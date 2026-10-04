MECÂNICO LEGAL
Entenda o que é o barulho de apito ao frear na chuva ou piso molhado
Quadro “Mecânico Legal” do Portal A TARDE traz dicas práticas de manutenção todos os domingos
O carro é um ser inanimado, mas mesmo assim ele consegue passar alguns sinais de que algo pode estar errado com o funcionamento, geralmente por meio de luzes, desconfortos durante o trajeto ou até mesmo barulhos, principalmente quando frearmos.
Algumas vezes, quando escutamos um barulho incomum enquanto dirigimos o carro, principalmente quando é no freio, é comum que a primeira coisa a pensarmos seja que algo está errado em um dos principais sistemas do veículo, mas nem sempre esse barulho é algum dano.
Pensando nisso, no episódio deste domingo, 04, do quadro “Mecânico Legal”, vamos mostrar que nem sempre um barulho de apito quando freia é sinal de alerta, mas, na verdade, somente uma condição de clima.
Entenda como um “apito” no freio pode ser algo normal
A situação de ouvir um barulho de apito, como um “iiiiiih” agudo, similar ao de uma chaleira, quando se pisa no freio do carro durante ou após uma grande chuva, é comum, principalmente em locais como Salvador e Região Metropolitana, onde o clima em alguns momentos do ano é instável.
Com essa situação, fica evidente que o causador dessa resposta sonora é a chuva e o disco de freio, mas entenda o porquê disso acontecer.
Por que o freio “apita” durante ou depois da chuva?
O sistema de freio de um carro funciona por atrito, em que disco de freio, normalmente feito de metal, é pressionado por duas pastilhas de freio após o motorista acionar o pedal. Com isso, a roda do carro para de girar e, consequentemente, o carro também para.
Porém, em situações em que cai uma tempestade repentina, algumas gotas de água acabam espirrando diretamente para dentro da roda, criando uma espécie de película de água e poeira entre a pastilha e o disco de freio.
Nessa situação, quando você pisa no pedal:
- A pastilha aperta o disco úmido e limpa essa água de uma vez.
- Essa fricção na água faz o material vibrar numa frequência muito alta.
- Essa vibração rápida vira o tal do assobio agudo no seu ouvido.
Somado a isso, as pastilhas atuais são feitas de materiais mais ecológicos, sendo menos agressivas ao meio ambiente e durando mais; porém, quando elas estão frias ou molhadas, elas tendem a produzir um chiado maior até atingirem a temperatura ideal.
O que fazer quando o freio apitar na chuva?
Quando o freio começa a apitar na chuva, a primeira coisa que o motorista deve fazer é manter a calma e seguir os seguintes passos:
- Faça freadas suaves: dê umas pisadas leves e progressivas no pedal (em local seguro). Isso ajuda a esquentar o disco, evaporar a água e tirar a sujeira. Na maioria das vezes, o som some na hora!
- Aumente a distância do carro da frente: lembre-se de que a pista molhada exige mais espaço para parar, independentemente de fazer barulho ou não.
- Fique de olho quando secar: fez sol, o freio secou e o barulho sumiu? Pode rodar tranquilo, suas pastilhas estão ótimas.
- Continuou raspando no seco? Aí sim, leve o carro para uma oficina para que ele seja colocado no elevador e o mecânico possa checar espessura da peça.
Como identificar se o barulho é de umidade ou pastilha gasta?
Saber como diferenciar o som da pastilha úmida da gasta é de suma importância para um dono de carro, primeiro por causa da economia e também pela segurança.
Veja a seguir um guia sobre as diferenças entre o barulho causado pela água e o causado pelo tempo de uso.
Entenda sobre o aviso sonoro de segurança
Vale ressaltar que alguns modelos de freio possuem uma peça chamada “chapa avisadora”, como o nome já diz, ela serve para avisar o motorista quando a pastilha gasta até seu limite de segurança.
Ou seja, quando essa peça encosta no disco, é o próprio sistema de freio avisando que algo deve ser trocado.
A diferença desse aviso para o chiado da água é porque ele é constante e mais irritante, literalmente como o som de metal raspando que não para após o tempo secar.
Ou seja, caso seu veículo faça um barulho de ferro arrastando enquanto freia, isso pode ser um alerta de que o carro está te passando de que algo está errado nos freios, e, quando ignorado, o dano pode ser muito custoso.
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Barulho de ferro raspando enquanto freia: diagnóstico, riscos e soluções
O surgimento de ruídos ao acionar o freio, principalmente os que se parecem com metal raspando, é um dos avisos mais críticos transmitidos pelo veículo para alertar que algo está errado no sistema. Ignorar esses sinais reduz severamente a segurança na frenagem e pode transformar um conserto simples em um prejuízo financeiro considerável.
Quais as causas comuns de barulhos no freio?
- Som de ferro raspando ao frear: indica desgaste total da massa de fricção da pastilha de freio. Quando essa massa acaba, o suporte metálico da pastilha entra em contato direto com o disco de metal, destruindo o disco rapidamente e reduzindo drasticamente a eficiência da frenagem.
- Chiado agudo metálico: Trata-se do indicador de desgaste já citado anteriormente encostando no disco, sinalizando que a pastilha está nas últimas semanas de vida útil.
- Barulho constante com o carro em movimento que muda ao frear: Pode ser provocado por sujeira ou pedras presas, ou por uma pinça de freio travada que mantém a pastilha pressionada levemente contra o disco o tempo todo.
Como inspecionar o problema nos freios?
Sem a necessidade de desmontar componentes, é possível realizar uma inspeção visual e tátil básica:
- Espessura da pastilha: Em rodas de liga leve, use uma lanterna para verificar a massa escura de fricção. Caso tenha menos de 3 milímetros (espessura aproximada de uma moeda de R$ 1,00), a troca deve ser urgente.
- Superfície do disco: O disco deve ser liso e espelhado. Sulcos profundos, valas ou riscos cinzentos indicam que o metal da pastilha já está danificando a peça.
- Rebarba na borda: Com o veículo frio, passe o dedo na extremidade externa do disco. Se houver um "degrau" sobressalente e afiado, o desgaste do disco está avançado.
- Comportamento do veículo: Trepidação no pedal ou volante indica disco empenado. Se o veículo puxar para um dos lados ao frear, pode haver vazamento de fluido ou pinça travada em uma das rodas.
Como reparar e quais os valores?
A agilidade em levar o carro ao mecânico define o custo final do reparo
Troca apenas das pastilhas de freio
Realizar a manutenção somente nsa pastilhas de freio é a movimentação indicada quando o problema é diagnosticado ainda no início e o disco de freio permanece preservado. Veja o custo estimado:
- Carros populares e médios: R$ 150 a R$ 400 (peças de R$ 80 a R$ 250 mais mão de obra de R$ 70 a R$ 150).
Troca de discos + pastilhas de freio
Necessária se o barulho for ignorado por dias e o atrito direto danificar o disco.
- Custo estimado para carros populares e médios): R$ 500 a R$ 1.100.
- Custo estimado para SUVs ou modelos premium: R$ 1.800 a R$ 2.500 ou mais.
Retífica de disco (alternativa econômica)
Se o disco tiver apenas riscos leves e mantiver espessura suficiente, a retífica custa entre R$ 80 e R$ 130 o par, barateando o serviço.
Fluido de freio
É recomendável verificar o nível e a qualidade do fluido durante a manutenção, esse processo geralmente gera um custo adicional de R$ 50 a R$ 100, tal processo é feito para evitar que o pedal fique "borrachudo"