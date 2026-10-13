HATCH ELÉTRICO AVENTUREIRO
GAC estuda lançar o hatch elétrico Aion UT Cross no Brasil em 2027
Versão aventureira do veículo tem 204 cavalos, 400 km de autonomia e projeto para montagem em GO
A fabricante chinesa GAC estuda a introdução do Aion UT Cross no mercado brasileiro em 2027. O modelo é a variante com apelo aventureiro do hatch elétrico Aion UT e foi apresentado no Salão de Paris.
A estratégia acompanha o plano de expansão da marca no país, que prevê montagem local de veículos em parceria com a HPE Automóveis no polo industrial de Catalão (GO).
O que muda na versão Aion UT Cross
- O Aion UT Cross traz modificações estruturais e estéticas em relação ao hatch original.
- O projeto de design foi elaborado no centro de estilo da marca em Milão, na Itália, com foco no mercado europeu e em países emergentes.
As principais características técnicas e visuais incluem
- Suspensão elevada: a distância em relação ao solo foi elevada em 20 milímetros.
- Proteções de carroceria: molduras em plástico escuro nos para-choques, caixas de roda e saias laterais.
- Acessórios funcionais: barras longitudinais no teto para transporte de bagagens.
- Dimensões do veículo: entre-eixos de 2,75 metros e capacidade de porta-malas de 440 litros.
Motorização e autonomia do hatch elétrico
O conjunto mecânico da versão de topo do Aion UT Cross é composto por um motor elétrico instalado no eixo dianteiro com as seguintes especificações:
- Potência: 204 cv
- Capacidade da bateria: 60 kWh
- Autonomia (ciclo WLTP): até 400 quilômetros por carga
- Tempo de recarga rápida: de 30% a 80% em 24 minutos em estações de alta potência
Planejamento da GAC no mercado brasileiro
A GAC anunciou investimentos no Brasil que envolvem a operação de vendas e a preparação de infraestrutura fabril. O Aion UT na configuração convencional está programado para chegar antes ao mercado nacional.
A inclusão da variante Cross em 2027 visa atender a demanda por veículos com maior altura em relação ao solo e estilo aventureiro no segmento de veículos elétricos de entrada e intermediários.