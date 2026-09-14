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HAYABUSA

Suzuki lança série especial no Brasil e procura impressiona

Série limitada de 120 unidades tem metade da produção reservada em menos de uma semana

Jair Mendonça Jr
Por
Hayabusa ganha versão especial
Hayabusa ganha versão especial - Foto: Divulgação Suzuki

A Suzuki Motos do Brasil iniciou a pré-venda da Hayabusa Special Edition no mercado brasileiro. A série limitada conta com 120 unidades numeradas individualmente de 001/120 a 120/120.

Metade da produção foi reservada em menos de uma semana após o lançamento oficial no Festival Interlagos.

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O modelo possui preço público sugerido de R$ 127.600. A reserva exige sinal de R$ 10.000 e pode ser realizada nas concessionárias autorizadas ou pelo cadastro no site oficial da fabricante.

Características da série especial

Hayabusa ganha versão especial
Hayabusa ganha versão especial - Foto: Divulgação Suzuki

A edição comemora o histórico do modelo lançado em 1999. A pintura externa utiliza o tom Azul Pérola Vigor com detalhes brancos, baseada nas equipes de competição da marca.

Os compradores recebem caixa com itens exclusivos e manual impresso.

Ficha técnica da Suzuki Hayabusa special edition

  • Motor: 4 tempos, 4 cilindros em linha, refrigeração líquida, DOHC
  • Cilindrada: 1.340 cm³
  • Potência máxima: 190 cv a 9.700 rpm
  • Torque máximo: 15,3 kgfm a 7.000 rpm
  • Transmissão: 6 velocidades
  • Sistema de partida: Elétrico
  • Alimentação: Injeção eletrônica
  • Chassi: Dupla trave em liga de alumínio
  • Suspensão dianteira: Garfo telescópico invertido, cartucho hidráulico, mola helicoidal
  • Suspensão traseira: Balança articulada, tipo link, mola helicoidal, amortecedor hidráulico
  • Freio dianteiro: Disco duplo ventilado com pinças Brembo
  • Freio traseiro: Disco simples ventilado
  • Capacidade do tanque: 20 litros
  • Peso em ordem de marcha: 264 kg

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