Chevrolet S10 tem desconto de R$ 42 mil em versão topo de linha

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A Chevrolet S10, que já foi a picape média mais vendida do Brasil, está com desconto de R$ 42.350 na versão High Country, ano/modelo 2026/2027, na cor Cinza Topázio. A oferta está disponível nas concessionárias participantes e busca alavancar as vendas do modelo.

Com a promoção, a Chevrolet S10 High Country passa de R$ 350.840 para R$ 308.490. A condição é válida até o dia 3 de novembro de 2026 e não se aplica à modalidade de venda direta da fábrica para produtores rurais.

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As demais versões da picape não estão com descontos. A Chevrolet S10 continua sendo comercializada a partir de R$ 265.690 na opção de cabine simples. Já a versão WT MT, com cabine dupla, custa R$ 285.890. Veja os preços da linha:

Chevrolet S10 Cabine Simples: R$ 265.690

R$ 265.690 Chevrolet S10 WT MT: R$ 285.890

R$ 285.890 Chevrolet S10 WT AT: R$ 304.590

R$ 304.590 Chevrolet S10 Z71: R$ 325.290

R$ 325.290 Chevrolet S10 LTZ: R$ 333.690

R$ 333.690 Chevrolet S10 Trail Boss: R$ 341.290

R$ 341.290 Chevrolet S10 High Country: de R$ 350.840 por R$ 308.490

Com o desconto, a versão topo de linha passa a custar menos que outras opções da picape, como a Z71, a LTZ e a Trail Boss.

Quais os benefícios da Chevrolet S10 High Country?

A Chevrolet S10 High Country se destacada pela potência do motor 2.8 turbodiesel, que entrega até 207 cv de potência, tração 4x4 e capacidade de carga, sendo uma boa opção para quem precisa de uma picape tanto para o trabalho quanto para viagens. O modelo também oferece caçamba de 1.061 litros, capacidade de carga de 1.044 kg e reboque de até 2.850kg.

Outro destaque é o câmbio automático de oito marchas, com consumo de até 11,9 km/l na estrada e os equipamentos de conforto e segurança, como central multimídia de 11 polegadas, carregador de celular por indução, seis airbags e alertas de colisão frontal e de ponto cego.