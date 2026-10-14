GRUPO CHERY
Nova picape híbrida com 1.300 km de autonomia é resgistraga no Brasil
Picape de 5,49 metros suporta reboque de 3,5 toneladas, traz tela de 35 polegadas e tomada externa
O Grupo Chery registrou no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) o desenho industrial da picape híbrida plug-in Jetour F700. O registro resguarda os direitos de propriedade intelectual do modelo no Brasil e sinaliza o estudo de viabilidade para o mercado nacional.
Porte e capacidade de carga
A Jetour F700 possui dimensões superiores às das picapes médias tradicionais
- Comprimento: 5,49 metros
- Largura: 2,05 metros
- Altura: 1,98 metro
- Entre-eixos: 3,35 metros
Apesar das proporções, a capacidade de carga na caçamba varia entre 181 kg e 223 kg nas configurações eletrificadas, com foco voltado para o uso recreativo e off-road.
Motorização e autonomia
O conjunto mecânico utiliza um motor a combustão associado a motores elétricos e transmissão DHT
- Potência máxima: Até 904 cv nas versões mais equipadas.
- Autonomia total combinada: Até 1.300 km.
- Autonomia no modo elétrico: 150 km (ciclo CLTC), provida por uma bateria CATL de 35,4 kWh.
- Arquitetura elétrica: 800 V, permitindo recarga de 10% a 80% em aproximadamente 10 minutos.
- Consumo médio misto: 12,5 km/l (ciclo WLTC).
Equipamentos e interior
O interior conta com uma tela panorâmica digital de mais de 35 polegadas posicionada na base do para-brisa, além de recursos de auxílio à condução, tecnologia V2L para fornecimento de energia externa e modos de condução off-road com capacidade de imersão de até 900 mm.
Preços e mercado
A picape é vendida na China com valores entre 299.900 e 339.900 yuans (aproximadamente R$ 225.000 a R$ 260.000 em conversão direta). Não há confirmação oficial de lançamento ou preço fixado para o mercado brasileiro.