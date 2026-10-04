LANÇAMENTO
Toyota lança novo Corolla híbrido mais barato respondendo avanço chinês
Nova opção chega por R$ 213.990 com versão híbrida e somente à combustão
A Toyota expandiu o portfólio do Corolla Cross no Brasil com o anúncio da chegada da versão XRV Hybrid, nova opção de entrada para as versões híbridas do SUV.
O novo Corolla Cross está previsto para chegar às concessionárias brasileiras a partir da segunda quinzena de outubro, custando R$ 213.990, mais barata que a atual única versão eletrificada do Corolla Cross, o XRX Hybrid, que custa R$ 226.120.
Tal movimentação apresenta uma possível resposta à chegada de novos modelos híbridos chineses que apresentam preços mais em conta.
Com isso, o SUV passa a ser oferecido em seis versões diferentes, contando com as opções equipadas exclusivamente com o motor 2.0 aspirado flex de 175 cv.
Versões e preços do Toyota Corolla Cross 2027
- Corolla Cross XR 2.0: R$ 194.090
- Corolla Cross XRE 2.0: R$ 197.120
- Corolla Cross XRX 2.0: R$ 214.120
- Corolla Cross GR Sport 2.0: R$ 218.490
- Corolla Cross XRV Hybrid Premium: R$ 213.990
- Corolla Cross XRX Hybrid Premium: R$ 226.120
Qual a autonomia do novo Corolla Cross XRV Hybrid?
Sob seu capô, o Corolla Cross XRV Hybrid utiliza o já conhecido conjunto formado pelo motor 1.8 flex aspirado de ciclo Atkinson, que desenvolve até 101 cv e 14,5 kgfm, associado a dois motores elétricos. A potência combinada é de 122 cv.
De acordo com o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) de 2026, o Corolla Cross XRV Hybrid possui a seguinte autonomia:
Gasolina:
- 16,6 km/l na cidade;
- 14 km/l na estrada.
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Etanol
- 11,6 km/l na cidade;
- 9,9 km/l na estrada.
Como está o visual do novo Toyota Corolla Cross XRV Hybrid 2027?
No quesito das dimensões, o SUV híbrido entrega 4,46 metros de comprimento, 1,82 metros de largura, 1,62 m de altura e 2,64 m de entre-eixos.
Com essas medidas, seu porta-malas tem capacidade para 440 litros.
Somado a isso, a nova configuração traz as mesmas mudanças já apresentadas pela linha 2027, com mudanças sutis no design e no interior.
A grade foi atualizada e o para-choque traseiro foi levemente redesenhado, além das rodas de liga leve, que passaram a ter o centro pintado de preto.
Já no interior, o console central recebeu sutis mudanças.
A versão XRV Hybrid está disponível em seis opções de cores, são elas: Branco Lunar, Branco Polar, Prata Lua Nova, Cinza Granito, Preto Infinito e Vermelho Granada. O acabamento interno, incluindo os bancos, é todo na cor preta.
Veja os equipamentos do novo Toyota Corolla XRV Hybrid 2027
Mesmo estando uma categoria abaixo do XRX Hybrid, a nova configuração do SUV médio mantém uma grande lista de equipamentos. Confira:
Tecnologia e Conforto
- Central multimídia de 10,1 polegadas com conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay;
- Serviços Conectados Toyota oferecidos de série;
- Bancos parcialmente revestidos em couro na cor preta;
- Novo design do console central na cabine;
- Seleção de modos de condução: Normal, Eco, Power e EV.
Design e Exterior
- Rodas de liga leve de 18 polegadas com centro pintado em preto;
- Faróis em LED.
Segurança e Assistência ao Motorista
- Pacote Toyota Safety Sense;
- Controle de cruzeiro adaptativo;
- Alerta e assistência de permanência em faixa;
- Sistema pré-colisão com frenagem automática de emergência;
- Farol alto automático;
- Alerta de ponto cego;
- Sensores de estacionamento dianteiros e traseiros;
- Recursos de auxílio em manobras.