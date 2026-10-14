AUTOPROPELIDOS, CICLOMOTORES E MOTOCICLETAS
Silenciosas e econômicas, mas na mira da Lei: o que muda para as motos elétricas
Confira as regras do Contran, valores e modelos de motos elétricas liberados para rodar na Bahia
O crescimento dos veículos de duas rodas movidos a energia elétrica reconfigura o trânsito nas cidades brasileiras. Na Bahia, o avanço das vendas é impulsionado pela busca por economia de combustível e pelo custo de manutenção.
Em Salvador, a circulação desses modelos exige atenção dos condutores quanto às normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e à adaptação ao relevo local.
Legislação e fiscalização em Salvador
A Resolução 996 do Contran classifica os veículos de duas rodas elétricos em três categorias principais: equipamentos de mobilidade individual autopropelidos, ciclomotores e motocicletas.
A fiscalização realizada pela Transalvador e pelo Detran-BA verifica o enquadramento de cada modelo nas vias da capital baiana.
Vias de tráfego rápido, como as avenidas Paralela, Bonocô e a BR-324, têm circulação restrita para modelos de baixa potência. Já as ciclovias da Orla e do Subúrbio são destinadas exclusivamente a pedestres, bicicletas e equipamentos autopropelidos.
Classificação do Contran: CNH, emplacamento e vias permitidas
Equipamento autopropelido
- Definição técnica: Potência máxima de até 1.000W; velocidade máxima de até 32 km/h.
- CNH ou ACC: Não exige documento de habilitação.
- Emplacamento e IPVA: Isento de registro, placa e taxa de IPVA.
- Vias permitidas: Ciclovias, ciclofaixas e vias urbanas com limite de velocidade de até 40 km/h.
Ciclomotor elétrico
- Definição técnica: potência máxima de até 4.000W; velocidade máxima de até 50 km/h.
- CNH ou ACC: exige Carteira Nacional de Habilitação (Categoria A) ou Autorização para Conduzir Ciclotores (ACC).
- Emplacamento e IPVA: exige registro do veículo e placa de identificação.
- Vias permitidas: vias urbanas locais. Circulação proibida em ciclovias, ciclofaixas, calçadas e vias expressas.
Motocicleta elétrica
- Definição técnica: potência superior a 4.000W ou velocidade máxima acima de 50 km/h.
- CNH ou ACC: exige obrigatoriamente CNH na Categoria A.
- Emplacamento e IPVA: Exige registro do veículo, placa e licenciamento regular.
- Vias permitidas: circulação liberada em todas as vias públicas, incluindo avenidas de tráfego rápido e rodovias.
Modelos e fichas técnicas do mercado baiano
As revendas em bairros como Brotas, Pituba, Água de Meninos, Armação e Lauro de Freitas disponibilizam opções adaptadas às inclinações da topografia soteropolitana.
Autopropelido: UVOLT F01 / XB3
Equipamento destinado a deslocamentos de curta distância e vias planas.
- Preço médio (Salvador): R$ 4.500 a R$ 6.500
- Potência do motor: 500W a 800W nominal
- Velocidade máxima: 32 km/h
- Bateria: Chumbo-ácido ou Lítio 48V 12Ah/20Ah
- Autonomia: 40 a 60 km por carga
- Tempo de recarga: 4 a 8 horas (tomada 110V/220V)
- Peso / Carga máxima: 55 kg / 120 kg
- Freios: Tambor / Disco dianteiro
Ciclomotor elétrico: Scooter X12 2000W
Modelo utilizado para deslocamentos diários entre bairros.
- Preço médio (Salvador): R$ 8.500 a R$ 10.500
- Potência do motor: 2.000W
- Velocidade máxima: 50 km/h
- Bateria: Lítio removível 60V 20Ah
- Autonomia: 40 a 50 km
- Tempo de recarga: 5 a 7 horas
- Peso / Carga máxima: 75 kg / 180 kg
- Freios: disco hidráulico dianteiro e traseiro
Ciclomotor homologado: Shineray SE1 Lítio
Scooter elétrica comercializada com homologação de fábrica para registro no Detran.
- Preço médio (Bahia): R$ 10.990 a R$ 12.500
- Potência do motor: 2.000W (Motor Bosch)
- Velocidade máxima: 59 km/h
- Bateria: Lítio 60V 24Ah (Removível)
- Autonomia: Até 80 km
- Tempo de recarga: 4 a 6 horas
- Peso / Carga máxima: 84 kg / 150 kg
- Freios: Disco em ambas as rodas
Motocicleta elétrica: Voltz EVS / Shineray SHE-S
Veículo com porte e desempenho voltados para vias expressas e aclives acentuados.
- Preço médio (Bahia): R$ 18.900 a R$ 21.000
- Potência do motor: 3.000W a 5.000W
- Velocidade máxima: 90 km/h a 120 km/h
- Bateria: Lítio 72V 35Ah (Suporta até 2 baterias)
- Autonomia: 100 km (1 bateria) a 180 km (2 baterias)
- Tempo de recarga: 5 horas por bateria
- Peso / Carga máxima: 130 kg / 180 kg
- Freios: disco CBS ou ABS
Recomendações para aquisição
- Registro no BIN: Para modelos que exigem emplacamento, o número de chassi precisa estar cadastrado na Base Nacional de Condutores e Veículos pelo fabricante ou importador.
- Carregamento residencial: A presença de baterias removíveis de lítio permite o carregamento em tomadas convencionais dentro de residências ou apartamentos.
- Inclinabilidade: A especificação do ângulo máximo de subida do motor determina o desempenho do veículo em relevos acentuados.