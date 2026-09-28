“Eu vi que ele era ladrão”: fala de ex-aliada sobre Flávio Bolsonaro volta a viralizar

Uma entrevista da jornalista e ex-deputada federal Joice Hasselmann voltou a viralizar e chamou atenção por declarações feitas por ela sobre integrantes da família Bolsonaro.

Em depoimento a um documentário do ICL Notícias, Joice afirmou que teria percebido, ao entrar na casa do senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), uma suposta incompatibilidade entre o imóvel e os bens que encontrou no local.

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"Quando eu cheguei na casa do Flávio, eu vi que ele era ladrão na hora, porque era absolutamente incompatível o lugar que ele morava com as obras de arte que ele tinha. Eu conheço de obras de arte, as obras de arte que ele tinha em casa, os móveis, o lavabo da casa dele. Falei: 'não, gente, esse cara é milionário'", contou a jornalista.

Na entrevista, Joice também falou sobre sua relação com Carlos Bolsonaro (PL-SC), ex-vereador e pré-candidato ao Senado. Segundo ela, os dois não tiveram contato antes das eleições de 2018.

Joice afirmou que evitava qualquer aproximação porque, segundo seu relato, Carlos era responsável por uma área das redes sociais com a qual ela não queria se envolver.

"Eu nunca tive contato com o Carlos, só depois da eleição, nunca tive contato antes com o Carlos, porque eu sabia que ele cuidava do lado podre das redes sociais e eu não me envolvi nisso, eu me negava, sabe? Então, assim, não existe uma conversa, uma foto, nada de mim com o Carlos", contou.

A jornalista também relatou um acordo que teria feito com Jair Bolsonaro envolvendo a presença de Eduardo Bolsonaro em viagens. Segundo Joice, a condição estabelecida era que ela não permanecesse próxima do então deputado.

"O Eduardo, eu tinha combinado com o Jair Bolsonaro: onde o Eduardo está, eu não estou. Então, se você quer que eu viaje com você, o Eduardo não viaja ou não fica perto de mim", finalizou Joice.