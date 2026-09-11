Renault planeja produzir modelo elétrico compacto no Brasil

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A Renault estruturou o projeto de fabricação de um veículo 100% elétrico no Brasil. O plano industrial utiliza a base do modelo Geely EX2 e foca no mercado da América do Sul.

Geely EX2 - Foto: Divulgação Geely

Detalhes do projeto industrial

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Planta fabril : a produção ocorre no Complexo Ayrton Senna, localizado em São José dos Pinhais, no Paraná.

: a produção ocorre no Complexo Ayrton Senna, localizado em São José dos Pinhais, no Paraná. Plataforma base : o veículo utiliza a arquitetura técnica do Geely EX2, voltada para compactos urbanos.

: o veículo utiliza a arquitetura técnica do Geely EX2, voltada para compactos urbanos. Dimensões e espaço : a estrutura apresenta distância entre-eixos de 2,65 metros e compartimento de carga com capacidade otimizada para o segmento.

: a estrutura apresenta distância entre-eixos de 2,65 metros e compartimento de carga com capacidade otimizada para o segmento. Tecnologia embarcada : o modelo inclui sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS) e conectividade digital integrada.

Versões e preços do veículo elétrico compacto

A linha utiliza como referência estrutural os modelos comercializados sob a arquitetura do Geely EX2, dividida em duas configurações principais:

Versão Pro : configuração de entrada. O preço sugerido parte de R$ 123.800. Foca nos itens essenciais de conforto, segurança e conectividade urbana.

: configuração de entrada. O preço sugerido parte de R$ 123.800. Foca nos itens essenciais de conforto, segurança e conectividade urbana. Versão Max : configuração topo de linha. O preço sugerido é de R$ 136.800. Adiciona recursos tecnológicos avançados, incluindo sistemas de assistência ao motorista (ADAS), câmeras com visão periférica e acabamento externo diferenciado.

Especificações técnicas de referência

Motorização : propulsor elétrico traseiro com 116 cavalos de potência e torque de 15,3 kgfm.

: propulsor elétrico traseiro com 116 cavalos de potência e torque de 15,3 kgfm. Bateria e autonomia : conjunto de íons de lítio ferro fosfato com 39,4 kWh, oferecendo autonomia aferida pelo Inmetro de 289 quilômetros.

: conjunto de íons de lítio ferro fosfato com 39,4 kWh, oferecendo autonomia aferida pelo Inmetro de 289 quilômetros. Recarga : suporte a sistemas de alta potência em corrente contínua, permitindo a recuperação de 30% a 80% da carga em 21 minutos.

: suporte a sistemas de alta potência em corrente contínua, permitindo a recuperação de 30% a 80% da carga em 21 minutos. Dimensões : distância entre-eixos de 2,65 metros e capacidade de porta-malas de 375 litros.

Estratégia para o mercado automotivo

A iniciativa integra a estratégia da marca para ampliar a oferta de automóveis eletrificados na região. O posicionamento comercial prioriza a competitividade de preço frente aos concorrentes importados e a expansão da infraestrutura de produção local de baterias e componentes elétricos.