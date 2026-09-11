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LANÇAMENTO

Fiat reduz preço do Grande Panda e prepara chegada do Argo X

Derivado do modelo europeu, novo SUV compacto nacional aposta em custos reduzidos e tecnologia

Jair Mendonça Jr
Por
Grande Panda
Grande Panda - Foto: Divulgação Fiat

A Fiat iniciou uma campanha de redução de preços para o Grande Panda na Europa. A medida ocorre em meio à concorrência com fabricantes chineses e à alta nos custos de energia. A versão Turbo 100 passou a custar 14.950 euros.

No Brasil, a marca programa o lançamento do Argo X entre o final de setembro e o início de outubro. O novo veículo vai conviver com a linha atual do Argo, mantida como opção de menor custo.

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Argo X
Argo X - Foto: Divulgação Fiat

Valores e versões

As estimativas de mercado indicam a faixa de preço entre R$ 89.990 e R$ 119.990 para o Argo X no Brasil. O modelo divide-se em duas configurações mecânicas principais:

  • As versões de entrada utilizam o motor 1.0 Firefly aspirado e câmbio manual de cinco marchas.
  • As configurações superiores utilizam o motor 1.0 Turbo Flex com sistema híbrido leve de 12V e transmissão CVT.

O projeto brasileiro diferencia-se do modelo europeu em acabamento e equipamentos para conter custos de produção. O Argo X elimina estampas em baixo relevo na carroceria e na tampa traseira, presentes no Grande Panda. O interior emprega plásticos rígidos e substitui materiais ecológicos utilizados na Europa.

Em termos de tecnologia e segurança, o modelo nacional dispensa itens como o piloto automático adaptativo e mantém o freio de estacionamento manual tradicional. O painel integra central multimídia de 10,25 polegadas e cluster digital de até 10 polegadas.

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