Testei o Hyundai i20 Ultimate: confira a avaliação completa

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A equipe de reportagem do Portal A TARDE avaliou o Hyundai i20 Ultimate por uma semana, a convite da Hyundai. O modelo posiciona-se no mercado brasileiro como uma opção intermediária entre o HB20 e o Creta.

Veredito do repórter

Passar uma semana com o Hyundai i20 Ultimate revelou um carro que cumpre muito bem a sua proposta de preencher a lacuna entre o HB20 e o Creta.

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Ele traz um conjunto maduro que equilibra tecnologia de ponta, segurança avançada e um comportamento dinâmico muito competente na cidade e na estrada.

O motor 1.0 TGDI surpreende positivamente pela agilidade — com o torque máximo entregue logo a 1,500 rpm —, enquanto o consumo homologado pelo Inmetro garante excelente autonomia, ultrapassando os 700 km na estrada com gasolina.

No dia a dia, o pacote tecnológico com as telas de 12,3 polegadas e o completo sistema Hyundai SmartSense elevam a sensação de estar em um veículo de categoria superior, trazendo tranquilidade e conforto ao motorista.

Apesar de o acabamento interno apostar em plásticos rígidos, o que para mim é inconcebível em um veículo desse nível, o espaço traseiro é acomoda bem quatro adultos. O i20 Ultimate também compensa com uma lista de equipamentos invejável, freios a disco nas quatro rodas e um design marcante.

Com preço na faixa dos R$ 139.990, ele se posiciona como uma alternativa tecnológica e sofisticada para quem busca mais do que um hatch compacto tradicional, mas sem migrar totalmente para o universo dos SUVs médios.

Dados técnicos: design e dimensões

Hyundai i20 Ultimate - Foto: Jair Mendonça Jr. / Ag A TARDE

O i20 adota dimensões de 4,13 metros de comprimento, 1,78 metro de largura, 2,58 metros de entre-eixos e porta-malas com capacidade para 346 litros.

O visual externo apresenta traços geométricos e elementos luminosos horizontais, incluindo faróis de LED com projetor e faixa iluminada na dianteira, além de lanternas traseiras interligadas por barra de LED.

Interior, conforto e tecnologia

Interior i20 - Foto: Jair Mendonça Jr. / Ag A TARDE

No interior, a cabine incorpora duas telas integradas de 12,3 polegadas para o painel de instrumentos e para a central multimídia com compatibilidade sem fio para Android Auto e Apple CarPlay.

A lista de equipamentos da versão Ultimate inclui carregador por indução, ar-condicionado digital, chave presencial, freio de estacionamento eletrônico com função Auto Hold e serviços de conectividade Bluelink.

Ponto fraco

O acabamento interno emprega superfícies em plástico rígido no painel e nas portas, algo inesperado em um veículo nessa faixa de preço.

Gigante por dentro

O espaço interno atende quatro ocupantes, oferecendo saídas de ar-condicionado e portas USB-C para o banco traseiro.

Pacote de Segurança

Segurança ativa (Hyundai SmartSense)

Frenagem autônoma de emergência com detecção de pedestres, ciclistas e veículos

Assistente de permanência e centralização em faixa

Monitoramento de ponto cego

Alerta de tráfego cruzado traseiro

Alerta de saída segura

Controle de cruzeiro adaptativo com função Stop&Go

Segurança Passiva e Mecânica

Seis airbags

Controles eletrônicos de estabilidade e tração

Freios a disco nas quatro rodas

Motorização e desempenho

Motor Kappa 1.0 TGDI flex - Foto: Jair Mendonça Jr. / Ag A TARDE

Sob o capô, o veículo utiliza o motor Kappa 1.0 TGDI flex de três cilindros com turbocompressor e injeção direta, gerando 115 cavalos de potência e 17,5 kgfm de torque com etanol ou gasolina.

O propulsor opera associado a uma transmissão automática de seis marchas com aletas no volante para trocas manuais. O torque máximo é disponibilizado a partir de 1.500 rpm.

Consumo e autonomia

O veículo foi disponibilizado com o tanque cheio, com 50 litros de etanol. No painel, o veículo oscilava entre 7,8 km/l em percurso urbano e 10,1 km/l em rodovias.

Versões e preços no mercado brasileiro

A linha do modelo no país é composta pelas configurações Comfort manual, Limited manual, Limited Turbo automática, X Line, Platinum e Ultimate, com preços que variam de R$ 99.990 até R$ 139.990 para a versão topo de linha avaliada.