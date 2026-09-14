HAYABUSA
Suzuki lança série especial no Brasil e procura impressiona
Série limitada de 120 unidades tem metade da produção reservada em menos de uma semana
A Suzuki Motos do Brasil iniciou a pré-venda da Hayabusa Special Edition no mercado brasileiro. A série limitada conta com 120 unidades numeradas individualmente de 001/120 a 120/120.
Metade da produção foi reservada em menos de uma semana após o lançamento oficial no Festival Interlagos.
O modelo possui preço público sugerido de R$ 127.600. A reserva exige sinal de R$ 10.000 e pode ser realizada nas concessionárias autorizadas ou pelo cadastro no site oficial da fabricante.
Características da série especial
A edição comemora o histórico do modelo lançado em 1999. A pintura externa utiliza o tom Azul Pérola Vigor com detalhes brancos, baseada nas equipes de competição da marca.
Os compradores recebem caixa com itens exclusivos e manual impresso.
Ficha técnica da Suzuki Hayabusa special edition
- Motor: 4 tempos, 4 cilindros em linha, refrigeração líquida, DOHC
- Cilindrada: 1.340 cm³
- Potência máxima: 190 cv a 9.700 rpm
- Torque máximo: 15,3 kgfm a 7.000 rpm
- Transmissão: 6 velocidades
- Sistema de partida: Elétrico
- Alimentação: Injeção eletrônica
- Chassi: Dupla trave em liga de alumínio
- Suspensão dianteira: Garfo telescópico invertido, cartucho hidráulico, mola helicoidal
- Suspensão traseira: Balança articulada, tipo link, mola helicoidal, amortecedor hidráulico
- Freio dianteiro: Disco duplo ventilado com pinças Brembo
- Freio traseiro: Disco simples ventilado
- Capacidade do tanque: 20 litros
- Peso em ordem de marcha: 264 kg