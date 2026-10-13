Jeep lança modelo off-road e encerra série Twelve 4 Twelve

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

A Jeep apresentou o Wrangler Switchback 2027. O modelo marca o encerramento do programa "Twelve 4 Twelve", projeto que lançou 12 edições especiais do utilitário em um período de 12 meses.

A proposta do veículo se baseia em escolhas visuais de proprietários que praticam off-road e realizam a troca de painéis da carroceria após danos em trilhas ou modificações em oficinas.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Processo de fabricação e montagem

Jeep Wrangler Switchback 2027 - Foto: Divulgação Jeep

Para alcançar a variação de cores sem aplicar pintura secundária após o ciclo principal, a fabricante alterou a ordem dos veículos na linha de montagem:

Troca de portas : unidades com pintura Gloss Black e Sting-Gray entram em sequência na esteira. os operadores realizam a substituição manual das portas entre os veículos em sequência.

: unidades com pintura Gloss Black e Sting-Gray entram em sequência na esteira. os operadores realizam a substituição manual das portas entre os veículos em sequência. Inversão de capô : na fase final da montagem, as equipes invertem os capôs entre as unidades.

: na fase final da montagem, as equipes invertem os capôs entre as unidades. Opções de fábrica : o processo gera duas combinações de cor: carroceria cinza com portas e capô pretos, ou carroceria preta com portas e capô cinzas.

O visual externo traz detalhes na cor Gecko na grade frontal, nos anéis das rodas e nos adesivos do capô e da tampa traseira. O interior possui revestimento em couro Nappa com tons Sea Salt, costuras na cor Lime e emblemas da versão.

Especificações, preços e disponibilidade

Jeep Wrangler Switchback 2027 - Foto: Divulgação Jeep

Plataforma base : Wrangler Rubicon X

: Wrangler Rubicon X Configurações de carroceria : Opções com 2 portas ou 4 portas

: Opções com 2 portas ou 4 portas Custo adicional do pacote : US$ 2.870 sobre o valor base do modelo

: US$ 2.870 sobre o valor base do modelo Preço da versão 2 portas : US$ 66.695

: US$ 66.695 Preço da versão 4 portas : US$ 69.995

Início das encomendas

O modelo preserva os componentes mecânicos e os sistemas de tração da linha Rubicon X, sem alterações na suspensão ou na motorização original da versão base.