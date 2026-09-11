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ESTRATÉGIA

Renault planeja produzir modelo elétrico compacto no Brasil

Novo modelo elétrico compacto baseado no EX2 chega ao Brasil com foco regional

Jair Mendonça Jr
Por
Fábrica da Renault
Fábrica da Renault - Foto: Divulgação Renault

A Renault estruturou o projeto de fabricação de um veículo 100% elétrico no Brasil. O plano industrial utiliza a base do modelo Geely EX2 e foca no mercado da América do Sul.

Geely EX2
Geely EX2 - Foto: Divulgação Geely

Detalhes do projeto industrial

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  • Planta fabril: a produção ocorre no Complexo Ayrton Senna, localizado em São José dos Pinhais, no Paraná.
  • Plataforma base: o veículo utiliza a arquitetura técnica do Geely EX2, voltada para compactos urbanos.
  • Dimensões e espaço: a estrutura apresenta distância entre-eixos de 2,65 metros e compartimento de carga com capacidade otimizada para o segmento.
  • Tecnologia embarcada: o modelo inclui sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS) e conectividade digital integrada.

Versões e preços do veículo elétrico compacto

A linha utiliza como referência estrutural os modelos comercializados sob a arquitetura do Geely EX2, dividida em duas configurações principais:

  • Versão Pro: configuração de entrada. O preço sugerido parte de R$ 123.800. Foca nos itens essenciais de conforto, segurança e conectividade urbana.
  • Versão Max: configuração topo de linha. O preço sugerido é de R$ 136.800. Adiciona recursos tecnológicos avançados, incluindo sistemas de assistência ao motorista (ADAS), câmeras com visão periférica e acabamento externo diferenciado.

Especificações técnicas de referência

  • Motorização: propulsor elétrico traseiro com 116 cavalos de potência e torque de 15,3 kgfm.
  • Bateria e autonomia: conjunto de íons de lítio ferro fosfato com 39,4 kWh, oferecendo autonomia aferida pelo Inmetro de 289 quilômetros.
  • Recarga: suporte a sistemas de alta potência em corrente contínua, permitindo a recuperação de 30% a 80% da carga em 21 minutos.
  • Dimensões: distância entre-eixos de 2,65 metros e capacidade de porta-malas de 375 litros.

Estratégia para o mercado automotivo

A iniciativa integra a estratégia da marca para ampliar a oferta de automóveis eletrificados na região. O posicionamento comercial prioriza a competitividade de preço frente aos concorrentes importados e a expansão da infraestrutura de produção local de baterias e componentes elétricos.

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Geely Renault.

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