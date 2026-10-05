ATENÇÃO, MOTORISTAS
Jeep e Ram iniciam recall por falha que pode causar acidente fatal
Atualização vai ser necessária porque foi identificada uma falha em um software
Os proprietários dos veículos das marcas Jeep, modelo Wrangler Rubicon, e Ram, modelos 1500 e 2500, todas ano modelo 2026, foram convocados pela Stellantis Automóveis Brasil para uma atualização do software da central multimídia.
Começou nesta segunda-feira, 5, o agendamento para comparecimento a uma das concessionárias da marca do veículo a fim de que seja providenciada, gratuitamente, a medida.
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Falha que pode causar acidente fatal
A atualização vai ser necessária porque foi identificada uma falha no software da central multimídia que poderá afetar, em casos extremos, a visualização da imagem durante o evento de manobra com a marcha ré engatada.
Isso pode potencializar a ocorrência de acidentes com possíveis danos materiais, físicos ou até mesmo fatais aos ocupantes do veículo e/ou terceiros.
O serviço será realizado mediante agendamento prévio. Por esse motivo, é importante que os donos do veículos entrem em contato com a concessionária da marca do seu veículo de sua preferência para ser informado sobre a previsão do atendimento. O tempo estimado de reparo é de, aproximadamente, 30 minutos.