Hyundai confirma SUV Bayon no Brasil para 2027: confira os detalhes

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A Hyundai anunciou a produção do SUV subcompacto Bayon na fábrica de Piracicaba, SãoPaulo, a partir do primeiro semestre de 2027. O modelo utilizará a plataforma K3 e ocupará o segmento posicionado abaixo do Creta.

O projeto integra o plano de investimento de R$ 5,5 bilhões da marca na operação brasileira até 2032.

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Dimensões e capacidade de carga

Traseira Hyundai Bayon 2027 - Foto: Divulgação Hyundai

Comprimento : 4,24 metros

: 4,24 metros Largura : 1,81 metro

: 1,81 metro Altura : 1,57 metro

: 1,57 metro Entre-eixos : 2,60 metros

: 2,60 metros Porta-malas : 440 litros (expansível a 1.205 litros)

O volume do porta-malas supera o do hatch i20 em 94 litros e traz sistema de inclinação variável do encosto do banco traseiro.

Conjunto mecânico e especificações de motor

Para o mercado brasileiro, a configuração do trem de força prevê:

Motor : 1.0 Turbo Flex Smartstream com injeção direta de combustível

: 1.0 Turbo Flex Smartstream com injeção direta de combustível Potência : 115 cv

: 115 cv Torque : 17,5 kgfm

: 17,5 kgfm Transmissão : automática de 6 velocidades

: automática de 6 velocidades Tração : dianteira (FWD)

Na Europa, a gama inclui opções com sistema híbrido leve de 48V de 100 cv ou 120 cv, motor 1.2 aspirado de 84 cv e versão híbrida plena 1.6 de 138 cv. As configurações híbridas europeias não estão confirmadas para a estreia inicial no Brasil.

Versões e estimativa de preços

Lateral Hyundai Bayon 2027 - Foto: Divulgação Hyundai

A linha brasileira do Hyundai Bayon deve adotar nomenclatura semelhante à dos demais modelos da marca no país, ocupando a faixa de preço situada entre o hatch i20 e o SUV Creta.

Preços projetados : estimados entre R$ 110.000 e R$ 145.000 na data de lançamento.

: estimados entre R$ 110.000 e R$ 145.000 na data de lançamento. Versão Comfort : configuração de entrada focada em custo-benefício, com rodas de liga leve de 16 polegadas, central multimídia e pacote básico de segurança.

: configuração de entrada focada em custo-benefício, com rodas de liga leve de 16 polegadas, central multimídia e pacote básico de segurança. Versão Limited / X-Line : configuração intermediária/esportiva com adição de painel digital de 12,3 polegadas, faróis full LED, ar-condicionado digital e chave presencial.

: configuração intermediária/esportiva com adição de painel digital de 12,3 polegadas, faróis full LED, ar-condicionado digital e chave presencial. Versão Ultimate : configuração topo de linha com o pacote completo de assistências de condução Hyundai SmartSense (ACC, frenagem autônoma de emergência e alerta de ponto cego), teto solar, som Bose e rodas de 18 polegadas.

Equipamentos e assistências de condução

Interior Hyundai Bayon 2027 - Foto: Divulgação Hyundai

A lista global de equipamentos do modelo apresenta os seguintes itens de série e opcionais:

Telas : painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas e central multimídia de 12,3 polegadas com conectividade Apple CarPlay e Android Auto sem fio.

: painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas e central multimídia de 12,3 polegadas com conectividade e sem fio. Segurança ativa (Hyundai SmartSense): Controle de cruzeiro adaptativo (ACC), frenagem autônoma de emergência com detecção de pedestres e ciclistas, assistente de permanência em faixa e alerta de ponto cego.

(Hyundai SmartSense): Controle de cruzeiro adaptativo (ACC), frenagem autônoma de emergência com detecção de pedestres e ciclistas, assistente de permanência em faixa e alerta de ponto cego. Conforto : ar-condicionado digital automático de duas zonas, câmeras com visão 360 graus, teto solar panorâmico e sistema de áudio Bose com 8 alto-falantes.

A definição do pacote final de equipamentos para o mercado nacional será divulgada próximo ao lançamento em 2027.

Concorrência direta no mercado nacional

O Hyundai Bayon disputará o segmento de SUVs de entrada no Brasil contra: