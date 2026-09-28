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POLÍTICA

“Eu vi que ele era ladrão”: fala de ex-aliada sobre Flávio Bolsonaro volta a viralizar

Ex-deputada disse ter visto incompatibilidade entre a casa de Flávio e as obras de arte no imóvel

Luan Julião
Por
| Atualizada em
Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é candidato à Presidência da República
Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é candidato à Presidência da República - Foto: Vittor Sales | Flickr Flávio Bolsonaro
Eleições 2026

Uma entrevista da jornalista e ex-deputada federal Joice Hasselmann voltou a viralizar e chamou atenção por declarações feitas por ela sobre integrantes da família Bolsonaro.

Em depoimento a um documentário do ICL Notícias, Joice afirmou que teria percebido, ao entrar na casa do senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), uma suposta incompatibilidade entre o imóvel e os bens que encontrou no local.

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"Quando eu cheguei na casa do Flávio, eu vi que ele era ladrão na hora, porque era absolutamente incompatível o lugar que ele morava com as obras de arte que ele tinha. Eu conheço de obras de arte, as obras de arte que ele tinha em casa, os móveis, o lavabo da casa dele. Falei: 'não, gente, esse cara é milionário'", contou a jornalista.

Na entrevista, Joice também falou sobre sua relação com Carlos Bolsonaro (PL-SC), ex-vereador e pré-candidato ao Senado. Segundo ela, os dois não tiveram contato antes das eleições de 2018.

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Joice afirmou que evitava qualquer aproximação porque, segundo seu relato, Carlos era responsável por uma área das redes sociais com a qual ela não queria se envolver.

"Eu nunca tive contato com o Carlos, só depois da eleição, nunca tive contato antes com o Carlos, porque eu sabia que ele cuidava do lado podre das redes sociais e eu não me envolvi nisso, eu me negava, sabe? Então, assim, não existe uma conversa, uma foto, nada de mim com o Carlos", contou.

A jornalista também relatou um acordo que teria feito com Jair Bolsonaro envolvendo a presença de Eduardo Bolsonaro em viagens. Segundo Joice, a condição estabelecida era que ela não permanecesse próxima do então deputado.

"O Eduardo, eu tinha combinado com o Jair Bolsonaro: onde o Eduardo está, eu não estou. Então, se você quer que eu viaje com você, o Eduardo não viaja ou não fica perto de mim", finalizou Joice.

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Bolsonaro Flávio Bolsonaro Joice Hasselmann

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