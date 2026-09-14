Carro não da partida? Problema pode ser elétrico e simples de resolver

Siga o A TARDE no Google

Para muitos no Brasil, o carro já se tornou o meio de transporte automático para ir a qualquer lugar. Por causa disso, quando você tenta dar partida e o veículo simplesmente não liga, é normal que a primeira coisa que pensemos seja que algo muito sério aconteceu.

Porém, na maioria das vezes, quando esse problema acontece do nada, a causa na verdade é um pequeno deslize, como não desligar os faróis, que ficam ligados intermitentemente e eventualmente zeram a bateria, que, assim, impede o carro de ligar.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Pensando nisso, no episódio do quadro Mecânico Legal, vamos mostrar o que acontece quando a bateria do carro acaba, como resolver esse problema e muito mais.

Bateria de carro - Foto: Reprodução | Magnific

O que acontece quando a bateria acaba?

Seguindo o exemplo sugerido no início do texto, quando esquecemos o farol do carro aceso por muito tempo, ele vai consumir a bateria do carro, que em algum momento vai chegar a zero.

Quando ela acaba, os componentes que utilizam eletricidade para funcionar, como ar-condicionado, luzes do painel e até mesmo a partida, tornam-se inutilizáveis.

Logo, quando isso acontece, é comum que os motoristas entrem em pânico, visto que, diferentemente de outros problemas, a bateria zerar assim não possui um aviso prévio; com isso, o diagnóstico fica sob responsabilidade do próprio motorista.

Luz de bateria - Foto: Divulgação

Sinais que podem indicar que a bateria acabou

Depois da bateria chegar a zero, diversos sistemas podem evidenciar esse fato, sendo eles:

Painel : Logo depois de girar a chave ou apertar o botão de partida, as luzes do painel podem acender bem fracas ou até mesmo nem ligar se a bateria estiver baixa;

: Logo depois de girar a chave ou apertar o botão de partida, as luzes do painel podem acender bem fracas ou até mesmo nem ligar se a bateria estiver baixa; Barulho no motor: A bateria é uma peça-chave para a partida do carro, logo, quando tentamos ligar o automóvel, em vez de ouvirmos o “vrum-vrum” do motor, na verdade somente escutamos um “tec-tec-tec”. Isso acontece porque o relé de partida é acionado, porém não tem força para girar o motor;

A bateria é uma peça-chave para a partida do carro, logo, quando tentamos ligar o automóvel, em vez de ouvirmos o “vrum-vrum” do motor, na verdade somente escutamos um “tec-tec-tec”. Isso acontece porque o relé de partida é acionado, porém não tem força para girar o motor; Memória desconfigurada: outro ponto que pode mostrar que algo está errado com a bateria é o relógio do painel desconfigurar, o rádio pedir um código de segurança ou até mesmo os vidros elétricos perderem a função de subir com um toque.

Como resolver o problema da bateria descarregada?

Partida auxiliar, a famosa “chupeta”

Antes de explicar esse passo, é válido sinalizar que ele deve ser executado com cautela para que não aconteça nenhum dano superior ao veículo.

Como fazer a partida auxiliar

Passo 1: Conecte o cabo vermelho (positivo) no polo positivo (+) da bateria descarregada e depois no polo positivo (+) da bateria boa.

Conecte o cabo vermelho (positivo) no polo positivo (+) da bateria descarregada e depois no polo positivo (+) da bateria boa. Passo 2: Conecte o cabo preto (negativo) no polo negativo (-) da bateria boa e a outra ponta em uma parte metálica sem tinta do motor do carro com a bateria descarregada (ponto de aterramento). Evite ligar direto no polo negativo da bateria descarregada para não gerar faíscas.

Conecte o cabo preto (negativo) no polo negativo (-) da bateria boa e a outra ponta em uma parte metálica sem tinta do motor do carro com a bateria descarregada (ponto de aterramento). Evite ligar direto no polo negativo da bateria descarregada para não gerar faíscas. Passo 3: Ligue o carro doador, espere cerca de 2 a 3 minutos e depois tente dar a partida no carro descarregado.

Ligue o carro doador, espere cerca de 2 a 3 minutos e depois tente dar a partida no carro descarregado. Passo 4: Assim que o carro pegar, remova os cabos na ordem inversa e não desligue o motor imediatamente.

Para realizar esses passos, é evidente a necessidade de um jogo de cabos especializados para esse concerto. Os preços desses equipamentos podem variar de R$ 40 a R$ 100.

Bateria de carro - Foto: Reprodução | Magnific

Recarga do alternador

Errado é quem acha que, se o carro funcionou, o reparo se encerra ali, já que, logo após a partida auxiliar, não adianta somente dar uma volta no quarteirão e desligar o carro. A bateria necessita absorver a carga.

Depois de terminar a “chupeta”, é indicado que o motorista:

Rode com o carro por no mínimo 30 a 40 minutos (de preferência em vias expressas onde o motor trabalhe em rotação constante) ou deixe o carro ligado na marcha lenta por esse tempo.

(de preferência em vias expressas onde o motor trabalhe em rotação constante) ou deixe o carro ligado na marcha lenta por esse tempo. Não ligue o ar-condicionado, som alto ou desembaçador durante esse período para que toda a energia do alternador vá para a bateria.

Bateria de carro - Foto: Reprodução | Magnific

Se a bateria zerou totalmente e a “chupeta” não funcionou

Nos casos em que a bateria ficou zerada por vários dias, a partida auxiliar pode não funcionar. Com isso, já é necessário remover a bateria e levá-la a um autoelétrico para uma carga lenta em bancada, que leva de 6 a 12 horas.

No caso desta resolução, o preço cobrado varia de R$ 30 a R$ 60 para a carga lenta.

Baterias têm prazo de validade

Como todas as peças de um carro, a bateria também tem um tempo de vida útil que deve ser respeitado para evitar danos.

Em média, uma bateria dura de 3 a 5 anos, levando em consideração algumas variáveis como:

condições climáticas;

hábitos de condução;

manutenção preventiva.

Após a bateria se esgotar, ela deve ser trocada, porém, com cuidado para garantir a segurança e a eficiência da instalação.

Bateria de carro - Foto: Reprodução | Magnific

Veja como trocar a bateria de carro de uma forma segura

Para trocar a bateria do seu carro com segurança, o portal A TARDE separou um guia conforme as instruções da marca de baterias "Moura". Antes de iniciar a troca, a pessoa deve ter uma bateria nova, que custa cerca de entre R$ 350 e R$ 900 de acordo com o modelo.

Além disso, é necessário um kit de chaves e aparelhos de preteção como óculos e luvas.

Confira o passo a passo:

Desligue o motor e retire a chave do contato Antes de desconectar, realize o teste do multímetro Abra o capô, localize a bateria e identifique os polos positivo (+) e negativo (-) Use a chave para soltar primeiro o polo negativo . Retire a proteção e puxe o cabo para cima Em seguida, repita o processo com o polo positivo , evitando que as ferramentas ou cabos encostem em outros metais Verifique se a bateria está presa a algum suporte, solte-a e remova-a do veículo Coloque a bateria nova no lugar, conferindo a posição correta dos polos conforme os sinais Conecte primeiro o polo positivo e, na sequência, o polo negativo Após apertar bem os conectores, você já pode ligar o carro

Caso o processo seja muito complicado, a marca oferece um serviço que realiza a entrega e instalação da nova bateria bateria. Os preços variam de acordo com o modelo do veículo.