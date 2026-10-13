BYD Atto 8 estreia com 462 cv de potência e carregamento em 9 minutos

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A BYD apresentou o Atto 8 durante o Salão Automóvel de Paris. O utilitário esportivo de 7 lugares chega ao mercado europeu na configuração 100% elétrica (EV), posicionado no topo da gama da fabricante chinesa na região. As vendas estão previstas para o primeiro trimestre de 2027.

Desempenho e tração

BYD Atto 8 EV - Foto: Divulgação BYD

O modelo conta com duas opções de motorização na Europa:

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Versão Design (RWD): Tração traseira, motor de 462 cv e aceleração de 0 a 100 km/h em 5,8 segundos.

(RWD): Tração traseira, motor de 462 cv e aceleração de 0 a 100 km/h em 5,8 segundos. Versão Excellence (AWD): Tração integral, dois motores com potência combinada de 775 cv, torque de 775 Nm e aceleração de 0 a 100 km/h em 4,6 segundos.

Bateria Blade 2 e recarga ultrarrápida

BYD Atto 8 EV - Foto: Divulgação BYD

A versão europeia faz a estreia da segunda geração da bateria Blade, com capacidade de 115 kWh.

Autonomia : A versão RWD atinge até 653 km de alcance no ciclo WLTP, enquanto a opção AWD roda até 602 km com uma única carga.

: A versão RWD atinge até 653 km de alcance no ciclo WLTP, enquanto a opção AWD roda até 602 km com uma única carga. Recarga : Em estações de alta potência, o sistema suporta recarga de 10% a 97% em nove minutos. Em temperaturas de até -30 °C, a carga de 20% a 97% ocorre em 12 minutos.

Dimensões e espaço interno

Interior do BYD Atto 8 EV - Foto: Divulgação BYD

O SUV tem 5.040 mm de comprimento, 1.996 mm de largura, 1.760 mm de altura e 2.950 mm de entre-eixos.

O porta-malas acomoda 270 litros com os sete assentos em uso, 960 litros na configuração de cinco lugares e 1.960 litros com as fileiras traseiras rebatidas. O compartimento dianteiro (frunk) oferece 136 litros adicionais.

Equipamentos e tecnologia

A cabine dispõe de

Central multimídia giratória de 15,6 polegadas com integração ao ecossistema Google (Google Maps e Google Assistant).

Painel de instrumentos digital de 10,25 polegadas e head-up display de 26 polegadas.

Sistema de som DiSound com 21 alto-falantes e 1.500 W na versão Excellence.

Teto solar panorâmico com 2,39 metros de comprimento.

Refrigerador frontal com variação térmica de -6 °C a 50 °C.

Dois carregadores por indução de 50 W para smartphones.

Ar-condicionado com três zonas de climatização independentes.

Diferença em relação ao mercado brasileiro

Enquanto a Europa recebe a variante 100% elétrica, a versão comercializada no Brasil utiliza o sistema híbrido plug-in (DM-p).

A opção brasileira combina um motor 1.5 turbo a gasolina a dois motores elétricos, gerando 488 cv de potência combinada, com bateria de 35,6 kWh e alcance total de até 900 km.