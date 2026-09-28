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ELEIÇÕES

Renan Santos promete chacina em Salvador se eleito

Candidato ao Planalto reforça polêmica fala de aliado

Cássio Moreira
Por
Renan Santos promete chacinas em bairros periféricos de Salvador
Renan Santos promete chacinas em bairros periféricos de Salvador - Foto: Divulgação | Missão
Eleições 2026

O candidato à presidência Renan Santos (Missão) prometeu, em declaração nesta segunda-feira, 28, promover uma “chacina” em bairros periféricos de Salvador, caso seja eleito para o Palácio do Planalto.

A posição de Renan é uma resposta às críticas feitas ao presidente do Missão, sigla da qual faz parte, na Bahia, Davi Pirajá, que defendeu ações policiais duras em um eventual mandato do partido na presidência.

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Ao comentar sobre o assunto, Renan se recusou a fazer uma retratação, reforçando a ideia de uma política de combate ao crime organizado por meio de ‘chacinas’.

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“Vocês querem que a gente faça uma retratação? Ganhando a eleição e eu me tornando presidente da República, não é mais ele falando, não é a Quécia falando: sou eu. Nós faremos uma chacina nesses bairros contra os membros das facções criminosas. Vamos passar a rapa neles”, disparou Renan Santos.

Entenda a polêmica sobre chacina em Salvador

O presidente do Missão na Bahia, Davi Pirajá, fez um discurso em defesa de ações policiais violentas em comunidades periféricas de Salvador, durante ato de campanha de Renan na capital baiana, neste domingo, 27.

No discurso, Pirajá citou o Bairro da Paz e a comunidade do Planeta dos Macacos, historicamente marcadas pela ocupação de organizações criminosas.

Segundo o dirigente partidário, a ideia é promover um “banho de sangue” nesses locais.

“Tem que ter uma chacina no Bairro da Paz, tem de ter uma chacina em Planeta dos Macacos. A gente tem de entrar nessas favelas e fazer um banho de sangue com todo mundo do Comando Vermelho. Salvador é nossa”, afirmou.

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eleições na Bahia eleições no Brasil Renan Santos

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