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WRANGLER SWITCHBACK 2027

Jeep lança modelo off-road e encerra série Twelve 4 Twelve

Veículo usa base do Rubicon X e conclui programa de doze edições especiais da marca americana

Jair Mendonça Jr
Por
Jeep Wrangler Switchback 2027
Jeep Wrangler Switchback 2027 - Foto: Divulgação Jeep

A Jeep apresentou o Wrangler Switchback 2027. O modelo marca o encerramento do programa "Twelve 4 Twelve", projeto que lançou 12 edições especiais do utilitário em um período de 12 meses.

A proposta do veículo se baseia em escolhas visuais de proprietários que praticam off-road e realizam a troca de painéis da carroceria após danos em trilhas ou modificações em oficinas.

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Processo de fabricação e montagem

Jeep Wrangler Switchback 2027
Jeep Wrangler Switchback 2027 - Foto: Divulgação Jeep

Para alcançar a variação de cores sem aplicar pintura secundária após o ciclo principal, a fabricante alterou a ordem dos veículos na linha de montagem:

  • Troca de portas: unidades com pintura Gloss Black e Sting-Gray entram em sequência na esteira. os operadores realizam a substituição manual das portas entre os veículos em sequência.
  • Inversão de capô: na fase final da montagem, as equipes invertem os capôs entre as unidades.
  • Opções de fábrica: o processo gera duas combinações de cor: carroceria cinza com portas e capô pretos, ou carroceria preta com portas e capô cinzas.

O visual externo traz detalhes na cor Gecko na grade frontal, nos anéis das rodas e nos adesivos do capô e da tampa traseira. O interior possui revestimento em couro Nappa com tons Sea Salt, costuras na cor Lime e emblemas da versão.

Especificações, preços e disponibilidade

Jeep Wrangler Switchback 2027
Jeep Wrangler Switchback 2027 - Foto: Divulgação Jeep
  • Plataforma base: Wrangler Rubicon X
  • Configurações de carroceria: Opções com 2 portas ou 4 portas
  • Custo adicional do pacote: US$ 2.870 sobre o valor base do modelo
  • Preço da versão 2 portas: US$ 66.695
  • Preço da versão 4 portas: US$ 69.995

Início das encomendas

O modelo preserva os componentes mecânicos e os sistemas de tração da linha Rubicon X, sem alterações na suspensão ou na motorização original da versão base.

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