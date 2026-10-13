100% ELÉTRICO
BYD Atto 8 estreia com 462 cv de potência e carregamento em 9 minutos
SUV de sete lugares tem autonomia de até 653 km no ciclo WLTP
A BYD apresentou o Atto 8 durante o Salão Automóvel de Paris. O utilitário esportivo de 7 lugares chega ao mercado europeu na configuração 100% elétrica (EV), posicionado no topo da gama da fabricante chinesa na região. As vendas estão previstas para o primeiro trimestre de 2027.
Desempenho e tração
O modelo conta com duas opções de motorização na Europa:
- Versão Design (RWD): Tração traseira, motor de 462 cv e aceleração de 0 a 100 km/h em 5,8 segundos.
- Versão Excellence (AWD): Tração integral, dois motores com potência combinada de 775 cv, torque de 775 Nm e aceleração de 0 a 100 km/h em 4,6 segundos.
Bateria Blade 2 e recarga ultrarrápida
A versão europeia faz a estreia da segunda geração da bateria Blade, com capacidade de 115 kWh.
- Autonomia: A versão RWD atinge até 653 km de alcance no ciclo WLTP, enquanto a opção AWD roda até 602 km com uma única carga.
- Recarga: Em estações de alta potência, o sistema suporta recarga de 10% a 97% em nove minutos. Em temperaturas de até -30 °C, a carga de 20% a 97% ocorre em 12 minutos.
Dimensões e espaço interno
O SUV tem 5.040 mm de comprimento, 1.996 mm de largura, 1.760 mm de altura e 2.950 mm de entre-eixos.
O porta-malas acomoda 270 litros com os sete assentos em uso, 960 litros na configuração de cinco lugares e 1.960 litros com as fileiras traseiras rebatidas. O compartimento dianteiro (frunk) oferece 136 litros adicionais.
Equipamentos e tecnologia
A cabine dispõe de
- Central multimídia giratória de 15,6 polegadas com integração ao ecossistema Google (Google Maps e Google Assistant).
- Painel de instrumentos digital de 10,25 polegadas e head-up display de 26 polegadas.
- Sistema de som DiSound com 21 alto-falantes e 1.500 W na versão Excellence.
- Teto solar panorâmico com 2,39 metros de comprimento.
- Refrigerador frontal com variação térmica de -6 °C a 50 °C.
- Dois carregadores por indução de 50 W para smartphones.
- Ar-condicionado com três zonas de climatização independentes.
Diferença em relação ao mercado brasileiro
Enquanto a Europa recebe a variante 100% elétrica, a versão comercializada no Brasil utiliza o sistema híbrido plug-in (DM-p).
A opção brasileira combina um motor 1.5 turbo a gasolina a dois motores elétricos, gerando 488 cv de potência combinada, com bateria de 35,6 kWh e alcance total de até 900 km.