Fiat Titano para CNPJ em outubro de 2026 tem desconto de até R$ 52 mil

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A Fiat Titano registra abatimentos no valor final para compras por meio de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) durante o mês de outubro de 2026. A modalidade de venda direta contempla três opções da gama, com variações de preço público em relação aos valores praticados no canal corporativo.

Especificações técnicas da Fiat Titano

Traseira Fiat Titano - Foto: Divulgação Fiat

A linha utiliza o motor 2.2 turbodiesel de quatro cilindros em todas as opções. O propulsor entrega 200 cavalos de potência e torque máximo de 45,9 kgfm.

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Motorização : 2.2 Turbodiesel

: 2.2 Turbodiesel Potência : 200 cv

: 200 cv Torque : 45,9 kgfm

: 45,9 kgfm Tração : 4×4 com reduzida em toda a linha

: 4×4 com reduzida em toda a linha Transmissão Endurance : Câmbio manual de 6 marchas

: Câmbio manual de 6 marchas Transmissão Volcano e Ranch : Câmbio automático de 8 marchas

Tabela de preços para CNPJ em outubro de 2026

Painel Fiat Titano - Foto: Divulgação Fiat

Fiat Titano Endurance 4×4 MT (Manual, 6 marchas):

Preço público : R$ 238.490

: R$ 238.490 Preço CNPJ : R$ 212.256

: R$ 212.256 Diferença / desconto : R$ 26.234 (redução de 11%)

Fiat Titano Volcano 4×4 AT (Automático, 8 marchas):

Preço público : R$ 268.490

: R$ 268.490 Preço CNPJ : R$ 220.162

: R$ 220.162 Diferença / desconto : R$ 48.328 (redução de 18%)

Fiat Titano Ranch 4×4 AT (Automático, 8 marchas):

Preço público : R$ 290.490

: R$ 290.490 Preço CNPJ : R$ 238.202

: R$ 238.202 Diferença / desconto : R$ 52.288

Como comprar a Fiat Titano com desconto para CNPJ

A aquisição do veículo com desconto corporativo exige o cumprimento das etapas da modalidade de venda direta: