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GRUPO CHERY

Nova picape híbrida com 1.300 km de autonomia é resgistraga no Brasil

Picape de 5,49 metros suporta reboque de 3,5 toneladas, traz tela de 35 polegadas e tomada externa

Jair Mendonça Jr
Por
Jetour F700
Jetour F700 - Foto: Divulgação Grupo Chery

O Grupo Chery registrou no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) o desenho industrial da picape híbrida plug-in Jetour F700. O registro resguarda os direitos de propriedade intelectual do modelo no Brasil e sinaliza o estudo de viabilidade para o mercado nacional.

Porte e capacidade de carga

Capacidade de carga da Jetour F700
Capacidade de carga da Jetour F700 - Foto: Divulgação Grupo Chery

A Jetour F700 possui dimensões superiores às das picapes médias tradicionais

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  • Comprimento: 5,49 metros
  • Largura: 2,05 metros
  • Altura: 1,98 metro
  • Entre-eixos: 3,35 metros

Apesar das proporções, a capacidade de carga na caçamba varia entre 181 kg e 223 kg nas configurações eletrificadas, com foco voltado para o uso recreativo e off-road.

Motorização e autonomia

Jetour F700
Jetour F700 - Foto: Divulgação Grupo Chery

O conjunto mecânico utiliza um motor a combustão associado a motores elétricos e transmissão DHT

  • Potência máxima: Até 904 cv nas versões mais equipadas.
  • Autonomia total combinada: Até 1.300 km.
  • Autonomia no modo elétrico: 150 km (ciclo CLTC), provida por uma bateria CATL de 35,4 kWh.
  • Arquitetura elétrica: 800 V, permitindo recarga de 10% a 80% em aproximadamente 10 minutos.
  • Consumo médio misto: 12,5 km/l (ciclo WLTC).

Equipamentos e interior

Interior Jetour F700
Interior Jetour F700 - Foto: Divulgação Grupo Chery

O interior conta com uma tela panorâmica digital de mais de 35 polegadas posicionada na base do para-brisa, além de recursos de auxílio à condução, tecnologia V2L para fornecimento de energia externa e modos de condução off-road com capacidade de imersão de até 900 mm.

Preços e mercado

A picape é vendida na China com valores entre 299.900 e 339.900 yuans (aproximadamente R$ 225.000 a R$ 260.000 em conversão direta). Não há confirmação oficial de lançamento ou preço fixado para o mercado brasileiro.

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Tags

grupo Chery picape

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