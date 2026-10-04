Entenda o que é o barulho de apito ao frear na chuva ou piso molhado

O carro é um ser inanimado, mas mesmo assim ele consegue passar alguns sinais de que algo pode estar errado com o funcionamento, geralmente por meio de luzes, desconfortos durante o trajeto ou até mesmo barulhos, principalmente quando frearmos.

Algumas vezes, quando escutamos um barulho incomum enquanto dirigimos o carro, principalmente quando é no freio, é comum que a primeira coisa a pensarmos seja que algo está errado em um dos principais sistemas do veículo, mas nem sempre esse barulho é algum dano.

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Pensando nisso, no episódio deste domingo, 04, do quadro “Mecânico Legal”, vamos mostrar que nem sempre um barulho de apito quando freia é sinal de alerta, mas, na verdade, somente uma condição de clima.

Entenda como um “apito” no freio pode ser algo normal

A situação de ouvir um barulho de apito, como um “iiiiiih” agudo, similar ao de uma chaleira, quando se pisa no freio do carro durante ou após uma grande chuva, é comum, principalmente em locais como Salvador e Região Metropolitana, onde o clima em alguns momentos do ano é instável.

Com essa situação, fica evidente que o causador dessa resposta sonora é a chuva e o disco de freio, mas entenda o porquê disso acontecer.

Roda de carro na chuva - Foto: Reprodução | Magnific

Por que o freio “apita” durante ou depois da chuva?

O sistema de freio de um carro funciona por atrito, em que disco de freio, normalmente feito de metal, é pressionado por duas pastilhas de freio após o motorista acionar o pedal. Com isso, a roda do carro para de girar e, consequentemente, o carro também para.

Porém, em situações em que cai uma tempestade repentina, algumas gotas de água acabam espirrando diretamente para dentro da roda, criando uma espécie de película de água e poeira entre a pastilha e o disco de freio.

Roda de carro na chuva - Foto: Reprodução | Magnific

Nessa situação, quando você pisa no pedal:

A pastilha aperta o disco úmido e limpa essa água de uma vez.

aperta o e de uma vez. Essa fricção na água faz o material vibrar numa frequência muito alta.

na água faz o numa frequência muito alta. Essa vibração rápida vira o tal do assobio agudo no seu ouvido.

Somado a isso, as pastilhas atuais são feitas de materiais mais ecológicos, sendo menos agressivas ao meio ambiente e durando mais; porém, quando elas estão frias ou molhadas, elas tendem a produzir um chiado maior até atingirem a temperatura ideal.

O que fazer quando o freio apitar na chuva?

Quando o freio começa a apitar na chuva, a primeira coisa que o motorista deve fazer é manter a calma e seguir os seguintes passos:

Faça freadas suaves: dê umas pisadas leves e progressivas no pedal (em local seguro). Isso ajuda a esquentar o disco, evaporar a água e tirar a sujeira. Na maioria das vezes, o som some na hora!

dê umas pisadas leves e progressivas no pedal (em local seguro). Isso ajuda a esquentar o disco, evaporar a água e tirar a sujeira. Na maioria das vezes, o som some na hora! Aumente a distância do carro da frente: lembre-se de que a pista molhada exige mais espaço para parar, independentemente de fazer barulho ou não.

lembre-se de que a pista molhada exige mais espaço para parar, independentemente de fazer barulho ou não. Fique de olho quando secar: fez sol, o freio secou e o barulho sumiu? Pode rodar tranquilo, suas pastilhas estão ótimas.

fez sol, o freio secou e o barulho sumiu? Pode rodar tranquilo, suas pastilhas estão ótimas. Continuou raspando no seco? Aí sim, leve o carro para uma oficina para que ele seja colocado no elevador e o mecânico possa checar espessura da peça.

Disco de freio - Foto: Reprodução | Magnific

Como identificar se o barulho é de umidade ou pastilha gasta?

Saber como diferenciar o som da pastilha úmida da gasta é de suma importância para um dono de carro, primeiro por causa da economia e também pela segurança.

Veja a seguir um guia sobre as diferenças entre o barulho causado pela água e o causado pelo tempo de uso.

Tabela de freio - Foto: Ag. A TARDE | Imagem gerada por inteligência artificial

Entenda sobre o aviso sonoro de segurança

Vale ressaltar que alguns modelos de freio possuem uma peça chamada “chapa avisadora”, como o nome já diz, ela serve para avisar o motorista quando a pastilha gasta até seu limite de segurança.

Ou seja, quando essa peça encosta no disco, é o próprio sistema de freio avisando que algo deve ser trocado.

A diferença desse aviso para o chiado da água é porque ele é constante e mais irritante, literalmente como o som de metal raspando que não para após o tempo secar.

Ou seja, caso seu veículo faça um barulho de ferro arrastando enquanto freia, isso pode ser um alerta de que o carro está te passando de que algo está errado nos freios, e, quando ignorado, o dano pode ser muito custoso.

Barulho de ferro raspando enquanto freia: diagnóstico, riscos e soluções

O surgimento de ruídos ao acionar o freio, principalmente os que se parecem com metal raspando, é um dos avisos mais críticos transmitidos pelo veículo para alertar que algo está errado no sistema. Ignorar esses sinais reduz severamente a segurança na frenagem e pode transformar um conserto simples em um prejuízo financeiro considerável.

Disco de freio - Foto: Reprodução | Magnific

Quais as causas comuns de barulhos no freio?

Som de ferro raspando ao frear: indica desgaste total da massa de fricção da pastilha de freio. Quando essa massa acaba, o suporte metálico da pastilha entra em contato direto com o disco de metal, destruindo o disco rapidamente e reduzindo drasticamente a eficiência da frenagem.

Chiado agudo metálico: Trata-se do indicador de desgaste já citado anteriormente encostando no disco, sinalizando que a pastilha está nas últimas semanas de vida útil.

Trata-se do já citado anteriormente encostando no disco, sinalizando que a pastilha está nas últimas semanas de vida útil. Barulho constante com o carro em movimento que muda ao frear: Pode ser provocado por sujeira ou pedras presas, ou por uma pinça de freio travada que mantém a pastilha pressionada levemente contra o disco o tempo todo.

Como inspecionar o problema nos freios?

Sem a necessidade de desmontar componentes, é possível realizar uma inspeção visual e tátil básica:

Espessura da pastilha: Em rodas de liga leve, use uma lanterna para verificar a massa escura de fricção. Caso tenha menos de 3 milímetros (espessura aproximada de uma moeda de R$ 1,00), a troca deve ser urgente.

Em rodas de liga leve, use uma lanterna para verificar a massa escura de fricção. Caso tenha (espessura aproximada de uma moeda de R$ 1,00), a troca deve ser urgente. Superfície do disco : O disco deve ser liso e espelhado. Sulcos profundos, valas ou riscos cinzentos indicam que o metal da pastilha já está danificando a peça.

: O disco deve ser liso e espelhado. Sulcos profundos, valas ou riscos cinzentos indicam que o metal da pastilha já está danificando a peça. Rebarba na borda : Com o veículo frio, passe o dedo na extremidade externa do disco. Se houver um "degrau" sobressalente e afiado, o desgaste do disco está avançado.

: Com o veículo frio, passe o dedo na extremidade externa do disco. Se houver um "degrau" sobressalente e afiado, o desgaste do disco está avançado. Comportamento do veículo : Trepidação no pedal ou volante indica disco empenado . Se o veículo puxar para um dos lados ao frear, pode haver vazamento de fluido ou pinça travada em uma das rodas.

Disco de freio - Foto: Reprodução | Magnific

Como reparar e quais os valores?

A agilidade em levar o carro ao mecânico define o custo final do reparo

Troca apenas das pastilhas de freio

Realizar a manutenção somente nsa pastilhas de freio é a movimentação indicada quando o problema é diagnosticado ainda no início e o disco de freio permanece preservado. Veja o custo estimado:

Carros populares e médios: R$ 150 a R$ 400 (peças de R$ 80 a R$ 250 mais mão de obra de R$ 70 a R$ 150).

Troca de discos + pastilhas de freio

Necessária se o barulho for ignorado por dias e o atrito direto danificar o disco.

Custo estimado para carros populares e médios): R$ 500 a R$ 1.100.

Custo estimado para SUVs ou modelos premium: R$ 1.800 a R$ 2.500 ou mais.

Disco de freio - Foto: Divulgação

Retífica de disco (alternativa econômica)

Se o disco tiver apenas riscos leves e mantiver espessura suficiente, a retífica custa entre R$ 80 e R$ 130 o par, barateando o serviço.

Fluido de freio

É recomendável verificar o nível e a qualidade do fluido durante a manutenção, esse processo geralmente gera um custo adicional de R$ 50 a R$ 100, tal processo é feito para evitar que o pedal fique "borrachudo"