Geely lança sedã elétrico Galaxy TT por menos de R$ 100 mil

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

A Geely iniciou as vendas do sedã elétrico Galaxy TT. O modelo possui 4,99 metros de comprimento e 2,92 metros de distância entre-eixos.

Lançado na China, a tabela promocional de lançamento varia de 129.900 yuans a 185.900 yuans. Os valores convertidos correspondem a uma faixa entre aproximadamente R$ 98.800 e R$ 141.400.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Até o momento, a montadora não confirmou a comercialização ou a data de lançamento do modelo no mercado brasileiro.

Desempenho e autonomias

Galaxy TT - Foto: Divulgação Geely

O veículo utiliza arquitetura elétrica de 800 V e suporte a recarga rápida de até 6C. As baterias LFP são fornecidas pela CATL. As versões de um motor traseiro entregam 333 cavalos e autonomias de 640 km ou 725 km pelo ciclo CLTC.

A aceleração de 0 a 100 km/h ocorre em 7,2 segundos ou 6,5 segundos nessas configurações.

A configuração topo de linha adota dois motores e tração integral. O conjunto gera 578 cv e atinge zero a cem quilômetros por hora em 3,8 segundos. A autonomia dessa versão alcança 650 km no ciclo CLTC, alimentada por bateria de 75,2 kWh.

Tecnologias e recursos

Interior Galaxy TT - Foto: Divulgação Geely

O sistema de suspensão conta com braços duplos em alumínio na dianteira e amortecimento adaptativo. Versões superiores incorporam controle eletrônico dinâmico.

O interior abriga painel digital, tela central multimídia e HUD com realidade aumentada operados pelo processador Dragon Eagle 6P e interface Flyme Auto 2.0.

Os recursos de assistência à condução utilizam chips Horizon ou Nvidia, combinados a radares, câmeras e tecnologia LiDAR para navegação automatizada e funções de condução urbana autônoma.