MECÂNICO LEGAL
Carro não da partida? Problema pode ser elétrico e simples de resolver
Quadro "Mecânico Legal" do Portal A TARDE traz dicas práticas de manutenção aos domingos
Para muitos no Brasil, o carro já se tornou o meio de transporte automático para ir a qualquer lugar. Por causa disso, quando você tenta dar partida e o veículo simplesmente não liga, é normal que a primeira coisa que pensemos seja que algo muito sério aconteceu.
Porém, na maioria das vezes, quando esse problema acontece do nada, a causa na verdade é um pequeno deslize, como não desligar os faróis, que ficam ligados intermitentemente e eventualmente zeram a bateria, que, assim, impede o carro de ligar.
Pensando nisso, no episódio do quadro Mecânico Legal, vamos mostrar o que acontece quando a bateria do carro acaba, como resolver esse problema e muito mais.
O que acontece quando a bateria acaba?
Seguindo o exemplo sugerido no início do texto, quando esquecemos o farol do carro aceso por muito tempo, ele vai consumir a bateria do carro, que em algum momento vai chegar a zero.
Quando ela acaba, os componentes que utilizam eletricidade para funcionar, como ar-condicionado, luzes do painel e até mesmo a partida, tornam-se inutilizáveis.
Logo, quando isso acontece, é comum que os motoristas entrem em pânico, visto que, diferentemente de outros problemas, a bateria zerar assim não possui um aviso prévio; com isso, o diagnóstico fica sob responsabilidade do próprio motorista.
Sinais que podem indicar que a bateria acabou
Depois da bateria chegar a zero, diversos sistemas podem evidenciar esse fato, sendo eles:
- Painel: Logo depois de girar a chave ou apertar o botão de partida, as luzes do painel podem acender bem fracas ou até mesmo nem ligar se a bateria estiver baixa;
- Barulho no motor: A bateria é uma peça-chave para a partida do carro, logo, quando tentamos ligar o automóvel, em vez de ouvirmos o “vrum-vrum” do motor, na verdade somente escutamos um “tec-tec-tec”. Isso acontece porque o relé de partida é acionado, porém não tem força para girar o motor;
- Memória desconfigurada: outro ponto que pode mostrar que algo está errado com a bateria é o relógio do painel desconfigurar, o rádio pedir um código de segurança ou até mesmo os vidros elétricos perderem a função de subir com um toque.
Como resolver o problema da bateria descarregada?
Partida auxiliar, a famosa “chupeta”
Antes de explicar esse passo, é válido sinalizar que ele deve ser executado com cautela para que não aconteça nenhum dano superior ao veículo.
Como fazer a partida auxiliar
- Passo 1: Conecte o cabo vermelho (positivo) no polo positivo (+) da bateria descarregada e depois no polo positivo (+) da bateria boa.
- Passo 2: Conecte o cabo preto (negativo) no polo negativo (-) da bateria boa e a outra ponta em uma parte metálica sem tinta do motor do carro com a bateria descarregada (ponto de aterramento). Evite ligar direto no polo negativo da bateria descarregada para não gerar faíscas.
- Passo 3: Ligue o carro doador, espere cerca de 2 a 3 minutos e depois tente dar a partida no carro descarregado.
- Passo 4: Assim que o carro pegar, remova os cabos na ordem inversa e não desligue o motor imediatamente.
Para realizar esses passos, é evidente a necessidade de um jogo de cabos especializados para esse concerto. Os preços desses equipamentos podem variar de R$ 40 a R$ 100.
Recarga do alternador
Errado é quem acha que, se o carro funcionou, o reparo se encerra ali, já que, logo após a partida auxiliar, não adianta somente dar uma volta no quarteirão e desligar o carro. A bateria necessita absorver a carga.
Depois de terminar a “chupeta”, é indicado que o motorista:
- Rode com o carro por no mínimo 30 a 40 minutos (de preferência em vias expressas onde o motor trabalhe em rotação constante) ou deixe o carro ligado na marcha lenta por esse tempo.
- Não ligue o ar-condicionado, som alto ou desembaçador durante esse período para que toda a energia do alternador vá para a bateria.
Se a bateria zerou totalmente e a “chupeta” não funcionou
Nos casos em que a bateria ficou zerada por vários dias, a partida auxiliar pode não funcionar. Com isso, já é necessário remover a bateria e levá-la a um autoelétrico para uma carga lenta em bancada, que leva de 6 a 12 horas.
No caso desta resolução, o preço cobrado varia de R$ 30 a R$ 60 para a carga lenta.
Baterias têm prazo de validade
Como todas as peças de um carro, a bateria também tem um tempo de vida útil que deve ser respeitado para evitar danos.
Em média, uma bateria dura de 3 a 5 anos, levando em consideração algumas variáveis como:
- condições climáticas;
- hábitos de condução;
- manutenção preventiva.
Após a bateria se esgotar, ela deve ser trocada, porém, com cuidado para garantir a segurança e a eficiência da instalação.
Veja como trocar a bateria de carro de uma forma segura
Para trocar a bateria do seu carro com segurança, o portal A TARDE separou um guia conforme as instruções da marca de baterias "Moura". Antes de iniciar a troca, a pessoa deve ter uma bateria nova, que custa cerca de entre R$ 350 e R$ 900 de acordo com o modelo.
Além disso, é necessário um kit de chaves e aparelhos de preteção como óculos e luvas.
Confira o passo a passo:
- Desligue o motor e retire a chave do contato
- Antes de desconectar, realize o teste do multímetro
- Abra o capô, localize a bateria e identifique os polos positivo (+) e negativo (-)
- Use a chave para soltar primeiro o polo negativo. Retire a proteção e puxe o cabo para cima
- Em seguida, repita o processo com o polo positivo, evitando que as ferramentas ou cabos encostem em outros metais
- Verifique se a bateria está presa a algum suporte, solte-a e remova-a do veículo
- Coloque a bateria nova no lugar, conferindo a posição correta dos polos conforme os sinais
- Conecte primeiro o polo positivo e, na sequência, o polo negativo
- Após apertar bem os conectores, você já pode ligar o carro
Caso o processo seja muito complicado, a marca oferece um serviço que realiza a entrega e instalação da nova bateria bateria. Os preços variam de acordo com o modelo do veículo.