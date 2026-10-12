SUV SUBCOMPACTO
Hyundai confirma SUV Bayon no Brasil para 2027: confira os detalhes
Com porta-malas de 440 litros e base K3, novo SUV subcompacto rivaliza com Pulse e Tera em 2027
A Hyundai anunciou a produção do SUV subcompacto Bayon na fábrica de Piracicaba, SãoPaulo, a partir do primeiro semestre de 2027. O modelo utilizará a plataforma K3 e ocupará o segmento posicionado abaixo do Creta.
O projeto integra o plano de investimento de R$ 5,5 bilhões da marca na operação brasileira até 2032.
Dimensões e capacidade de carga
- Comprimento: 4,24 metros
- Largura: 1,81 metro
- Altura: 1,57 metro
- Entre-eixos: 2,60 metros
- Porta-malas: 440 litros (expansível a 1.205 litros)
O volume do porta-malas supera o do hatch i20 em 94 litros e traz sistema de inclinação variável do encosto do banco traseiro.
Conjunto mecânico e especificações de motor
Para o mercado brasileiro, a configuração do trem de força prevê:
- Motor: 1.0 Turbo Flex Smartstream com injeção direta de combustível
- Potência: 115 cv
- Torque: 17,5 kgfm
- Transmissão: automática de 6 velocidades
- Tração: dianteira (FWD)
Na Europa, a gama inclui opções com sistema híbrido leve de 48V de 100 cv ou 120 cv, motor 1.2 aspirado de 84 cv e versão híbrida plena 1.6 de 138 cv. As configurações híbridas europeias não estão confirmadas para a estreia inicial no Brasil.
Versões e estimativa de preços
A linha brasileira do Hyundai Bayon deve adotar nomenclatura semelhante à dos demais modelos da marca no país, ocupando a faixa de preço situada entre o hatch i20 e o SUV Creta.
- Preços projetados: estimados entre R$ 110.000 e R$ 145.000 na data de lançamento.
- Versão Comfort: configuração de entrada focada em custo-benefício, com rodas de liga leve de 16 polegadas, central multimídia e pacote básico de segurança.
- Versão Limited / X-Line: configuração intermediária/esportiva com adição de painel digital de 12,3 polegadas, faróis full LED, ar-condicionado digital e chave presencial.
- Versão Ultimate: configuração topo de linha com o pacote completo de assistências de condução Hyundai SmartSense (ACC, frenagem autônoma de emergência e alerta de ponto cego), teto solar, som Bose e rodas de 18 polegadas.
Equipamentos e assistências de condução
A lista global de equipamentos do modelo apresenta os seguintes itens de série e opcionais:
- Telas: painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas e central multimídia de 12,3 polegadas com conectividade Apple CarPlay e Android Auto sem fio.
- Segurança ativa (Hyundai SmartSense): Controle de cruzeiro adaptativo (ACC), frenagem autônoma de emergência com detecção de pedestres e ciclistas, assistente de permanência em faixa e alerta de ponto cego.
- Conforto: ar-condicionado digital automático de duas zonas, câmeras com visão 360 graus, teto solar panorâmico e sistema de áudio Bose com 8 alto-falantes.
A definição do pacote final de equipamentos para o mercado nacional será divulgada próximo ao lançamento em 2027.
Concorrência direta no mercado nacional
O Hyundai Bayon disputará o segmento de SUVs de entrada no Brasil contra: