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Renault Kardian Vibe já está à venda com novo preço de R$ 99.990

Modelo recebeu alterações no conjunto mecânico e acabamento exclusivo com detalhes em azul

Luan Julião
Por
Renault Kardian Vibe
Renault Kardian Vibe - Foto: Divulgação Renault

O Renault Kardian Vibe já está à venda nas concessionárias da marca em todo o Brasil. A nova versão de entrada do SUV chega ao mercado com preço de R$ 99.990, valor que coloca o modelo em uma faixa mais baixa dentro da linha Kardian.

O início das vendas confirma a chegada da configuração às lojas após o anúncio do novo preço. Além do valor, o Vibe traz mudanças no conjunto mecânico e visual, com alterações desenvolvidas pela engenharia da Renault Geely no Brasil.

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A nova configuração passou por redução de massa, recalibração do motor, otimização aerodinâmica e alteração na relação final do câmbio manual de seis velocidades. De acordo com a Renault, o resultado foi uma melhora de 6% na eficiência energética, acompanhada por uma redução de 7% nas emissões de CO₂ e evolução na aceleração.

Consumo chega a 15,3 km/l

Com motor turbo TCe de 125 cv, o Kardian Vibe registra 13,7 km/l na cidade e 15,3 km/l na estrada com gasolina, conforme os números do Inmetro. Com etanol, são 9,3 km/l no ciclo urbano e 10,9 km/l no rodoviário.

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“Com o motor turbo TCe de 125 cv, o maior torque entre os concorrentes diretos e os melhores índices de consumo da categoria, acreditamos que esta é a oferta mais completa e competitiva disponível no segmento atualmente”, comenta Aldo Costa, diretor comercial da Renault.

O que muda no Vibe

A versão recebeu acabamento Shine Black em diferentes elementos externos e detalhes azuis no interior. Entre os equipamentos de série estão seis airbags, ar-condicionado digital automático, controles de estabilidade e tração, assistente de partida, controlador e limitador de velocidade e sensores de estacionamento traseiros.

Também fazem parte da configuração a central multimídia de 8 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, faróis e assinatura luminosa 100% em LED, monitoramento da pressão dos pneus, Start&Stop e retrovisores com ajuste elétrico.

O Kardian Vibe atende ainda aos critérios do Programa Carro Sustentável, iniciativa do Governo Federal voltada a veículos produzidos no Brasil.

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Lançamento de carros Renault Kardian Vibe SUV Brasil tecnologia automotiva

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