Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

ELEIÇÕES

Vídeo: Carro usado em ato de Flávio Bolsonaro pega fogo

Incêndio gerou susto entre os participantes; discursos foram interrompidos

Yuri Abreu
Por
Flávio Bolsonaro, candidato à Presidência da República
Flávio Bolsonaro, candidato à Presidência da República - Foto: Arthur Menescal
Eleições 2026

O gerador de um carro de som pegou fogo na manhã desta segunda-feira, 28, durante um ato de campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, na região central de São Paulo. O incidente ocorreu por volta das 11h10, antes da chegada do candidato ao local.

A fumaça foi percebida enquanto o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), discursava na concentração realizada na Rua Hannemann, no Brás, local conhecido pelo forte comércio popular. Secretários municipais, vereadores, candidatos a deputado e outros apoiadores também participavam do evento.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Discursos foram interrompidos

O equipamento, utilizado para fornecer energia às caixas de som, apresentou problemas e começou a pegar fogo. Um extintor foi utilizado para controlar as chamas, e o veículo foi retirado da área próxima à concentração dos participantes.

Não houve registro de feridos. Os discursos foram interrompidos durante o incidente e retomados após uma loja da região emprestar outro equipamento de som para a continuidade do ato.

Flávio e Tarcísio chegam após incidente

Flávio Bolsonaro chegou ao local pouco depois do incêndio, acompanhado do governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Os dois não estavam no local quando o gerador pegou fogo.

A agenda integra a programação de campanha de Flávio na capital paulista. O candidato tinha uma caminhada prevista pelo Brás e, posteriormente, uma visita ao Mercado Municipal de São Paulo.

O ato também reuniu candidatos a deputado federal e estadual que apoiam a candidatura de Flávio. A atividade ocorre a seis dias do primeiro turno das eleições, marcado para o próximo domingo, 4.

Leia Também:

ELEIÇÕES 2026

O que Flávio Bolsonaro tem a ver com PL sobre Nossa Senhora Aparecida
O que Flávio Bolsonaro tem a ver com PL sobre Nossa Senhora Aparecida imagem

ELEIÇÕES 2026

Lula comenta boato sobre Flávio e Nossa Senhora: “Não sei se é fake”
Lula comenta boato sobre Flávio e Nossa Senhora: “Não sei se é fake” imagem

ELEIÇÕES

Flávio acusa Igreja Católica de ajudar PT com fake sobre padroeira
Flávio acusa Igreja Católica de ajudar PT com fake sobre padroeira imagem

Flávio acusa Igreja Católica de ajudar PT com fake news sobre Nossa Senhora Aparecida

O candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), acusou a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) de ter contribuído para a disseminação de uma informação falsa sobre sua posição em relação a Nossa Senhora Aparecida.

A declaração foi feita pelo senador durante um evento em Goiânia, no domingo, 27. Segundo Flávio, o PT estaria divulgando a informação de que ele pretende retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil.

"O PT já estava há alguns dias tentando levantar essa fake news e conseguiu, com a ajuda de gente dentro da CNBB", afirmou Flávio.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

eleições no Brasil Flávio Bolsonaro São Paulo

Relacionadas

Mais lidas