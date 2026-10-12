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PICAPE MÉDIA

Fiat Titano para CNPJ em outubro de 2026 tem desconto de até R$ 52 mil

Com motor 2.2 turbodiesel e tração 4x4, picape média tem preços para CNPJ a partir de R$ 212.256

Jair Mendonça Jr
Por
Fiat Titano
Fiat Titano - Foto: Divulgação Fiat

A Fiat Titano registra abatimentos no valor final para compras por meio de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) durante o mês de outubro de 2026. A modalidade de venda direta contempla três opções da gama, com variações de preço público em relação aos valores praticados no canal corporativo.

Especificações técnicas da Fiat Titano

Traseira Fiat Titano
Traseira Fiat Titano - Foto: Divulgação Fiat

A linha utiliza o motor 2.2 turbodiesel de quatro cilindros em todas as opções. O propulsor entrega 200 cavalos de potência e torque máximo de 45,9 kgfm.

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  • Motorização: 2.2 Turbodiesel
  • Potência: 200 cv
  • Torque: 45,9 kgfm
  • Tração: 4×4 com reduzida em toda a linha
  • Transmissão Endurance: Câmbio manual de 6 marchas
  • Transmissão Volcano e Ranch: Câmbio automático de 8 marchas

Tabela de preços para CNPJ em outubro de 2026

Painel Fiat Titano
Painel Fiat Titano - Foto: Divulgação Fiat

Fiat Titano Endurance 4×4 MT (Manual, 6 marchas):

  • Preço público: R$ 238.490
  • Preço CNPJ: R$ 212.256
  • Diferença / desconto: R$ 26.234 (redução de 11%)

Fiat Titano Volcano 4×4 AT (Automático, 8 marchas):

  • Preço público: R$ 268.490
  • Preço CNPJ: R$ 220.162
  • Diferença / desconto: R$ 48.328 (redução de 18%)

Fiat Titano Ranch 4×4 AT (Automático, 8 marchas):

  • Preço público: R$ 290.490
  • Preço CNPJ: R$ 238.202
  • Diferença / desconto: R$ 52.288

Como comprar a Fiat Titano com desconto para CNPJ

A aquisição do veículo com desconto corporativo exige o cumprimento das etapas da modalidade de venda direta:

  • Documentação necessária: apresentação do comprovante de inscrição no CNPJ (com status ativo), contrato social da empresa ou comprovante de Microempreendedor Individual (MEI), além dos documentos pessoais (RG e CPF) do sócio ou titular.
  • Atendimento em concessionária: o pedido deve ser feito diretamente no setor de vendas diretas de uma concessionária Fiat autorizada.
  • Prazos e faturamento: o veículo é faturado diretamente pela fabricante para o CNPJ cadastrado. O prazo de entrega varia conforme a disponibilidade de estoque e a configuração escolhida.
  • Regras de permanência: de acordo com as normas tributárias e do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), o veículo adquirido via CNPJ deve permanecer registrado em nome da empresa por um período mínimo de 12 meses antes de qualquer transferência ou venda.

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