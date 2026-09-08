Tudo sobre a nova Honda CB750 Hornet 2027

Siga o A TARDE no Google

A Honda apresentou oficialmente a linha 2027 da CB750 Hornet no mercado europeu. A atualização da motocicleta naked foca na introdução de novas opções de cores e combinações estéticas, enquanto a estrutura mecânica e o conjunto tecnológico permanecem inalterados em relação aos anos anteriores.

Novas opções de cores na Europa

Linha 2027 da CB750 Hornet - Foto: Divulgação Honda

Para o ano-modelo 2027, a fabricante disponibiliza quatro novas combinações visuais para o modelo comercializado no continente europeu.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Gunmetal Black Metallic e Mat Ballistic Black Metallic

Mat Beta Silver Metallic e Iridium Gray Metallic

Glint Wave Blue Metallic e Mat Ballistic Black Metallic

Grand Prix Red e Gunmetal Black Metallic

Motorização e desempenho

Linha 2027 da CB750 Hornet - Foto: Divulgação Honda

O conjunto mecânico mantém o propulsor bicilíndrico paralelo de 755 cc, equipado com cabeçote Unicam de oito válvulas e virabrequim de 270 graus. O motor desenvolve 91,8 cavalos de potência a 9.500 rpm e torque de 7,65 kgf.m a 7.250 rpm.

O consumo oficial divulgado pelo ciclo WMTC é de 23 km/l. Com capacidade para 15,2 litros no tanque de combustível, a autonomia projetada ultrapassa 340 quilômetros. A transmissão utiliza câmbio de seis marchas com embreagem assistida e deslizante.

Tecnologia Honda E-Clutch e eletrônica

Linha 2027 da CB750 Hornet - Foto: Divulgação Honda

A versão europeia mantém a disponibilidade do sistema Honda E-Clutch, tecnologia que possibilita realizar arrancadas, paradas e trocas de marcha sem acionar o manete de embreagem.

Em conjunto com o acelerador eletrônico Throttle By Wire, o sistema executa o ajuste automático de rotação nas reduções de marcha.

O pacote eletrônico inclui três modos de pilotagem predefinidos — Rain, Standard e Sport — além de duas configurações personalizáveis pelo condutor (User 1 e User 2).

O controle de tração Honda Selectable Torque Control integra função de controle de empinada. O painel utiliza tela TFT colorida de cinco polegadas com conectividade por meio do aplicativo Honda RoadSync.

Preços e mercado

No mercado britânico, o preço tabelado no site oficial da marca é de 7.549 libras. No Brasil, o modelo comercializado não inclui o sistema E-Clutch e possui preço base de R$ 53.694, sem considerar taxas de frete.