IPVA 2026/27: veja como pagar, parcelar e conseguir desconto

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Pagar o IPVA pode parecer simples, mas o processo envolve emissão da guia, escolha da forma de pagamento e atenção aos prazos. Além disso, na Bahia, o imposto pode ser quitado de forma digital e conta com opções de desconto, isenção e parcelamento.



Pensando nisso, no episódio deste domingo, 27, do quadro “Mecânico Legal”, vamos deixar um pouco de lado os aspectos técnicos do uso do carro e explicar o passo a passo de como fazer o pagamento do IPVA.

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Mecânico Legal - Foto: Imagem criada com ajuda de IA

Emissão das guias de pagamento

O primeiro passo para pagar o IPVA é emitir as guias de pagamento. Na Bahia, o processo é feito de forma totalmente digital pelo portal da Secretaria da Fazenda (SEFAZ-BA) ou pelo portal do serviço unificado BA.GOV.BR.

Depois de acessar o portal da SEFAZ, garantindo que o endereço termine em “.gov.br”, para evitar golpes, o motorista deve clicar na opção "Inspetoria Eletrônica" e selecionar "IPVA".

Logo após isso, a pessoa deve informar o número do RENAVAM, que é o código de 11 dígitos que funciona como o “CPF” do carro, além do CPF ou CNPJ do proprietário do veículo.

O próximo passo será quando o sistema exibir os débitos em aberto; aí a pessoa deve escolher a forma desejada para pagar:

Cota única com desconto (com o percentual de abate do início do ano);

Cota Única sem desconto / 1ª Parcela;

Parcelas subsequentes (caso já tenha aderido ao parcelamento).

Veja como pagar o IPVA - Foto: Reprodução | Agência Brasil

Depois de definir como será feito o pagamento dos débitos, a pessoa deve clicar em "Emitir DAE" (Documento de Arrecadação Estadual).

Assim, o sistema vai gerar um arquivo em PDF com o código de barras que permite o pagamento do imposto.

Como pagar o IPVA

Existem diversas formas disponíveis atualmente para realizar o pagamento do IPVA, entre elas PIX, pagamento digital no banco e boleto. Veja o passo a passo de cada um.

Pagamento via PIX : essa é a modalidade mais rápida, em que o proprietário acessa o portal da SEFAZ, digita o RENAVAM e a placa do veículo, gera o DAE ou um QR Code e efetua o pagamento. A liquidação é imediata no sistema.

: essa é a modalidade mais rápida, em que o proprietário acessa o portal da SEFAZ, digita o RENAVAM e a placa do veículo, gera o DAE ou um QR Code e efetua o pagamento. A liquidação é imediata no sistema. Aplicativo de banco: nessa forma de pagamento, não é necessária a emissão de um boleto. Basta acessar a aba "Pagamentos" > "Débitos de Veículos" ou "Veículos/IPVA" no aplicativo de seu banco e digitar o RENAVAM e pagar.

nessa forma de pagamento, não é necessária a emissão de um boleto. Basta acessar a aba "Pagamentos" > "Débitos de Veículos" ou "Veículos/IPVA" no aplicativo de seu banco e digitar o RENAVAM e pagar. Pagamento via boleto: assim como o pagamento por PIX, essa modalidade também exige o acesso à SEFAZ e a geração do DAE. Porém, ao invés de pagar via PIX, a pessoa pode escanear o código de barras e pagar via boleto.

assim como o pagamento por PIX, essa modalidade também exige o acesso à SEFAZ e a geração do DAE. Porém, ao invés de pagar via PIX, a pessoa pode escanear o código de barras e pagar via boleto. Pagamento em lotérica: mesmo não sendo mais tão prático, ainda é possível pagar o IPVA na lotérica. Para isso, a pessoa deve emitir e imprimir o DAE, levar o boleto impresso até uma lotérica e selecionar a forma de pagamento.

Pagamento do IPVA no banco - Foto: Divulgação

Prevenção contra golpes

Quando estiver pronto para o pagamento, é de suma importância que a pessoa esteja atenta a possíveis golpes. Um dos mais comuns é o em que o golpista cria um site que imita o da Secretaria da Fazenda.

A melhor medida para se prevenir nesses casos é prestar atenção na URL dos sites, visto que todos os oficiais dos governos estaduais no Brasil devem terminar, obrigatoriamente, em “.gov.br”.

Possíveis descontos para o IPVA

Antes de realizar o pagamento do imposto, as pessoas devem ficar atentas, visto que existem algumas formas de garantir um desconto e até mesmo a isenção, a depender da condição.

Vale ressaltar que alguns descontos são nacionais e outros são estaduais.

Por exemplo, na Bahia, veículos 100% elétricos com valor definido até R$ 300.000 são isentos do pagamento do IPVA.

Carros antigos são isentos

Além disso, carros antigos também podem receber uma isenção no IPVA, porém, esse parâmetro varia de estado para estado, como diversos outros.

Veja a relação de idade do carro e estado para a isenção do IPVA.

10 anos de fabricação: Amapá e Rio Grande do Norte;

Amapá e Rio Grande do Norte; 15 anos: Distrito Federal, Bahia, Ceará, entre outros;

Distrito Federal, Bahia, Ceará, entre outros; 20 anos: São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul;

São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul; 30 anos: Santa Catarina e Pernambuco.

Taxistas e mototaxistas isentos

Profissionais que utilizam seus veículos para o trabalho, como taxistas, mototaxistas e motoristas de transporte escolar, geralmente conseguem a isenção do IPVA, desde que comprovem a atividade profissional.

Táxi - Foto: Lucas Moura//Secom

Vale ressaltar que, atualmente, motoristas de aplicativo, como os da Uber, ainda não possuem a isenção.

Na Bahia, por exemplo, tramita na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) uma proposta de lei que visa igualar a situação dos motoristas de aplicativo com a dos taxistas.

PCDs podem ser isentos

Veículos de propriedade de pessoas com deficiência física, visual, mental ou autista podem solicitar a isenção do IPVA.

Como solicitar a isenção do IPVA?

Caso a pessoa se enquadre em uma das possibilidades de isenção de IPVA, ela precisa abrir um requerimento para garantir esse direito. Para isso, ela deve:

Acesse o site da Secretaria da Fazenda (Sefaz) : procure pela área de " Isenção e Dispensa"; Requerimento online: preencha o formulário específico para o seu caso (SIVE - Sistema de Veículos, em alguns estados); Envio de documentação: anexe os comprovantes exigidos (laudo médico do DETRAN para PCD, documento do carro, CNH, comprovante de residência); Acompanhamento: após o envio, o fisco analisará o pedido. Se aprovada, a isenção será lançada no sistema.

Importante: na maioria dos estados, o pedido deve ser feito até o final do ano anterior à cobrança.

Como garantir os descontos de pagamento adiantado?

Caso você não se encaixe em nenhum ponto de isenção, ainda é possível garantir descontos em pagamentos de cota única. Nessa modalidade existem dois tipos de redução de preço:

15% de desconto: para garantir o maior desconto, 15%, a pessoa deve pagar o IPVA em cota única antes da cobrança da primeira cota. Em 2026, na Bahia, por exemplo, o pagamento deveria ser feito até o dia 25 de fevereiro.

para garantir o maior desconto, 15%, a pessoa deve pagar o IPVA em cota única antes da cobrança da primeira cota. Em 2026, na Bahia, por exemplo, o pagamento deveria ser feito até o dia 25 de fevereiro. 8% de desconto: caso o prazo deste desconto tenha sido perdido, a pessoa ainda pode garantir uma redução de preço de 8% caso a cota única seja paga até a abertura da primeira cota parcelada.

Entenda o pagamento parcelado

Nos casos em que a pessoa não consiga pagar o IPVA em cota única, ainda é possível depositar o IPVA de forma parcelada, no caso da Bahia, em cinco cotas.

Vale ressaltar que a ordem do pagamento é definida de acordo com o último dígito da placa do veículo, sendo 1 a primeira a ser cobrada, geralmente no final de fevereiro, e 0 sendo a última, normalmente no final de julho.

Em 2026, a relação foi a seguinte:

Relação das placa do IPVA de 2026 - Foto: Divulgação / SEFAZ-BA

Consequências do atraso no pagamento

Assim que o vencimento de um pagamento é perdido, o sistema passa a adicionar, diariamente, uma multa que aumenta o valor a ser pago. Sendo elas:

Multa de Mora (Diária): Na maioria das legislações estaduais, a multa moratória é calculada à taxa de 0,33% por dia de atraso , até atingir o teto máximo de 20% do valor do imposto (atingido após cerca de 60 dias de atraso).

Na maioria das legislações estaduais, a multa moratória é calculada à por , até atingir o teto máximo de do valor do imposto (atingido após cerca de 60 dias de atraso). Juros de Mora (SELIC): Além da multa moratória, aplica-se a taxa referencial SELIC acumulada mensalmente a partir do mês subsequente ao do vencimento, mais 1% no mês em que o pagamento for efetuado.

Além das punições do atraso do pagamento, deixar o IPVA em aberto gera uma cadeia de consequências financeiras.

Atraso de meses

Bloqueio na emissão do CRLV-e (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo), o documento de licenciamento anual obrigatório do seu veículo, que serve para comprovar que o veículo está legalmente registrado e licenciado, tendo permissão para circular pelas vias públicas;

na emissão do (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo), o documento de licenciamento anual obrigatório do seu veículo, que serve para que o veículo está e licenciado, tendo permissão para pelas vias públicas; Acúmulo diário de juros e multa sobre o valor principal.

Médio prazo: inscrição do valor devido como Dívida Ativa.

A SEFAZ transfere o débito da cobrança amigável para a Procuradoria Geral do Estado (PGE).

para a Procuradoria Geral do Estado (PGE). O débito é inscrito em Dívida Ativa , o que gera acréscimo de honorários advocatícios do Estado (geralmente de 10% a 20% sobre o total devido ).

, o que gera acréscimo de honorários advocatícios do Estado (geralmente de ). Seu nome é encaminhado para os órgãos de proteção ao crédito (Serasa, SPC) e o débito pode ser levado a protesto em cartório.

Longo prazo, apreensão e execução fiscal.

Veículo apreendido : Com o débito com o IPVA, o motorista não consegue retirar o CRLV e, consequentemente, fica sem o licenciamento atualizado. Se o veículo for flagrado transitando sem isso, principalmente quando ele parado em uma blitz, o agente aplica multa gravíssima, 7 pontos na CNH e o veículo é apreendido para o pátio credenciado do Detran.

: Com o débito com o IPVA, o motorista não consegue retirar o CRLV e, consequentemente, fica sem o Se o veículo for flagrado transitando sem isso, principalmente quando ele parado em uma blitz, o agente aplica e para o pátio credenciado do Detran. Custas de Pátio: Para retirar o veículo do pátio, o proprietário é obrigado a quitar todas as dívidas pendentes (IPVA, multas, licenciamento atrasado) somadas às taxas diárias de guincho e estadia do pátio.

Para retirar o veículo do pátio, o proprietário é obrigado a quitar todas as dívidas pendentes (IPVA, multas, licenciamento atrasado) somadas às taxas diárias de guincho e estadia do pátio. Execução Judicial: A Procuradoria pode ajuizar uma Ação de Execução Fiscal, podendo requerer a penhora de valores na conta bancária do devedor ou a penhora do próprio veículo.

A Procuradoria pode ajuizar uma Ação de Execução Fiscal, podendo requerer a penhora de valores na conta bancária do devedor ou a penhora do próprio veículo. Perda de Benefícios: Você perde qualquer direito a descontos de cota única ou programas de fidelidade do estado.

O quadro Mecânico Legal fica por aqui, e no próximo domingo, 4, traremos mais orientações de mecânica descomplicada para proteger a sua segurança e o seu bolso. Até lá!