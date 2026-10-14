EFICIÊNCIA DE COMBUSTÍVEL
Yamaha lança no Brasil a scooter Aerox 160 ABS que faz 45km por litro
Scooter de 15,1 cv traz freios ABS, painel digital blackout e conectividade Bluetooth via aplicativo
A Yamaha iniciou as vendas da scooter Aerox 160 ABS Connected no mercado brasileiro. O modelo combina elementos visuais inspirados na linha esportiva R-Series com foco em eficiência de combustível e conectividade para uso urbano.
Preço e garantia
- Preço público sugerido: R$ 18.990,00 (frete não incluso).
- Garantia: 4 anos de fábrica.
- Manutenção: Programa de revisão com preço fixo.
- Cores disponíveis: Racing Blue (Azul Metálico), Moon Silver (Prata Fosco) e Midnight Black (Preto Metálico).
Consumo de combustível e autonomia
- Consumo em condução econômica: até 45 km/l.
- Consumo médio em trajeto urbano/misto: 35 km/l a 40 km/l.
- Consumo em rodovia: 30 km/l a 33 km/l.
- Capacidade do tanque: 5,5 litros.
- Autonomia estimada por tanque: 190 km a 240 km.
Motorização e transmissão
A Aerox utiliza motor monocilíndrico de 155 cc com tecnologia de Atuação de Válvula Variável (VVA), responsável por alterar o tempo de abertura das válvulas conforme a rotação.
- Motor: Monocilíndrico, 155 cc, 4 tempos, SOHC, 4 válvulas, refrigeração líquida e cilindro em DiASil.
- Potência máxima: 15,1 cv a 8.000 rpm.
- Torque máximo: 1,4 kgf.m a 6.500 rpm.
- Transmissão: Automática do tipo CVT.
- Combustível: Gasolina.
- Sistema Stop & Start: Desliga o motor em paradas temporárias e religa automaticamente ao acelerar.
Chassi, suspensão e freios
- Freio dianteiro: Disco de 230 mm com sistema ABS.
- Freio traseiro: Disco de 230 mm.
- Suspensão dianteira: Garfo telescópico com 100 mm de curso.
- Suspensão traseira: Motor-balança com dois amortecedores e reservatório de gás (subtank), com 86 mm de curso.
- Pneu dianteiro: 110/80 - 14M/C.
- Pneu traseiro: 140/70 - 14M/C.
Tecnologia e equipamentos de série
- Aplicativo Y-Connect: Conexão Bluetooth com smartphone para monitorar consumo de combustível, dados de viagem, alertas de manutenção, localização de estacionamento e notificações do celular.
- Painel de instrumentos: Tela digital LCD blackout.
- Chave presencial: Sistema Smart Key com função Answer Back.
- Iluminação: Conjunto óptico Full LED com projetores e luzes de rodagem diurna (DRL).
- Conectividade física: Porta USB Tipo-C no compartimento dianteiro.
Dimensões e capacidades
- Peso em ordem de marcha: 127 kg.
- Comprimento x Largura x Altura: 1.980 mm x 710 mm x 1.170 mm.
- Altura do assento: 790 mm.
- Distância mínima do solo: 145 mm.
- Distância entre eixos: 1.350 mm.
- Porta-objetos sob o banco: Espaço com capacidade para acomodar um capacete fechado.