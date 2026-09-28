Vídeo: Carro usado em ato de Flávio Bolsonaro pega fogo

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O gerador de um carro de som pegou fogo na manhã desta segunda-feira, 28, durante um ato de campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, na região central de São Paulo. O incidente ocorreu por volta das 11h10, antes da chegada do candidato ao local.

A fumaça foi percebida enquanto o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), discursava na concentração realizada na Rua Hannemann, no Brás, local conhecido pelo forte comércio popular. Secretários municipais, vereadores, candidatos a deputado e outros apoiadores também participavam do evento.

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Discursos foram interrompidos

O equipamento, utilizado para fornecer energia às caixas de som, apresentou problemas e começou a pegar fogo. Um extintor foi utilizado para controlar as chamas, e o veículo foi retirado da área próxima à concentração dos participantes.

Não houve registro de feridos. Os discursos foram interrompidos durante o incidente e retomados após uma loja da região emprestar outro equipamento de som para a continuidade do ato.

🇧🇷❗️ Camionete de Flávio Bolsonaro pega fogo durante evento de campanha em SP



📍 Equipamento de som de uma camionete da campanha do candidato à Presidência da República, @FlavioBolsonaro (PL), pegou fogo nesta segunda-feira (28), no Brás, em São Paulo.



🔍 Flávio participa hoje… pic.twitter.com/F79UNwJHJn — Sputnik Brasil (@sputnik_brasil) September 28, 2026

Flávio e Tarcísio chegam após incidente

Flávio Bolsonaro chegou ao local pouco depois do incêndio, acompanhado do governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Os dois não estavam no local quando o gerador pegou fogo.

A agenda integra a programação de campanha de Flávio na capital paulista. O candidato tinha uma caminhada prevista pelo Brás e, posteriormente, uma visita ao Mercado Municipal de São Paulo.

O ato também reuniu candidatos a deputado federal e estadual que apoiam a candidatura de Flávio. A atividade ocorre a seis dias do primeiro turno das eleições, marcado para o próximo domingo, 4.

Flávio acusa Igreja Católica de ajudar PT com fake news sobre Nossa Senhora Aparecida

O candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), acusou a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) de ter contribuído para a disseminação de uma informação falsa sobre sua posição em relação a Nossa Senhora Aparecida.

A declaração foi feita pelo senador durante um evento em Goiânia, no domingo, 27. Segundo Flávio, o PT estaria divulgando a informação de que ele pretende retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil.

"O PT já estava há alguns dias tentando levantar essa fake news e conseguiu, com a ajuda de gente dentro da CNBB", afirmou Flávio.