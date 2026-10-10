Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS

OPORTUNIDADE!

Chevrolet S10 tem desconto de R$ 42 mil em versão topo de linha

Picape High Country sai por R$ 308.490 e oferece motor turbodiesel de 207 cv e tração 4x4

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Chevrolet S10 High Country
Chevrolet S10 High Country - Foto: Reprodução | Mercado Livre

A Chevrolet S10, que já foi a picape média mais vendida do Brasil, está com desconto de R$ 42.350 na versão High Country, ano/modelo 2026/2027, na cor Cinza Topázio. A oferta está disponível nas concessionárias participantes e busca alavancar as vendas do modelo.

Com a promoção, a Chevrolet S10 High Country passa de R$ 350.840 para R$ 308.490. A condição é válida até o dia 3 de novembro de 2026 e não se aplica à modalidade de venda direta da fábrica para produtores rurais.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

As demais versões da picape não estão com descontos. A Chevrolet S10 continua sendo comercializada a partir de R$ 265.690 na opção de cabine simples. Já a versão WT MT, com cabine dupla, custa R$ 285.890. Veja os preços da linha:

  • Chevrolet S10 Cabine Simples: R$ 265.690
  • Chevrolet S10 WT MT: R$ 285.890
  • Chevrolet S10 WT AT: R$ 304.590
  • Chevrolet S10 Z71: R$ 325.290
  • Chevrolet S10 LTZ: R$ 333.690
  • Chevrolet S10 Trail Boss: R$ 341.290
  • Chevrolet S10 High Country: de R$ 350.840 por R$ 308.490

Com o desconto, a versão topo de linha passa a custar menos que outras opções da picape, como a Z71, a LTZ e a Trail Boss.

Leia Também:

AUTOS

Motoristas podem receber imposto da gasolina de volta no Pix
Motoristas podem receber imposto da gasolina de volta no Pix imagem

APÓS 60 ANOS

Gigante dos automotivos fecha fábrica e demite 1.341 funcionários
Gigante dos automotivos fecha fábrica e demite 1.341 funcionários imagem

OMODA & JAECOO

Omoda 4 estreia no Brasil: veja data de lançamento e detalhes do SUV
Omoda 4 estreia no Brasil: veja data de lançamento e detalhes do SUV imagem

Quais os benefícios da Chevrolet S10 High Country?

A Chevrolet S10 High Country se destacada pela potência do motor 2.8 turbodiesel, que entrega até 207 cv de potência, tração 4x4 e capacidade de carga, sendo uma boa opção para quem precisa de uma picape tanto para o trabalho quanto para viagens. O modelo também oferece caçamba de 1.061 litros, capacidade de carga de 1.044 kg e reboque de até 2.850kg.

Outro destaque é o câmbio automático de oito marchas, com consumo de até 11,9 km/l na estrada e os equipamentos de conforto e segurança, como central multimídia de 11 polegadas, carregador de celular por indução, seis airbags e alertas de colisão frontal e de ponto cego.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

chevrolet picape promoção

Relacionadas

Mais lidas