Silenciosas e econômicas, mas na mira da Lei: o que muda para as motos elétricas

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O crescimento dos veículos de duas rodas movidos a energia elétrica reconfigura o trânsito nas cidades brasileiras. Na Bahia, o avanço das vendas é impulsionado pela busca por economia de combustível e pelo custo de manutenção.

Em Salvador, a circulação desses modelos exige atenção dos condutores quanto às normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e à adaptação ao relevo local.

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Legislação e fiscalização em Salvador

A Resolução 996 do Contran classifica os veículos de duas rodas elétricos em três categorias principais: equipamentos de mobilidade individual autopropelidos, ciclomotores e motocicletas.

A fiscalização realizada pela Transalvador e pelo Detran-BA verifica o enquadramento de cada modelo nas vias da capital baiana.

Vias de tráfego rápido, como as avenidas Paralela, Bonocô e a BR-324, têm circulação restrita para modelos de baixa potência. Já as ciclovias da Orla e do Subúrbio são destinadas exclusivamente a pedestres, bicicletas e equipamentos autopropelidos.

Classificação do Contran: CNH, emplacamento e vias permitidas

Equipamento autopropelido

Definição técnica : Potência máxima de até 1.000W; velocidade máxima de até 32 km/h.

: Potência máxima de até 1.000W; velocidade máxima de até 32 km/h. CNH ou ACC : Não exige documento de habilitação.

: Não exige documento de habilitação. Emplacamento e IPVA : Isento de registro, placa e taxa de IPVA.

: Isento de registro, placa e taxa de IPVA. Vias permitidas : Ciclovias, ciclofaixas e vias urbanas com limite de velocidade de até 40 km/h.

Ciclomotor elétrico

Ciclomotor elétrico - Foto: Reprodução internet

Definição técnica : potência máxima de até 4.000W; velocidade máxima de até 50 km/h.

: potência máxima de até 4.000W; velocidade máxima de até 50 km/h. CNH ou ACC : exige Carteira Nacional de Habilitação (Categoria A) ou Autorização para Conduzir Ciclotores (ACC).

: exige Carteira Nacional de Habilitação (Categoria A) ou Autorização para Conduzir Ciclotores (ACC). Emplacamento e IPVA : exige registro do veículo e placa de identificação.

: exige registro do veículo e placa de identificação. Vias permitidas : vias urbanas locais. Circulação proibida em ciclovias, ciclofaixas, calçadas e vias expressas.

Motocicleta elétrica

Moto elétrica - Foto: Reprodução internet

Definição técnica : potência superior a 4.000W ou velocidade máxima acima de 50 km/h.

: potência superior a 4.000W ou velocidade máxima acima de 50 km/h. CNH ou ACC : exige obrigatoriamente CNH na Categoria A.

: exige obrigatoriamente CNH na Categoria A. Emplacamento e IPVA : Exige registro do veículo, placa e licenciamento regular.

: Exige registro do veículo, placa e licenciamento regular. Vias permitidas : circulação liberada em todas as vias públicas, incluindo avenidas de tráfego rápido e rodovias.

Modelos e fichas técnicas do mercado baiano

As revendas em bairros como Brotas, Pituba, Água de Meninos, Armação e Lauro de Freitas disponibilizam opções adaptadas às inclinações da topografia soteropolitana.

Autopropelido: UVOLT F01 / XB3

Autopropelido UVOLT F01 X13 - Foto: Reprodução internet

Equipamento destinado a deslocamentos de curta distância e vias planas.

Preço médio (Salvador) : R$ 4.500 a R$ 6.500

: R$ 4.500 a R$ 6.500 Potência do motor : 500W a 800W nominal

: 500W a 800W nominal Velocidade máxima : 32 km/h

: 32 km/h Bateria : Chumbo-ácido ou Lítio 48V 12Ah/20Ah

: Chumbo-ácido ou Lítio 48V 12Ah/20Ah Autonomia : 40 a 60 km por carga

: 40 a 60 km por carga Tempo de recarga : 4 a 8 horas (tomada 110V/220V)

: 4 a 8 horas (tomada 110V/220V) Peso / Carga máxima : 55 kg / 120 kg

: 55 kg / 120 kg Freios : Tambor / Disco dianteiro

Ciclomotor elétrico: Scooter X12 2000W

Ciclomotor elétrico: Scooter X12 2000W - Foto: Reprodução internet

Modelo utilizado para deslocamentos diários entre bairros.

Preço médio (Salvador) : R$ 8.500 a R$ 10.500

: R$ 8.500 a R$ 10.500 Potência do motor : 2.000W

: 2.000W Velocidade máxima : 50 km/h

: 50 km/h Bateria : Lítio removível 60V 20Ah

: Lítio removível 60V 20Ah Autonomia : 40 a 50 km

: 40 a 50 km Tempo de recarga : 5 a 7 horas

: 5 a 7 horas Peso / Carga máxima : 75 kg / 180 kg

: 75 kg / 180 kg Freios : disco hidráulico dianteiro e traseiro

Ciclomotor homologado: Shineray SE1 Lítio

Ciclomotor homologado: Shineray SE1 Lítio - Foto: Reprodução internet

Scooter elétrica comercializada com homologação de fábrica para registro no Detran.

Preço médio (Bahia) : R$ 10.990 a R$ 12.500

: R$ 10.990 a R$ 12.500 Potência do motor : 2.000W (Motor Bosch)

: 2.000W (Motor Bosch) Velocidade máxima : 59 km/h

: 59 km/h Bateria : Lítio 60V 24Ah (Removível)

: Lítio 60V 24Ah (Removível) Autonomia : Até 80 km

: Até 80 km Tempo de recarga : 4 a 6 horas

: 4 a 6 horas Peso / Carga máxima : 84 kg / 150 kg

: 84 kg / 150 kg Freios : Disco em ambas as rodas

Motocicleta elétrica: Voltz EVS / Shineray SHE-S

Motocicleta elétrica: Voltz EVS - Foto: Reprodução internet

Veículo com porte e desempenho voltados para vias expressas e aclives acentuados.

Preço médio (Bahia) : R$ 18.900 a R$ 21.000

: R$ 18.900 a R$ 21.000 Potência do motor : 3.000W a 5.000W

: 3.000W a 5.000W Velocidade máxima : 90 km/h a 120 km/h

: 90 km/h a 120 km/h Bateria : Lítio 72V 35Ah (Suporta até 2 baterias)

: Lítio 72V 35Ah (Suporta até 2 baterias) Autonomia : 100 km (1 bateria) a 180 km (2 baterias)

: 100 km (1 bateria) a 180 km (2 baterias) Tempo de recarga : 5 horas por bateria

: 5 horas por bateria Peso / Carga máxima : 130 kg / 180 kg

: 130 kg / 180 kg Freios : disco CBS ou ABS

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