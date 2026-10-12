PICAPE MÉDIA
Fiat Titano para CNPJ em outubro de 2026 tem desconto de até R$ 52 mil
Com motor 2.2 turbodiesel e tração 4x4, picape média tem preços para CNPJ a partir de R$ 212.256
A Fiat Titano registra abatimentos no valor final para compras por meio de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) durante o mês de outubro de 2026. A modalidade de venda direta contempla três opções da gama, com variações de preço público em relação aos valores praticados no canal corporativo.
Especificações técnicas da Fiat Titano
A linha utiliza o motor 2.2 turbodiesel de quatro cilindros em todas as opções. O propulsor entrega 200 cavalos de potência e torque máximo de 45,9 kgfm.
- Motorização: 2.2 Turbodiesel
- Potência: 200 cv
- Torque: 45,9 kgfm
- Tração: 4×4 com reduzida em toda a linha
- Transmissão Endurance: Câmbio manual de 6 marchas
- Transmissão Volcano e Ranch: Câmbio automático de 8 marchas
Tabela de preços para CNPJ em outubro de 2026
Fiat Titano Endurance 4×4 MT (Manual, 6 marchas):
- Preço público: R$ 238.490
- Preço CNPJ: R$ 212.256
- Diferença / desconto: R$ 26.234 (redução de 11%)
Fiat Titano Volcano 4×4 AT (Automático, 8 marchas):
- Preço público: R$ 268.490
- Preço CNPJ: R$ 220.162
- Diferença / desconto: R$ 48.328 (redução de 18%)
Fiat Titano Ranch 4×4 AT (Automático, 8 marchas):
- Preço público: R$ 290.490
- Preço CNPJ: R$ 238.202
- Diferença / desconto: R$ 52.288
Como comprar a Fiat Titano com desconto para CNPJ
A aquisição do veículo com desconto corporativo exige o cumprimento das etapas da modalidade de venda direta:
- Documentação necessária: apresentação do comprovante de inscrição no CNPJ (com status ativo), contrato social da empresa ou comprovante de Microempreendedor Individual (MEI), além dos documentos pessoais (RG e CPF) do sócio ou titular.
- Atendimento em concessionária: o pedido deve ser feito diretamente no setor de vendas diretas de uma concessionária Fiat autorizada.
- Prazos e faturamento: o veículo é faturado diretamente pela fabricante para o CNPJ cadastrado. O prazo de entrega varia conforme a disponibilidade de estoque e a configuração escolhida.
- Regras de permanência: de acordo com as normas tributárias e do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), o veículo adquirido via CNPJ deve permanecer registrado em nome da empresa por um período mínimo de 12 meses antes de qualquer transferência ou venda.