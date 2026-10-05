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ATENÇÃO, MOTORISTAS

Jeep e Ram iniciam recall por falha que pode causar acidente fatal

Atualização vai ser necessária porque foi identificada uma falha em um software

Edvaldo Sales
Por
| Atualizada em
Atualização vai ser necessária porque foi identificada uma falha em um software
Atualização vai ser necessária porque foi identificada uma falha em um software - Foto: Divulgação

Os proprietários dos veículos das marcas Jeep, modelo Wrangler Rubicon, e Ram, modelos 1500 e 2500, todas ano modelo 2026, foram convocados pela Stellantis Automóveis Brasil para uma atualização do software da central multimídia.

Começou nesta segunda-feira, 5, o agendamento para comparecimento a uma das concessionárias da marca do veículo a fim de que seja providenciada, gratuitamente, a medida.

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Falha que pode causar acidente fatal

A atualização vai ser necessária porque foi identificada uma falha no software da central multimídia que poderá afetar, em casos extremos, a visualização da imagem durante o evento de manobra com a marcha ré engatada.

Isso pode potencializar a ocorrência de acidentes com possíveis danos materiais, físicos ou até mesmo fatais aos ocupantes do veículo e/ou terceiros.

O serviço será realizado mediante agendamento prévio. Por esse motivo, é importante que os donos do veículos entrem em contato com a concessionária da marca do seu veículo de sua preferência para ser informado sobre a previsão do atendimento. O tempo estimado de reparo é de, aproximadamente, 30 minutos.

Os últimos oito números de chassis envolvidos (não sequenciais) são os seguintes:

Atualização vai ser necessária porque foi identificada uma falha em um software
Atualização vai ser necessária porque foi identificada uma falha em um software - Foto: Divulgação
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Tags

automobilismo autos

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