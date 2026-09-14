Suzuki lança série especial no Brasil e procura impressiona

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A Suzuki Motos do Brasil iniciou a pré-venda da Hayabusa Special Edition no mercado brasileiro. A série limitada conta com 120 unidades numeradas individualmente de 001/120 a 120/120.

Metade da produção foi reservada em menos de uma semana após o lançamento oficial no Festival Interlagos.

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O modelo possui preço público sugerido de R$ 127.600. A reserva exige sinal de R$ 10.000 e pode ser realizada nas concessionárias autorizadas ou pelo cadastro no site oficial da fabricante.

Características da série especial

Hayabusa ganha versão especial - Foto: Divulgação Suzuki

A edição comemora o histórico do modelo lançado em 1999. A pintura externa utiliza o tom Azul Pérola Vigor com detalhes brancos, baseada nas equipes de competição da marca.

Os compradores recebem caixa com itens exclusivos e manual impresso.

Ficha técnica da Suzuki Hayabusa special edition