WRANGLER SWITCHBACK 2027
Jeep lança modelo off-road e encerra série Twelve 4 Twelve
Veículo usa base do Rubicon X e conclui programa de doze edições especiais da marca americana
A Jeep apresentou o Wrangler Switchback 2027. O modelo marca o encerramento do programa "Twelve 4 Twelve", projeto que lançou 12 edições especiais do utilitário em um período de 12 meses.
A proposta do veículo se baseia em escolhas visuais de proprietários que praticam off-road e realizam a troca de painéis da carroceria após danos em trilhas ou modificações em oficinas.
Processo de fabricação e montagem
Para alcançar a variação de cores sem aplicar pintura secundária após o ciclo principal, a fabricante alterou a ordem dos veículos na linha de montagem:
- Troca de portas: unidades com pintura Gloss Black e Sting-Gray entram em sequência na esteira. os operadores realizam a substituição manual das portas entre os veículos em sequência.
- Inversão de capô: na fase final da montagem, as equipes invertem os capôs entre as unidades.
- Opções de fábrica: o processo gera duas combinações de cor: carroceria cinza com portas e capô pretos, ou carroceria preta com portas e capô cinzas.
O visual externo traz detalhes na cor Gecko na grade frontal, nos anéis das rodas e nos adesivos do capô e da tampa traseira. O interior possui revestimento em couro Nappa com tons Sea Salt, costuras na cor Lime e emblemas da versão.
Especificações, preços e disponibilidade
- Plataforma base: Wrangler Rubicon X
- Configurações de carroceria: Opções com 2 portas ou 4 portas
- Custo adicional do pacote: US$ 2.870 sobre o valor base do modelo
- Preço da versão 2 portas: US$ 66.695
- Preço da versão 4 portas: US$ 69.995
Início das encomendas
O modelo preserva os componentes mecânicos e os sistemas de tração da linha Rubicon X, sem alterações na suspensão ou na motorização original da versão base.