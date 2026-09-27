MECÂNICO LEGAL
IPVA 2026/27: veja como pagar, parcelar e conseguir desconto
Na Bahia, pagamento do IPVA pode ser feito de forma digital; veja o passo a passo
Pagar o IPVA pode parecer simples, mas o processo envolve emissão da guia, escolha da forma de pagamento e atenção aos prazos. Além disso, na Bahia, o imposto pode ser quitado de forma digital e conta com opções de desconto, isenção e parcelamento.
Pensando nisso, no episódio deste domingo, 27, do quadro “Mecânico Legal”, vamos deixar um pouco de lado os aspectos técnicos do uso do carro e explicar o passo a passo de como fazer o pagamento do IPVA.
Emissão das guias de pagamento
O primeiro passo para pagar o IPVA é emitir as guias de pagamento. Na Bahia, o processo é feito de forma totalmente digital pelo portal da Secretaria da Fazenda (SEFAZ-BA) ou pelo portal do serviço unificado BA.GOV.BR.
Depois de acessar o portal da SEFAZ, garantindo que o endereço termine em “.gov.br”, para evitar golpes, o motorista deve clicar na opção "Inspetoria Eletrônica" e selecionar "IPVA".
Logo após isso, a pessoa deve informar o número do RENAVAM, que é o código de 11 dígitos que funciona como o “CPF” do carro, além do CPF ou CNPJ do proprietário do veículo.
O próximo passo será quando o sistema exibir os débitos em aberto; aí a pessoa deve escolher a forma desejada para pagar:
- Cota única com desconto (com o percentual de abate do início do ano);
- Cota Única sem desconto / 1ª Parcela;
- Parcelas subsequentes (caso já tenha aderido ao parcelamento).
Depois de definir como será feito o pagamento dos débitos, a pessoa deve clicar em "Emitir DAE" (Documento de Arrecadação Estadual).
Assim, o sistema vai gerar um arquivo em PDF com o código de barras que permite o pagamento do imposto.
Como pagar o IPVA
Existem diversas formas disponíveis atualmente para realizar o pagamento do IPVA, entre elas PIX, pagamento digital no banco e boleto. Veja o passo a passo de cada um.
- Pagamento via PIX: essa é a modalidade mais rápida, em que o proprietário acessa o portal da SEFAZ, digita o RENAVAM e a placa do veículo, gera o DAE ou um QR Code e efetua o pagamento. A liquidação é imediata no sistema.
- Aplicativo de banco: nessa forma de pagamento, não é necessária a emissão de um boleto. Basta acessar a aba "Pagamentos" > "Débitos de Veículos" ou "Veículos/IPVA" no aplicativo de seu banco e digitar o RENAVAM e pagar.
- Pagamento via boleto: assim como o pagamento por PIX, essa modalidade também exige o acesso à SEFAZ e a geração do DAE. Porém, ao invés de pagar via PIX, a pessoa pode escanear o código de barras e pagar via boleto.
- Pagamento em lotérica: mesmo não sendo mais tão prático, ainda é possível pagar o IPVA na lotérica. Para isso, a pessoa deve emitir e imprimir o DAE, levar o boleto impresso até uma lotérica e selecionar a forma de pagamento.
Prevenção contra golpes
Quando estiver pronto para o pagamento, é de suma importância que a pessoa esteja atenta a possíveis golpes. Um dos mais comuns é o em que o golpista cria um site que imita o da Secretaria da Fazenda.
A melhor medida para se prevenir nesses casos é prestar atenção na URL dos sites, visto que todos os oficiais dos governos estaduais no Brasil devem terminar, obrigatoriamente, em “.gov.br”.
Possíveis descontos para o IPVA
Antes de realizar o pagamento do imposto, as pessoas devem ficar atentas, visto que existem algumas formas de garantir um desconto e até mesmo a isenção, a depender da condição.
Vale ressaltar que alguns descontos são nacionais e outros são estaduais.
Por exemplo, na Bahia, veículos 100% elétricos com valor definido até R$ 300.000 são isentos do pagamento do IPVA.
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Carros antigos são isentos
Além disso, carros antigos também podem receber uma isenção no IPVA, porém, esse parâmetro varia de estado para estado, como diversos outros.
Veja a relação de idade do carro e estado para a isenção do IPVA.
- 10 anos de fabricação: Amapá e Rio Grande do Norte;
- 15 anos: Distrito Federal, Bahia, Ceará, entre outros;
- 20 anos: São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul;
- 30 anos: Santa Catarina e Pernambuco.
Taxistas e mototaxistas isentos
Profissionais que utilizam seus veículos para o trabalho, como taxistas, mototaxistas e motoristas de transporte escolar, geralmente conseguem a isenção do IPVA, desde que comprovem a atividade profissional.
Vale ressaltar que, atualmente, motoristas de aplicativo, como os da Uber, ainda não possuem a isenção.
Na Bahia, por exemplo, tramita na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) uma proposta de lei que visa igualar a situação dos motoristas de aplicativo com a dos taxistas.
PCDs podem ser isentos
Veículos de propriedade de pessoas com deficiência física, visual, mental ou autista podem solicitar a isenção do IPVA.
Como solicitar a isenção do IPVA?
Caso a pessoa se enquadre em uma das possibilidades de isenção de IPVA, ela precisa abrir um requerimento para garantir esse direito. Para isso, ela deve:
- Acesse o site da Secretaria da Fazenda (Sefaz): procure pela área de "Isenção e Dispensa";
- Requerimento online: preencha o formulário específico para o seu caso (SIVE - Sistema de Veículos, em alguns estados);
- Envio de documentação: anexe os comprovantes exigidos (laudo médico do DETRAN para PCD, documento do carro, CNH, comprovante de residência);
- Acompanhamento: após o envio, o fisco analisará o pedido. Se aprovada, a isenção será lançada no sistema.
Importante: na maioria dos estados, o pedido deve ser feito até o final do ano anterior à cobrança.
Como garantir os descontos de pagamento adiantado?
Caso você não se encaixe em nenhum ponto de isenção, ainda é possível garantir descontos em pagamentos de cota única. Nessa modalidade existem dois tipos de redução de preço:
- 15% de desconto: para garantir o maior desconto, 15%, a pessoa deve pagar o IPVA em cota única antes da cobrança da primeira cota. Em 2026, na Bahia, por exemplo, o pagamento deveria ser feito até o dia 25 de fevereiro.
- 8% de desconto: caso o prazo deste desconto tenha sido perdido, a pessoa ainda pode garantir uma redução de preço de 8% caso a cota única seja paga até a abertura da primeira cota parcelada.
Entenda o pagamento parcelado
Nos casos em que a pessoa não consiga pagar o IPVA em cota única, ainda é possível depositar o IPVA de forma parcelada, no caso da Bahia, em cinco cotas.
Vale ressaltar que a ordem do pagamento é definida de acordo com o último dígito da placa do veículo, sendo 1 a primeira a ser cobrada, geralmente no final de fevereiro, e 0 sendo a última, normalmente no final de julho.
Em 2026, a relação foi a seguinte:
Consequências do atraso no pagamento
Assim que o vencimento de um pagamento é perdido, o sistema passa a adicionar, diariamente, uma multa que aumenta o valor a ser pago. Sendo elas:
- Multa de Mora (Diária): Na maioria das legislações estaduais, a multa moratória é calculada à taxa de 0,33% por dia de atraso, até atingir o teto máximo de 20% do valor do imposto (atingido após cerca de 60 dias de atraso).
- Juros de Mora (SELIC): Além da multa moratória, aplica-se a taxa referencial SELIC acumulada mensalmente a partir do mês subsequente ao do vencimento, mais 1% no mês em que o pagamento for efetuado.
Além das punições do atraso do pagamento, deixar o IPVA em aberto gera uma cadeia de consequências financeiras.
Atraso de meses
- Bloqueio na emissão do CRLV-e (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo), o documento de licenciamento anual obrigatório do seu veículo, que serve para comprovar que o veículo está legalmente registrado e licenciado, tendo permissão para circular pelas vias públicas;
- Acúmulo diário de juros e multa sobre o valor principal.
Médio prazo: inscrição do valor devido como Dívida Ativa.
- A SEFAZ transfere o débito da cobrança amigável para a Procuradoria Geral do Estado (PGE).
- O débito é inscrito em Dívida Ativa, o que gera acréscimo de honorários advocatícios do Estado (geralmente de 10% a 20% sobre o total devido).
- Seu nome é encaminhado para os órgãos de proteção ao crédito (Serasa, SPC) e o débito pode ser levado a protesto em cartório.
Longo prazo, apreensão e execução fiscal.
- Veículo apreendido: Com o débito com o IPVA, o motorista não consegue retirar o CRLV e, consequentemente, fica sem o licenciamento atualizado. Se o veículo for flagrado transitando sem isso, principalmente quando ele parado em uma blitz, o agente aplica multa gravíssima, 7 pontos na CNH e o veículo é apreendido para o pátio credenciado do Detran.
- Custas de Pátio: Para retirar o veículo do pátio, o proprietário é obrigado a quitar todas as dívidas pendentes (IPVA, multas, licenciamento atrasado) somadas às taxas diárias de guincho e estadia do pátio.
- Execução Judicial: A Procuradoria pode ajuizar uma Ação de Execução Fiscal, podendo requerer a penhora de valores na conta bancária do devedor ou a penhora do próprio veículo.
- Perda de Benefícios: Você perde qualquer direito a descontos de cota única ou programas de fidelidade do estado.
O quadro Mecânico Legal fica por aqui, e no próximo domingo, 4, traremos mais orientações de mecânica descomplicada para proteger a sua segurança e o seu bolso. Até lá!