física: Porta USB Tipo-C no compartimento dianteiro.

Dimensões e capacidades

Peneu traseiro da Yamaha Aerox 160 ABS
Peneu traseiro da Yamaha Aerox 160 ABS - Foto: Divulgação Yamaha
  • Peso em ordem de marcha: 127 kg.
  • Comprimento x Largura x Altura: 1.980 mm x 710 mm x 1.170 mm.
  • Altura do assento: 790 mm.
  • Distância mínima do solo: 145 mm.
  • Distância entre eixos: 1.350 mm.
  • Porta-objetos sob o banco: Espaço com capacidade para acomodar um capacete fechado.

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