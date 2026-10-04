Toyota lança novo Corolla híbrido mais barato respondendo avanço chinês

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

A Toyota expandiu o portfólio do Corolla Cross no Brasil com o anúncio da chegada da versão XRV Hybrid, nova opção de entrada para as versões híbridas do SUV.

O novo Corolla Cross está previsto para chegar às concessionárias brasileiras a partir da segunda quinzena de outubro, custando R$ 213.990, mais barata que a atual única versão eletrificada do Corolla Cross, o XRX Hybrid, que custa R$ 226.120.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Tal movimentação apresenta uma possível resposta à chegada de novos modelos híbridos chineses que apresentam preços mais em conta.

Com isso, o SUV passa a ser oferecido em seis versões diferentes, contando com as opções equipadas exclusivamente com o motor 2.0 aspirado flex de 175 cv.

Versões e preços do Toyota Corolla Cross 2027

Corolla Cross XR 2.0: R$ 194.090

Corolla Cross XRE 2.0: R$ 197.120

Corolla Cross XRX 2.0: R$ 214.120

Corolla Cross GR Sport 2.0: R$ 218.490

Corolla Cross XRV Hybrid Premium: R$ 213.990

Corolla Cross XRX Hybrid Premium: R$ 226.120

Novo Corolla Cross XRV Hybrid - Foto: Divulgação | Toyota

Qual a autonomia do novo Corolla Cross XRV Hybrid?

Sob seu capô, o Corolla Cross XRV Hybrid utiliza o já conhecido conjunto formado pelo motor 1.8 flex aspirado de ciclo Atkinson, que desenvolve até 101 cv e 14,5 kgfm, associado a dois motores elétricos. A potência combinada é de 122 cv.

De acordo com o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) de 2026, o Corolla Cross XRV Hybrid possui a seguinte autonomia:

Gasolina:

16,6 km/l na cidade;

14 km/l na estrada.

Etanol

11,6 km/l na cidade;

9,9 km/l na estrada.

Novo Corolla Cross XRV Hybrid - Foto: Divulgação | Toyota

Como está o visual do novo Toyota Corolla Cross XRV Hybrid 2027?

No quesito das dimensões, o SUV híbrido entrega 4,46 metros de comprimento, 1,82 metros de largura, 1,62 m de altura e 2,64 m de entre-eixos.

Com essas medidas, seu porta-malas tem capacidade para 440 litros.

Somado a isso, a nova configuração traz as mesmas mudanças já apresentadas pela linha 2027, com mudanças sutis no design e no interior.

A grade foi atualizada e o para-choque traseiro foi levemente redesenhado, além das rodas de liga leve, que passaram a ter o centro pintado de preto.

Novo Corolla Cross XRV Hybrid - Foto: Divulgação | Toyota

Já no interior, o console central recebeu sutis mudanças.

A versão XRV Hybrid está disponível em seis opções de cores, são elas: Branco Lunar, Branco Polar, Prata Lua Nova, Cinza Granito, Preto Infinito e Vermelho Granada. O acabamento interno, incluindo os bancos, é todo na cor preta.

Veja os equipamentos do novo Toyota Corolla XRV Hybrid 2027

Mesmo estando uma categoria abaixo do XRX Hybrid, a nova configuração do SUV médio mantém uma grande lista de equipamentos. Confira:

Tecnologia e Conforto

Central multimídia de 10,1 polegadas com conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay;

Serviços Conectados Toyota oferecidos de série;

Bancos parcialmente revestidos em couro na cor preta;

Novo design do console central na cabine;

Seleção de modos de condução: Normal, Eco, Power e EV.

Novo Corolla Cross XRV Hybrid - Foto: Divulgação | Toyota

Design e Exterior

Rodas de liga leve de 18 polegadas com centro pintado em preto;

Faróis em LED.

Segurança e Assistência ao Motorista