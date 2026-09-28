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Bispo baiano rebate Flávio Bolsonaro após ataques à CNBB

Candidato ao Planalto entra em colisão com Igreja Católica

Cássio Moreira
Por
| Atualizada em
Flávio Bolsonaro se torna alvo de críticas após polêmica com Nossa Senhora de Aparecida
Flávio Bolsonaro se torna alvo de críticas após polêmica com Nossa Senhora de Aparecida - Foto: Vitor Souza | AFP
Eleições 2026

O bispo Dom Vicente Ferreira, membro da Diocese de Livramento de Nossa Senhora, na Bahia, rebateu o senador Flávio Bolsonaro (PL), em publicação nas redes sociais, nesta segunda-feira, 28, após as críticas do candidato à presidência da República.

No domingo, 27, como reação aos boatos de que estaria articulando a retirada do posto de padroeira do Brasil de Nossa Senhora de Aparecida, Flávio acusou uma possível atuação de integrantes da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) na produção da fake news envolvendo seu nome.

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Em uma publicação no X, antigo Twitter, o bispo relembrou falas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pai de Flávio, contra a CNBB, citando também a declaração recente do candidato ao Planalto acerca da informação que tem circulado.

“O pai disse que a CNBB é a parte podre da Igreja Católica. Inclusive, vigiou bispos. Agora, o filho declara que ajudamos a divulgar fake news. Valei-nos, Mãe Aparecida! Nossa rainha e padroeira. Que ninguém roube de nós a vontade de lutar sempre pela justiça e paz. Rogai por nós”, escreveu o bispo no post.

Bispo Dom Vicente Ferreira
Bispo Dom Vicente Ferreira - Foto: Divulgação

Flávio Bolsonaro ergue Nossa Senhora

O candidato à presidência Flávio Bolsonaro levantou uma imagem de Nossa Senhora de Aparecida, durante uma agenda de campanha ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), nest segunda-feira, 28, nas ruas da capital paulista.

Ao ser novamente questionado sobre o tema, Flávio usou um tom diferente da sua declaração no domingo, 27, afirmando que a nota divulgada pela CNBB foi “esclarecedora”.

"A nota foi esclarecedora porque confirma que essa questão era uma grande mentira. É a maior fake news dessa campanha, potencializada pelo PT e compartilhada por Janja e Simone Tebet", afirmou Flávio.

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