Yamaha Crosser 150 Z 2027 Wolverine estreia no Brasil por R$ 24.990

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A Yamaha lançou a Crosser 150 Z 2027 Wolverine no mercado brasileiro. O modelo integra a parceria entre a fabricante de motocicletas e a Marvel. A produção da versão especial é limitada a 500 unidades numeradas.

O preço público sugerido da motocicleta é de R$ 24.990, valor que não inclui os custos de frete. Segundo dados da Tabela Fipe, a cotação média da edição especial registra R$ 25.633.

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Yamaha Crosser 150 Z 2027 Wolverine - Foto: Divulgação Yamaha

Cada unidade da série limitada inclui um boneco colecionável (action figure) do personagem em escala 1/10, fabricado no Brasil.

Especificações técnicas e motorização

Yamaha Crosser 150 Z 2027 Wolverine - Foto: Divulgação Yamaha

O conjunto mecânico mantém a mesma configuração da versão convencional da linha trail. A motocicleta utiliza motor monocilíndrico de 149 cm³ com tecnologia BlueFlex, compatível com gasolina e etanol.

A potência máxima atinge 11,7 cv a 7.250 rpm com etanol e 11,4 cv com o mesmo regime de rotação quando abastecida com gasolina. O torque máximo é de 1,3 kgf.m a 6.000 rpm. O sistema de transmissão emprega câmbio manual de cinco marchas.

O tanque de combustível possui capacidade para 12 litros. Dados divulgados pela marca indicam consumo de até 43,1 km/l em condições específicas de uso.

Ciclística e equipamentos

Yamaha Crosser 150 Z 2027 Wolverine - Foto: Divulgação Yamaha

A estrutura da trail emprega garfo telescópico na dianteira com 180 mm de curso e suspensão traseira Monocross com link, oferecendo 160 mm de curso.

O sistema de frenagem conta com discos nas duas rodas, com atuação de sistema antibloqueio (ABS) na roda dianteira. O peso total em ordem de marcha é de 137 kg, com altura do assento fixada em 845 mm.

Entre os itens de série, a motocicleta dispõe de conjunto óptico dianteiro com projetor de LED, lanterna traseira em LED, painel digital com visor blackout e tomada de 12V integrada.

Parceria entre Yamaha e Marvel

Yamaha Crosser 150 Z 2027 Wolverine - Foto: Divulgação Yamaha

A versão Wolverine representa a décima primeira edição especial resultante da colaboração entre a divisão brasileira da Yamaha e a Marvel.

O projeto conjunto teve início em 2019 e abrangeu motocicletas inspiradas em diferentes personagens do universo dos quadrinhos, como Capitão América, Pantera Negra, Capitã Marvel, Homem de Ferro, Homem-Aranha e Thor.